Pour Trent Reznor, travailler dans 'Bird Box' était une perte de temps absolue

À une époque où Trent Reznor ne frappe pas fort sur les chansons que nous aimons de Nine Inch Nails, il est généralement occupé à composer des bandes sonores pour certains des plus grands succès du box-office hollywoodien. Au cours de sa carrière, Reznor a remporté de nombreux succès (un Oscar pour The Social Network de 2010, un Grammy pour The Girl with the Dragon Tattoo de 2011), Cependant, tous les projets n'ont pas été comme ils l'auraient souhaité.

Dans une nouvelle interview pour Revolver, Reznor a révélé qu'il pensait que sa participation au film d'horreur Netflix 2019 Bird Box était une "putain de perte de temps". L'interview comprend également des détails sur les plans qu'il a pour un nouvel album et une tournée NIN.

Comme c'est le cas avec tous les films dans lesquels il s'engage, Reznor a travaillé dans Bird Box avec son collègue NIN Atticus Ross. Cependant, il a estimé que d'autres personnes impliquées dans le projet n'étaient tout simplement pas à la hauteur de la tâche. "Lorsque nous avons plongé, nous avons senti que certaines personnes l'appelaient", a expliqué Reznor. «Et vous êtes coincé avec un monteur de films qui avait très mauvais goût. C'est notre genre de barricade pour mettre des choses dans le film. ».

Il a poursuivi: «Et la cerise sur le gâteau de la merde, c'est que nous étions en tournée quand ils l'ont mélangé. Et ils ont mixé la musique si bas qu'elle ne pouvait pas être entendue de toute façon. Donc c'était comme, c'était un… (rires) C'était une sacrée perte de temps. Ensuite, nous pensons que personne ne va regarder ce film de merde. Et bien sûr, c'est le plus grand film jamais vu sur Netflix. ».

Quant aux nouvelles d'un nouvel album et d'une tournée NIN, Reznor a déclaré que "l'esprit de collaboration" de ses projets de bandes originales de films jouerait un rôle dans tout ce que le groupe sortira ensuite. «Nous avons une liste de personnes que nous aimons. Et nous pensons, jouer avec l'esprit de collaboration nouvellement découvert dans lequel la partition nous a forcés, voir ce qui se passe lorsque nous mélangons notre ADN avec d'autres personnes, sans atmosphère de pression »Reznor a dit à Revolver.

«Voyons ce qui se passe», a-t-il ajouté, «si quelque chose de bien se produit, alors peut-être que le monde pourra l'entendre. Sinon, nous le mettons sur la pile avec les autres. » Le nouvel album suivra Hesitation Marks à partir de 2013, ainsi que la récente trilogie d'EP du groupe, Not the Actual Events, Add Violence et Bad Witch.