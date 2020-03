Pourquoi Astrud Gilberto est tellement plus que «La fille d’Ipanema»

La chanson «The Girl From Ipanema» s’est vendue à près de cinq millions d’exemplaires dans le monde, bossa nova dans le monde au-delà du Brésil et a fait une star de la chanteuse de 24 ans Astrud Gilberto lors de sa sortie en single par Verve Records en mai 1964.

Gilberto, né le 29 mars 1940, n’était pas originaire d’Ipanema. Elle est née à Salvador, Bahia, au nord-est du Brésil, fille d’Evangelina, brésilienne, et de Fritz, professeur immigré. Ils ont nommé leur fille Astrud, du nom d’une déesse de l’Allemagne natale de Fritz. Fritz Weinert a enseigné les langues et Astrud a grandi pour parler couramment le japonais, le français, l’italien, l’espagnol, le portugais et l’anglais.

«Au milieu de mon adolescence, je faisais partie d’un gang de jeunes qui s’intéressaient à la musique», se souvient-elle en 1981. «Grâce à eux, j’ai rencontré João Gilberto, qui a inventé le concept de bossa nova. Nous étions mariés et j’ai chanté à la maison avec João et j’ai fait quelques concerts à l’université avec lui en tant qu’invité spécial. »

“Aujourd’hui, il y aura une surprise pour vous”

La vie de Gilberto a changé pour toujours en mars 1963 lorsqu’elle a accompagné João aux studios A&R de Manhattan pendant qu’il enregistrait l’album Getz / Gilberto avec le célèbre saxophoniste de jazz Stan Getz. Ils étaient sur le point de créer l’un des albums de jazz les plus vendus de tous les temps, un disque qui a attiré des millions de personnes vers le jazz et les rythmes du Brésil. Getz / Gilberto est resté dans les classements d’album pendant 96 semaines et, en 1965, a remporté les Grammy Awards pour l’album de l’année, le meilleur album instrumental de jazz, individuel ou de groupe et le meilleur enregistrement d’ingénierie – non classique. ‘The Girl From Ipanema’ a également remporté le record de l’année.

Antônio Carlos Jobim a joué du piano sur l’album, en plus d’être le directeur musical et de composer la musique de huit de ses chansons, dont «The Girl from Ipanema». Astrud a rappelé que, juste avant la première répétition, son mari lui avait dit de façon énigmatique «aujourd’hui, il y aura une surprise pour toi». Au studio, le guitariste s’est tourné vers Getz et a dit: “Demain, Astrud chantera sur disque … qu’en pensez-vous?” Getz a accepté d’essayer.

La première voix entendue sur la célèbre chanson était celle de Gilberto, alors qu’il chantait les paroles portugaises de Vinícius De Moraes, tout en grattant doucement sa guitare. Astrud a ensuite suivi en chantant ses célèbres vers en anglais: “Grand et bronzé et jeune et charmant / La fille d’Ipanema va marcher / Et quand elle passe, chacune d’elle passe,” Ah “.”

“Je savais que la chanson allait être un succès absolu”

Sa voix séduisante avait un attrait puissant pour le public, qui aimait la façon fraîche et sensuelle dont elle chantait sur le protagoniste de la chanson, une “belle, belle fille” appelée Helô Pinheiro, un adolescent que Jobim et De Moraes regardaient sur la plage d’Ipanema pendant ils ont bu au bar Veloso.

Le producteur expérimenté Creed Taylor, l’homme qui avait signé John Coltrane pour Impulsion! Records en 1960 et qui a supervisé les albums de Verve par Wes Montgomery, Jimmy Smith et Cal Tjader, savaient qu’ils avaient capturé quelque chose de spécial du jeune chanteur. “La surprise était quand Astrud est entrée avec sa petite voix et a chanté avec cet accent”, a rappelé Taylor. “Je savais que la chanson allait être un succès absolu.”

En plus de chanter sur «The Girl From Ipanema», Astrud Gilberto était également la chanteuse de la chanson «Corcovado» («Quiet Nights Of Quiet Stars»), qui présente un accompagnement délicatement enchanteur de Jobim et un brillant solo de Getz. “The Girl From Ipanema” a gagné les fans d’Astrud dans le monde entier – ses chansons ont été choisies pour l’émission de radio de la BBC Desert Island Discs par des personnes aussi diverses que les écrivains JG Ballard et Haruki Murakami, le comédien Paul Merton et le regretté manager du football anglais Bobby Robson.

“Ils ont recouru au mensonge!”

L’un des problèmes de l’histoire de «The Girl From Ipanema» est que Getz a accordé une interview trompeuse et sexiste au magazine britannique Jazz Professional en 1966, revendiquant le succès de Gilberto. “Quand j’ai entendu Astrud pour la première fois, je pensais qu’il y avait quelque chose d’innocent et de sage dans sa voix – un tel opposé à ces filles à la voix torride chantant du rock’n’roll”, a déclaré Getz à l’intervieweur Les Tomkins. «C’était comme une bouffée d’air frais. Je faisais un album avec son mari, João, que j’aime – c’est un génie. Elle n’était alors qu’une femme au foyer, et je l’ai inscrite sur ce disque parce que je voulais que «The Girl From Ipanema» soit chantée en anglais – ce que João ne pouvait pas faire. «Ipanema» a été un succès et ce fut une chance pour elle. »

La vantardise de Getz, et la remarque condescendante de “femme au foyer”, toujours assimilée à Gilberto près de deux décennies plus tard: “Ce qui est drôle, c’est qu’après mon succès, les histoires abondent sur Stan Getz ou Creed Taylor m’ayant” découvert “, alors qu’en fait, rien n’est plus loin de la vérité. Je suppose que cela leur a donné l’air «important» d’avoir été celui qui avait la «sagesse» de reconnaître le talent ou le «potentiel» dans mon chant… Je suppose que je devrais me sentir flatté par l’importance qu’ils accordent à cela, mais je peux » t aider mais se sentir ennuyé par le fait qu’ils ont eu recours au mensonge! “

En fait, le jeune Astrud avait grandi imprégné de musique. Sa mère, une enseignante, a chanté et joué du violon et de l’instrument brésilien de type banjo appelé bandolim. Les sœurs d’Astrud, Iduna et Edda, ont également joué du piano. Elle a été des amis proches avec des musiciens tout au long de son adolescence, fréquentant les auteurs-compositeurs Carlos Lyra, Oscar Castro Neves, Roberto Menescal et Ronaldo Boscoli. Un autre ami, la chanteuse Nara Leão, lui a présenté João Gilberto. En 1959, âgée de 19 ans, Astrud a épousé le guitariste de 28 ans, qui est devenu un mentor précoce. Elle a chanté régulièrement avec son mari et ses amis au cours des trois prochaines années et a même joué en public à la Faculdade De Arquitetura, qui fait partie de l’une des meilleures universités de Rio De Janeiro, lors d’un concert prestigieux.

Son ascension vers la célébrité a été si rapide qu’elle a été inscrite pour interpréter sa chanson à succès – portant une robe de soleil bleu pâle avec un arc assorti – dans le film MGM de décembre 1964, Get Yourself A College Girl, aux côtés de The Animals, The Dave Clark Five et le grand orgue de jazz Jimmy Smith, dans un film romantique d’université réalisé par Sidney Miller, un homme qui a ensuite dirigé l’émission à succès Bewitched. Le succès de Getz / Gilberto en a fait une propriété brûlante et a conduit à une apparition au Cafe Au Go Go à Greenwich Village, dans un groupe dirigé par Getz.

Gilberto revient sur cette période avec un profond regret. Elle a admis qu’elle était «naïve et effrayée» et mécontente du manque de crédit pour le travail de production qu’elle a reçu pour des albums ultérieurs. Elle a été exploitée financièrement et a malheureusement reconnu qu’elle avait «manqué de conseils».

“Je faisais face à moi-même pour la première fois”

Sa renommée a suscité des critiques injustes de la part des journalistes chez elle. «De nombreux musiciens brésiliens établis n’ont jamais accepté le succès d’Astrud. Ils l’ont dépeinte comme chanceuse plutôt que talentueuse, au bon endroit au bon moment », a déclaré l’écrivain Bryan McCann dans son livre Getz / Gilberto. Elle a ensuite avoué qu’elle était «très blessée» par les «critiques sévères et le sarcasme injustifié» qu’elle avait reçus des journalistes de son pays d’origine. Les journaux ont publié des rumeurs selon lesquelles elle était impliquée dans une liaison romantique avec Getz. Elle n’a plus jamais chanté au Brésil et n’était pas présente lorsque «The Girl From Ipanema» a été utilisée lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Rio 2016.

L’une des raisons pour lesquelles Astrud a fait une tournée avec Getz en tant que «chanteuse invitée spéciale» pendant les six mois suivants était qu’elle se séparait de son mari – ils ont divorcé et il s’est rapidement remarié, avec une chanteuse appelée Heloisa Maria Buarque De Hollanda – et avait besoin sécurité financière. Elle en est venue à regretter la signature d’un contrat qui versait un «salaire d’esclave». Elle avait besoin d’argent pour soutenir son fils Marcelo. «Des moments très difficiles», a-t-elle déclaré en 2002. «En plus d’être au milieu d’une séparation et d’avoir à assumer les responsabilités d’être une mère célibataire et une toute nouvelle carrière exigeante, je faisais aussi face à moi-même pour la première fois. dans ma vie, dans un pays étranger, voyager avec un enfant, avoir des difficultés financières… et, bien sûr, malheureusement, totalement naïf et peu préparé à faire face aux «loups se faisant passer pour des moutons». »

Marcelo Gilberto est devenu plus tard un bassiste talentueux lui-même, rejoignant son groupe au début des années 80, et jouant également le rôle de son manager et «gardien». Un autre fils, Gregory Lasorsa – engendré par le deuxième mari d’Astrud – est un guitariste qui a également enregistré avec sa mère et son demi-frère, sur la chanson “Beautiful You” de l’album Temperance de 1997.

«Un moment fort de ma carrière»

Lorsqu’elle a quitté Getz, Astrud Gilberto a finalement eu la chance de prendre en charge sa propre carrière. Elle a dit qu’elle «n’avait jamais regardé en arrière». Son premier concert solo avec son propre groupe a eu lieu à Londres, en 1965, dans un nouveau club appelé The Cool Elephant. C’était une boîte de nuit à la mode à Mayfair dans laquelle la princesse Margaret et Dudley Moore, Peter Sellers et Britt Ekland traînaient – et un endroit où des stars américaines en visite telles que Mel Tormé chantaient.

Gilberto a toujours été dans le jazz – elle a grandi en écoutant Chet Baker, Duke Ellington et Gerry Mulligan – et a obtenu un coup de pouce immédiat dans sa carrière post-Getz avec la chance de chanter aux côtés du trompettiste Baker («une idole») dans un club de jazz à San Francisco. Baker a soudainement annoncé qu’il y avait «une jeune femme très spéciale» dans le public – et a invité Astrud à se joindre à lui pour un duo. Ils ont fini par jouer une version bossa nova de “Fly Me To The Moon”. Le couple a collaboré à nouveau en 1977, sur une version d’une chanson qu’elle avait écrite intitulée «Far Away». Elle a qualifié l’expérience de «moment fort de ma carrière».

Elle n’a jamais été à l’aise d’être qualifiée de chanteuse de jazz. “Qu’est-ce qu’un chanteur de jazz?” elle a fait remarquer au New York Times en 1981. «Quelqu’un qui improvise? Mais je ne le fais pas: je préfère la simplicité. On m’a dit que mon phrasé est influencé par le jazz. Mes premiers albums ont été enregistrés pour un label de jazz, Verve. Mon premier disque était avec Stan Getz. Et j’ai fait un album avec Gil Evans. Donc je suppose que c’est de là que vient l’idée du jazz. Mais je ne suis pas un pur chanteur de jazz. “

Astrud a réalisé huit beaux albums pour Verve – The Shadow Of Your Smile et The Astrud Gilberto Album (tous deux en 1965); A Certain Smile, A Certain Sadness, avec Walter Wanderley, et Look To The Rainbow (tous deux en 1966); Beach Samba (1967); Windy (1968); Je n’ai rien de mieux à faire et le 17 septembre 1969 (tous deux en 1969) – avant de passer à d’autres projets.

Parmi ses travaux intéressants après avoir quitté Verve, il y a l’album de 1971 Gilberto With Turrentine, une collaboration avec le brillant saxophoniste de jazz Stanley Turrentine et Plus, réalisé avec James Last et enregistré pour Polydor en 1986. L’un des enregistrements les plus prestigieux de cette dernière carrière de jour était avec la pop star George michael, qui avait admiré son album avec Last. Un ami lui a dit que Michael aimait son chant, mais à l’époque elle ne savait rien de l’ancien Wham! étoile. Elle a envoyé à Michael un télégramme Western Union et il est venu l’entendre chanter au Madison Square Garden de New York. En 1996, ils se sont reconnectés lorsque Michael lui a demandé de jouer sur un disque de charité pour la recherche sur le SIDA. Ils ont enregistré une jolie version de ‘Desafinado’ à Londres.

«Être proche du public était effrayant»

À la fin du 20e siècle, Gilberto a commencé à ralentir ses engagements en matière de performance en direct – elle a dit qu’elle avait toujours trouvé qu’être «proche du public était effrayant» – et a déménagé à Philadelphie avec son nouveau mari, bien qu’ils se soient séparés plus tard. Elle s’intéresse à la philosophie et est particulièrement amoureuse du livre d’auto-assistance de Wayne W Dyer, Your Erroneous Zones, le décrivant comme «un dispositif de sauvetage».

Le père d’Astrud Gilberto avait été un artiste passionné – il a peint à l’huile sur toile – et sa fille a suivi ses pas artistiques, créant ses propres œuvres générées par ordinateur telles que Digital Babe, ou créant des peintures acryliques sur toile originales telles que King Of La jungle. Après avoir annoncé, en 2002, qu’elle s’absentait «indéfiniment» des représentations publiques, elle a passé une grande partie de son temps à faire campagne contre la cruauté envers les animaux. Le chanteur n’a cependant pas été oublié par les fans de musique. En janvier 2020, Gilberto est apparue dans une liste NPR de femmes qui méritent d’être dans le Rock And Roll Hall Of Fame.

Bien que «The Girl from Ipanema» ait été reprise des centaines de fois, y compris par Frank Sinatra, Amy Winehouse et Madone – et a même été envoyé en tant qu’ascenseur de style muzak pour une troupe dans le chef-d’œuvre de la comédie de John Landis The Blues Brothers – il ne fait aucun doute que la version imbattable de cette chanson classique des années 60 est celle mettant en vedette Astrud Gilberto, la déesse éternelle de bossa nova. Quand on lui a demandé “Quelles sont les meilleures choses au monde?” elle a répondu avec une simplicité caractéristique: “C’est facile… les enfants, les animaux et la musique.”

