Pourquoi Brian Jones était si important pour les Rolling Stones

S’il était encore en vie, Brian Jones aurait 76 ans. Car il est décédé tragiquement jeune, à seulement 27 ans, le 3 juillet 1969. Il était en Les pierres qui roulent pendant sept ans et son importance pour le groupe à ces débuts ne peut être sous-estimée. Il était vraiment un innovateur et malgré sa vie troublée, son influence sur la musique devait être reconnue.

Brian Jones a été l’une des premières personnes en Grande-Bretagne à jouer de la guitare slide et son amour du blues était au cœur de ce que lui et le reste des Rolling Stones étaient au départ. Sa musicalité, en particulier au début du groupe, a tellement ajouté les singles qui ont propulsé The Rolling Stones dans les charts pop; c’est son sens de la mode et sa coiffure, qui ont séduit les hommes comme les femmes, copiés par des groupes des deux côtés de l’Atlantique.

Né Lewis Brian Hopkin Jones au Park Nursing Home de Cheltenham, Gloucestershire, le samedi 28 février 1942. Ses parents étaient aisés, de la classe moyenne et Brian est allé dans une école primaire payante avant de gagner une place dans une section locale lycée où il excellait. Le père de Brian, qui jouait du piano et de l’orgue ainsi que dirigeait la chorale dans leur église locale, avait de grands espoirs que son fils suivrait ses traces et irait à l’université.

La passion dominante de Brian était la musique et vers l’âge de seize ans, il a entendu son premier album de Charlie Parker et a donc convaincu ses parents de lui acheter un saxophone. Cela s’est avéré, comme beaucoup de choses avec Brian, être une phase passagère, et pour son dix-septième anniversaire, on lui a donné une guitare acoustique. Après avoir quitté l’école et avoir décidé de ne pas aller à l’université, Brian a eu une succession d’emplois avant d’aller voir le Chris Barber Band jouer un concert à l’hôtel de ville de Cheltenham en 1961; leur set comprenait un segment de blues avec Alexis Korner. Brian est devenu obsédé par le blues, pratiquant la guitare slide tout en écoutant les disques d’Elmore James et de Robert Johnson.

Brian allait bientôt faire du stop à Londres où il irait au Ealing Blues club parfois assis avec le groupe d’Alexis Korner. Une nuit, Mick et Keith, en visite au club, ont vu Brian jouer de la guitare slide et ont été impressionnés par son jeu de «Dust My Broom» d’Elmore James. Peu de temps après, Brian, Ian Stewart, Keith et Mick ont ​​commencé à répéter au pub Soho’s Bricklayers Arms et le 12 juillet 1962, ils ont suppléé le groupe d’Alexis Korner au Marquee Club – ils ont été présentés comme The Rollin ’Stones.

Les prouesses musicales de Brian ne se sont pas étendues à la composition, mais des exemples de son talent peuvent être entendus sur de nombreux enregistrements de Stones, parmi lesquels sa guitare slide sur “ I’m a King Bee ”, “ Little Red Rooster ” et “ No Expectations ” de Beggars Banquet . Il joue du sitar sur «Street Fighting Man» et «Paint It, Black», orgue sur «Passons la nuit ensemble», marimba sur «Under My Thumb» et «Out Of Time», flûte à bec sur «Ruby Tuesday»; dulcimer et clavecin sur «Lady Jane», saxophone et hautbois sur «Dandelion», mellotron sur «She’s A Rainbow»; son harmonica jouant les grâces «Not Fade Away», «2120 South Michigan Avenue» et «Prodigal Son».

L’éloignement croissant de Brian Jones du groupe vers 1967 le conduisit à se sentir isolé et mécontent de la direction musicale des Rolling Stones. Au début de 1969, il décide de quitter le groupe qu’il avait aidé à former pour essayer de trouver une nouvelle direction musicale pour ses talents incontestables. Tragiquement aux premières heures du 3 juillet 1969, à l’âge de 27 ans, Brian s’est noyé dans la piscine de sa nouvelle maison à Ashdown Forest, Sussex.

