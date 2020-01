Pourquoi cet Art Blakey Classic continue de faire frémir

À la fin de 1961, lorsque Buhaina’s Delight a été enregistré pour Blue Note Records, Art Blakey dirigeait l’une des formations les plus puissantes et redoutables de son groupe de longue date, The Jazz Messengers.

Le légendaire groupe de jazz a été initialement cofondé par Blakey avec le pianiste Horace Silver, en 1954, mais lorsque ce dernier choisit de poursuivre une carrière à la tête de son propre quintette, le batteur né à Pittsburgh conserva le fort. De cette période jusqu’à l’enregistrement de Buhaina’s Delight, un groupe de jeunes musiciens talentueux a traversé ses rangs, parmi lesquels des joueurs de cor de haut calibre tels que Hank Mobley, Jackie McLean, Johnny Griffin, Lee Morgan, Donald Byrd et Bennie Golson. Les Messagers se sont révélés un terrain d’entraînement précieux pour certains des jeunes talents les plus brillants du jazz – à tel point qu’il a été surnommé la «Hard Bop Academy», et ceux qui y ont obtenu leur diplôme ont souvent poursuivi leur propre carrière.

Entraînement impeccable sur le kiosque à musique

Le trompettiste Lee Morgan – un prodige au talent précoce qui a signé pour Blue Note en tant qu’artiste solo à l’âge de 17 ans, en 1956 – dirigeait la première ligne de Blakey depuis 1958, quand il a fait ses débuts sur le célèbre groupe. Gémir » album. À la fin de l’été 1961, cependant, il partit pour être remplacé par un souffleur de corne encore plus éblouissant et flamboyant: Freddie Hubbard.

Comme Morgan, Hubbard, né à Indianapolis, a connu une carrière solo parallèle chez Blue Note tout en jouant avec The Messengers. Lorsqu’il a rejoint le groupe, Art Blakey venait d’étendre le groupe d’un quintette (qui avait été sa configuration habituelle) à un sextet, avec l’ajout de Curtis Fuller, dont le trombone à diapositive résonante a apporté à la corne du groupe à la fois des textures plus riches et des sonorités plus profondes. du son.

Enrichi par la présence musicale de Fuller, le groupe comprenait à cette époque également le saxophoniste ténor montant Wayne Shorter, le pianiste Cedar Walton (Buhaina’s Delight n’était que sa deuxième sortie en studio avec le groupe) et le bassiste Jymie Merritt, un fidèle de l’époque des Moanin. Ils ont tous été triés sur le volet par leur chef, Blakey, qui était un juge astucieux des jeunes talents et leur a fourni une formation impeccable sur le kiosque à musique.

Pyrotechnie à percussion bouleversante

Buhaina’s Delight est né de deux sessions distinctes à Rudy Van GelderEst célèbre Englewood Cliffs studio, le mardi 28 novembre et le lundi 18 décembre 1961. Son premier album, ‘Backstage Sally’, est considéré comme un air classique des Messagers et a été écrit par Wayne Shorter, qui avait rejoint le groupe en 1959 et a fait ses débuts dans les années 1960. Album Big Beat, où il a immédiatement montré ses qualités de compositeur.

Une autre chanson plus courte, «Contemplation», révèle que, en tant que compositeur, le jeune saxophoniste du New Jersey n’était pas un poney unique. Cela commence comme une ballade profonde et méditative sur laquelle Blakey – normalement connu pour ses percussions viriles et énergiques – montre à la fois de la retenue et de la sensibilité pendant la lente et obsédante section d’introduction de la chanson. Finalement, le tempo reprend, avec Shorter fournissant un solo de fléchettes.

‘Bu’s Delight’ vient de la plume de l’autre talentueux forgeron des Jazz Messengers de cette époque: Curtis Fuller. “Bu” était le surnom de Blakey (abréviation de Buhaina, l’un des trois noms que le batteur a pris lors de sa conversion à l’islam en Afrique en 1948). Il s’ouvre sur une fanfare de cuivres entraînante à trois cors rythmée par plusieurs pauses de batterie enflammées, avant qu’un rythme de swing pulsatoire ne se développe. La pièce est vraiment un véhicule pour mettre en valeur les prouesses du tambour de Blakey, qui prend la scène centrale trois minutes et demie dans l’air. Son solo se construit lentement sur une fondation composée d’un charleston fermé, qui maintient le pouls rythmique tout au long. Un maelström de tam-tams tourbillonnants cède la place à des rouleaux de presse en croissant, à des salves de caisse claire ressemblant à des mitrailleuses et à des vagues de cymbales qui s’écrasent. L’air se termine par une reprise de la fanfare d’ouverture du cor avant qu’un barrage final de tambours culmine la chanson sur un high explosif.

Un morceau de bop dur pulsant

Après la pyrotechnie à percussion bouleversante de «Bu’s Delight», la «réincarnation» de Wayne Shorter semble plus douce en comparaison, même si elle oscille avec un groove vif mais subtil entraîné par la basse de marche de Jymie Merritt. Les solos sont louables, en particulier celui de Hubbard, qui se caractérise par un athlétisme exubérant.

“ Shaky Jake ”, une tranche de jazz soul contagieuse du pianiste Cedar Walton, donne une impression de blues, qui s’ouvre sur un thème de cor doux et imbriqué auquel répond une phrase de piano d’église qui rappelle les chiffres d’appel et de réponse du classique du groupe. 1958 mélodie ‘Moanin’ ‘.

Buhaina’s Delight se termine avec ‘Moon River’, à l’origine une ballade romantique réfléchie écrite par le compositeur Henry Mancini avec le parolier Johnny Mercer pour la bande originale de Breakfast At Tiffany’s. C’était un succès pour le chanteur de R&B Jerry Butler à la fin de 1961, mais il est surtout associé au crooner Andy Williams. Les Messagers, cependant, l’animent: accélérant le rythme et le transformant en un morceau de bop dur pulsé ponctué de solos accrocheurs.

Présenté dans un mémorable Couverture avant photographiée par Francis Wolff qui dépeignait Blakey plongé dans un nuage gonflé de sa propre fumée de cigarette, Buhaina’s Delight était sans aucun doute l’un des albums les plus forts des Jazz Messengers des années 60. Cela reste fidèle à la croyance du groupe «tous pour un, un pour tous» en la valeur des musiciens travaillant en équipe pour un objectif commun. Six décennies après sa sortie originale, il enchante toujours

