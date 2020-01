Pourquoi entre les boutons a marqué un nouveau départ pour les pierres

Le 20 janvier 1967, Decca Records déchaîne Les pierres nouvel album, leur premier depuis Aftermath d’avril 1966. Between the Buttons est devenu le cinquième album studio du groupe au Royaume-Uni et quand il est sorti trois semaines plus tard en Amérique, c’était leur septième enregistrement en studio. En Amérique, ‘Let’s Spend the Night Together’ et ‘Ruby Tuesday’ ont remplacé deux des douze titres de la sortie britannique, ce qui en fait un album tout à fait plus fort. Il reste l’un des albums les moins connus des Stones, dommage car il contient des chansons fortes; il divisait à l’époque l’opinion parmi les critiques et il le fait toujours.

L’album britannique ne comprenait aucun single à succès et il en était un qui était en partie enregistré avec Dave Hassinger aux studios RCA à Hollywood – le dernier à être enregistré dans ce qui avait été la «fabrique à succès» du groupe – et Glyn Johns aux studios olympiques nouvellement ouverts à Barnes; certaines des pistes ont commencé en Amérique et se sont terminées à Londres. Les sessions hollywoodiennes ont eu lieu entre le 3 et le 11 août, les sessions olympiques ont suivi en novembre 1966. Outre les cinq membres du groupe, Ian Stewart joue du piano et de l’orgue et Nicky Hopkins joue du piano, tout comme Jack Nitzsche.

La technologie d’enregistrement permettait désormais une plus grande expérimentation et bien que chaque morceau soit attribué à Mick et Keith, il y a certainement des styles de musique et d’écriture de chansons très différents à entendre sur cet album – ‘Yesterday’s Papers’ a la particularité d’être la première chanson à être écrit uniquement par Mick et met en vedette Jack Nitzsche au clavecin. ‘Connection’ a été joué en direct au London Palladium la semaine suivant la sortie de l’album et a été présenté dans ‘Shine a Light’ en 2008. Dans ‘Something Happened To Me Yesterday’, Brian Jones joue du saxophone, du trombone et de la clarinette.

Billboard examinant l’album en février 1967 a déclaré: «Chaque LP des Stones a été un élément à succès, et cette dernière collection ne fera pas exception. Leurs rythmes assidus sont évidents partout, et leurs tubes en simple «Ruby Tuesday» et «Passons la nuit ensemble» sont inclus, ajoutant un attrait commercial immédiat. “Miss Amanda Jones” et “Cool, Calm & Collected” sont remarquables dans ce package gagnant. “

La couverture comporte une photographie prise par Gered Mankowitz à la mi-novembre 1966, après une session de nuit aux Jeux olympiques lorsque le groupe s’est rendu à Primrose Hill, dans le nord de Londres, juste après l’aube. Il y a aussi des dessins animés et des dessins de Charlie qui sont utilisés sur la pochette de l’album.

“Andrew m’a dit de faire les dessins pour le LP et il m’a dit que le titre était” entre les boutons ” [meaning it was undecided]. Je pensais qu’il voulait dire que le titre était «Entre les boutons», alors il est resté. »- Charlie, Melody Maker 4 février 1967

Au Royaume-Uni, il a fait le n ° 3, qui a lancé quelque chose comme une tendance puisque les deux prochains albums du groupe ont fait la même position; en Amérique, elle a atteint une place de plus.

