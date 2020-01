Pourquoi Gregory Porter porte-t-il toujours un chapeau? Attrapez-le lors de sa tournée au Royaume-Uni en 2020! – HITC

Certains fans sont toujours curieux de connaître la garde-robe du chanteur sensationnel.

Ce n’est pas la première fois que les gens demandent pourquoi Gregory Porter porte toujours un chapeau.

Heureusement pour nous, il semble que 2020 sera une grande année pour le chanteur-compositeur-interprète bien-aimé! Il a récemment dévoilé le clip de son nouveau single ‘Revival’, sorti le jeudi 16 janvier.

C’est un morceau formidable, et cela nous a certainement mis dans l’ambiance pour son annonce des dates de tournée au Royaume-Uni, qui selon l’Express sont les suivantes:

5 mai – Cheltenham Jazz Festival

9 mai – Manchester Arena

10 mai – Cardiff Motorpoint Arena

11 mai – Leeds First Direct Arena

13 mai – Glasgow SEC Hydro

14 mai – Newcastle Utilita Arena

16 mai – Birmingham Resorts World Arena

17 mai – Hull Bonus Arena

19 au 23 mai – Londres Royal Albert Hall

25 mai – Bournemouth International Centre

26 mai – Brighton Center

La source confirme également qu’il a également un nouvel album en cours, appelé All Rise. Cependant, avec le dossier se pose une question familière…

Gregory Porter se produit sur scène au Cheltenham Jazz Festival 2019 le 4 mai 2019 à Cheltenham, en Angleterre.

Les fans de Gregory Porter se tournent vers Twitter

Depuis de nombreuses années, les fans expriment leur confusion quant à la raison pour laquelle Gregory est si rarement vu sans son chapeau de marque.

Découvrez une sélection de tweets ci-dessous:

Pourquoi Gregory Porter porte-t-il toujours un chapeau?

Comme l’a souligné Smooth Radio, un intervieweur de Jazz Weekly lui a demandé un jour: “Qu’est-ce qui se passe avec le chapeau étrange et merveilleux?”

Gregory a répondu: «J’ai subi une intervention chirurgicale sur ma peau, c’est donc mon look depuis un petit moment et continuera de l’être encore un peu. Les gens me reconnaissent maintenant. C’est ce que c’est.”

La même source comprend également qu’il appelle la casquette plate – qui est un Kangol Summer Spitfire avec une sangle supplémentaire – son “chapeau de jazz”.

Eh bien, cela l’explique certainement! Nous avons tous ce vêtement que nous avons sans réserve embrassé comme aucun autre.

Plus sur ce chapeau emblématique…

De toute évidence, ce n’est pas la seule fois que le chapeau a été soulevé dans la conversation.

C’est vraiment son look maintenant – il nous manquerait s’il l’abandonnait complètement! Là encore, nous ne pensons vraiment pas qu’il se séparera de sitôt. Lors d’une conversation avec The Independent, il en a parlé davantage: «Je suis reconnu pour le chapeau dans les aéroports. Au Royaume-Uni, ils me connaissent assez bien mais ils ne me donnent pas de laissez-passer gratuit, je suis entièrement vérifié et sécurisé. “

Il a poursuivi: «Il y a eu un moment ou deux où on m’a demandé de chanter pour leur faire savoir que c’était vraiment moi. Lorsqu’une personne en uniforme vous demande de faire quelque chose, vous êtes conditionné à le faire. »

Si jamais nous voyions ce chapeau à l’horizon, nous serions certainement enclins à être à la recherche de Gregory aussi!

