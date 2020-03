Pourquoi Jim Ross a-t-il manqué AEW Dynamite cette semaine? Des commentateurs absents de l’épisode du 25 mars – HITC

JR, Excalibur et Tazz étaient tous absents d’AEW Dynamite cette semaine avec Cody Rhodes et Kenny Omega tirant le double devoir.

AEW Dynamite a encore progressé cette semaine malgré la crise sanitaire mondiale de Daily’s Place à Jacksonville, en Floride.

Mais il y avait des différences claires par rapport à l’épisode Dynamite de la semaine précédente, en particulier sur les commentaires.

L’équipe de commentateurs de l’épisode de Dynamite du 25 mars était composée du membre régulier Tony Schiavone et de deux membres de «The Elite», Cody Rhodes et Kenny Omega. Jim ‘JR’ Ross, Excalibur et Tazz n’étaient pas tous présents.

Cela avait déjà été dit plus tôt dans la semaine, quand il a été annoncé que Cody serait sur le co-commentaire.

L’une des principales raisons pour lesquelles AEW essaierait de réduire le nombre de personnes présentes aux spectacles. Les restrictions actuelles signifieront que la société devra garder le moins de personnes possible, ce qui signifie que les lutteurs tirant le double devoir sur le ring et dans la cabine ont tout simplement du sens.

Pourquoi Jim Ross a-t-il manqué AEW Dynamite cette semaine?

Avec Jim Ross, cela pourrait également être une sage décision compte tenu du fait qu’il est dans la plage à haut risque pour l’impact de la crise sanitaire mondiale actuelle.

Alors que JR est en bonne santé et aurait sans aucun doute voulu être présent, à 68 ans, AEW est susceptible de se méfier de la prudence concernant son absence du stand des commentaires.

“Une décision judicieuse” pour Jim Ross de rater AEW Dynamite

C’est une chose à laquelle Dave Meltzer a fait allusion dans un récent épisode de Wrestling Observer Radio (h / t Ringside News) et il a suggéré que la décision de laisser JR hors de commentaires à l’heure actuelle serait une «sage décision».

La société rivale WWE l’a certainement fait cette semaine. Jerry ‘The King’ Lawler a raté la WWE RAW cette semaine. Le joueur de 70 ans a des antécédents de troubles cardiaques et il était à nouveau du devoir de la société de veiller à ce que Lawler soit isolé de lui-même en ces temps difficiles.

Où était Jim Ross pour AEW Dynamite?

Jim Ross regardait toujours de près l’action. Il a confirmé sur Twitter qu’il regardait depuis son domicile à Norman, Oklahoma et a continué à tweeter tout au long de l’action.

Cela ne devrait certainement pas avoir un impact négatif considérable sur la série. Omega est un commentateur de classe tandis que Cody reste l’un des actes les plus terminés de la lutte professionnelle à l’heure actuelle.

Il sera intéressant de voir si, avec AEW configuré pour enregistrer plusieurs épisodes de Dynamite à l’avenir, si d’autres membres de la liste de lutte pourraient finir par figurer dans un commentaire pour AEW.

Chris Jericho à nouveau dans le stand? Oui s’il vous plaît.

