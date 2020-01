Pourquoi la maman de Wiley à Chypre? Le rappeur arrête de spéculer sur Twitter! – HITC

Nous nous attendons à ce qu’il y ait beaucoup plus de pistes d’où cela vient.

Partout, les auditeurs se demandent pourquoi la mère de Wiley est à Chypre après que Stormzy a fait tapis sur une nouvelle piste.

Les querelles musicales… tu dois les aimer!

Nous en avons vu des tonnes au fil des ans et dans une multitude de genres. Cependant, de nombreux artistes sur la scène de la crasse ont prospéré grâce à des affrontements, comme Devilman et l’emblématique bataille de Lord of the Mics de Skepta qui restent un moment fort.

Le bœuf le plus célèbre du rap était récemment entre Machine Gun Kelly et Eminem, mais quand vous jetez un coup d’œil au spectacle Stormzy et Wiley, tout semble apprivoisé. Cela a commencé lorsque le parrain de Grime a ciblé Ed Sheeran sur les réseaux sociaux. L’ami et collaborateur Stormzy est intervenu pour défendre Ed, mais Wiley a juste décidé de rejoindre le rappeur.

Les choses se sont vraiment réchauffées lorsque Wiley a sorti un morceau de diss appelé “Eediyat Skengman (Stormzy Send)”. Évidemment, Stormzy a répondu avec le morceau ‘Disappointed’, mais Wiley a simplement riposté avec un autre…

Stormzy est toujours déçu!

D’un autre côté, Stormzy a riposté aussi… et durement!

Le rappeur de renom a récemment dévoilé le morceau diss “Still Disappointed”. Ici, il ne se retient pas du tout. Il est clair qu’il pensait que Wiley était allé trop loin en amenant sa mère dans l’escalade de la querelle, alors il a décidé de faire entrer la famille de Wiley dans l’image avec sa dernière.

La majorité des paroles se concentrent sur Wiley qui aurait envoyé sa mère à Chypre. Alors, de quoi s’agit-il?

Pourquoi la maman de Wiley à Chypre?

Comme l’a noté Clash Music, Stormzy suggère que Wiley a déménagé sa mère à Chypre en raison des avertissements et de l’hostilité des gangsters de Londres.

Cependant, Wiley a depuis répondu à de telles rumeurs en lisant un tweet (voir ci-dessous): «Ma mère a passé des vacances à Chypre et est revenue à Londres … elle aime Londres comme moi et vous … vous êtes beaucoup les gens les plus capricieux sur terre. “

Entre autres, voici les paroles de «Still Disappointed» de Stormzy mentionnant la mère de Wiley:

“Mais comme vous voulez tellement dissiper ma maman, parlons de pourquoi vous avez déménagé votre maman à Chypre. Cette pauvre petite femme avait peur de la maison «cah tu as mis sa vie en danger tu p *** k. Les briques et les tirs volent à travers la fenêtre. Vous ne pouviez pas être la personne pour la sauver, vous p *** k. Au lieu de vous de presser le pompeux, vous avez dit: “Yo maman, nous devons quitter le pays”. Je ne veux jamais vous entendre dire: “Libérez le mandem”, allons à Chypre et libérons votre humeur. Je me suis fait ramoner à l’étranger, tout cela parce que son fils était un fraudeur… »

Ces réactions sur Twitter sont inestimables

Internet a répondu à la piste des diss hilarante, comme prévu.

Découvrez une sélection de tweets:

