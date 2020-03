Pourquoi le troisième album de KISS a été conçu sur mesure pour réussir

La couverture de leur troisième album, Dressed To Kill, suggère BAISER étaient déjà au ras du succès. Adaptés et bottés, leur maquillage extravagant était la seule chose à indiquer que ces quatre camarades de groupe n’étaient pas de jeunes cadres qui venaient de tuer et d’investir dans des hôtels particuliers à Monte-Carlo.

Cependant, les apparences peuvent être trompeuses. En réalité, alors qu’ils avaient construit un public américain fanatique, l’avenir de KISS était toujours en jeu quand ils ont enregistré Dressed To Kill. Bien que les deux soient des albums très prometteurs, leurs débuts éponymes et son suivi rapidement publié, Plus chaud que l’enfer, n’a pas réussi à mettre le feu aux palmarès, et lorsqu’ils ont posé pour la couverture de l’album Dressed To Kill à New York, le batteur Peter Criss était le seul membre du groupe à posséder le costume qu’il portait pour la séance photo.

“Coups de pied avec dix grands morceaux”

L’avenir de KISS n’était cependant pas aussi précaire que celui de leur maison de disques. À l’aube de 1975, Casablanca Records était sur le fil du rasoir et leur président, Neil Bogart, avait désespérément besoin d’un record à succès pour changer la fortune de son empreinte. Ayant déjà livré deux albums studio en à peine 12 mois, KISS n’avait pas l’intention d’en couper un tiers aussi rapidement, mais après que Bogart lui-même eut insisté pour qu’ils retournent aux studios Electric Lady de New York – où il a personnellement pris en charge les tâches de production – ils se sont jetés dans enregistrement Dressed To Kill.

Malgré les circonstances, KISS a creusé profondément et a élaboré son ensemble de chansons le plus solide à ce jour. En conséquence, alors qu’il s’est écoulé relativement peu de temps après 30 minutes, Dressed To Kill était aussi élégant et a été exécuté avec brio que son titre le suggérait. N’importe laquelle de ses dix chansons aurait pu être choisie parmi les singles autonomes.

Avec ses pavillons, Pierres qui roulent-Riffing de style et refrains contagieux, l’ouvreur ‘Room Service’ a donné le ton à une flopée de rockers KISS par excellence à suivre, avec le premier côté vif et vibrant de l’album, comprenant également le Gratuit«Rock Bottom», Gene Simmons fanfaronnade, glammy ‘Two Timer’ et Criss and Ace Frehley ’Getaway’, simple mais incroyablement accrocheur.

“Sans fioritures, KISS dans leur prime”

Cependant, la deuxième moitié de Dressed To Kill était remplie de classiques. Le “ C ‘Mon And Love Me’ ‘rapide et détendu et le “ She’ ‘lent et intense (ce dernier sauvé du répertoire de Simmons et de la tenue pré-KISS de Paul Stanley, Wicked Lester) resteraient dans le live du groupe pour les années à venir. Le grand «Roll And Roll All Nite», quant à lui, reste sans doute le papa de tous les hymnes KISS à ce jour. Son refrain à pleine inclinaison («Tu vas nous rendre fous / Nous te rendrons fou!») Est toujours certainement l’un des énoncés de mission les plus séduisants du rock.

La sortie précipitée de Casablanca Dressed To Kill le 19 mars 1975, mais malgré la qualité évidente de l’album, ce n’était pas la balle magique que Neil Bogart espérait. Cela a cependant rehaussé considérablement le profil de KISS, culminant à un très respectable numéro 32 sur le Billboard 200, ouvrant la voie à leur prochaine sortie – l’album de concert très acclamé, Alive! – pour fournir la percée décisive que le groupe avait travaillé si dur pour atteindre. Alors que cet album montait les palmarès, ‘Love To Love You Baby’ de Donna Summer est également devenu or; L’avenir de Casablanca est soudainement devenu beaucoup plus radieux.

Principalement parce qu’il est arrivé avant les deux Alive! et le conquérant à la barre de Bob Ezrin Destructeur, l’importance de Dressed To Kill dans l’histoire plus large de KISS a depuis été quelque peu ignorée. Cependant, il reste l’un des enregistrements les plus cohérents du quatuor américain flamboyant, et il mérite largement les applaudissements des derniers jours qu’il a repris, tels que la réévaluation de Pitchfork en 2003, qui déclarait: «Dressed To Kill donne des coups de pied avec dix excellents morceaux en un peu plus une demi-heure – pas de fioritures, pas de ratés, juste KISS à son apogée. “

