Kanye WestThe College Dropout est l’un des premiers albums les plus étonnants de l’histoire du hip-hop. À multiples facettes, idiosyncrasique et bourré de pop pop pour conquérir les charts, il lui a valu à la fois la critique et un énorme succès commercial.

Mais le succès ne s’est certainement pas produit du jour au lendemain. Capturé par Jay Z En tant que producteur prometteur, le travail révolutionnaire de West sur l’album classique du rappeur de 2001, The Blueprint, a été suivi de quelques années frustrantes alors qu’il cherchait à se faire accepter en tant qu’artiste à part entière. Au début des années 2000, le hip-hop était toujours sous l’emprise du rap gansta, et, malgré la réputation naissante de West comme l’un des producteurs les plus en vogue du hip-hop, peu de chefs de label étaient prêts à tenter leur chance sur le décrochage d’une école d’art de la classe moyenne. En fin de compte, c’est Damon Dash, copropriétaire (aux côtés de Jay Z) de Roc-A-Fella Records, qui a signé West, en partie pour éviter que leur producteur vedette ne passe à un autre label.

Armé d’une cavalcade de rythmes qu’il avait économisés pour sa grande chance, West se mit à travailler sur The College Dropout, répartissant la production entre un studio à Los Angeles et son propre appartement à Newark, New Jersey: une affaire de deux chambres avec une des pièces transformée en studio de fortune.

Malgré sa richesse d’idées, ce fut un accident presque fatal qui donna à l’album son véritable objectif. Tard un soir d’octobre 2002, West rentrait chez lui depuis le studio californien lorsqu’il s’est endormi au volant de sa voiture et a été impliqué dans un horrible accident de voiture. Laissé avec une mâchoire brisée après une chirurgie reconstructive, il a écrit et enregistré ‘Through The Wire’ – une chanson réfléchie et sincère, traversée avec une attitude carpe diem – avec sa mâchoire toujours fermée.

Poussé par le besoin de s’exprimer davantage après avoir presque perdu la vie, un occidental inspiré a utilisé The College Dropout à la fois comme un conduit pour sa nouvelle énergie et une distraction bienvenue de la douleur de sa guérison. Le résultat a été un travail débordant de créativité, son message positiviste incitant l’auditeur à «prendre ses propres décisions. Ne laissez pas la société vous dire: «Voici ce que vous devez faire». »

Musicalement, The College Dropout était une œuvre étonnamment créative portée par le type d’échantillons d’âme irrésistibles et raffinés qui s’étaient révélés si efficaces sur The Blueprint de Jay Z. Sorti en single avant la sortie de l’album, l’échantillonnage de Chaka Khan «Through The Wire» a atteint le n ° 1 du Billboard Hot 100. L’âme douce et tamisée de la collaboration de Twista «Slow Jamz» a fait encore mieux, atteignant la première place. Parmi les autres faits saillants, mentionnons «Spaceship», un récit évangélique de luttes pour les emplois à bas salaire, et «Jesus Walks», sur lequel Kanye délivre un message pro-chrétien sur des battements martiaux ingénieusement construits.

Sorti le 10 février 2004, The College Dropout a atteint la deuxième place du palmarès américain Billboard 200 et a remporté le prix du meilleur album de rap aux Grammy Awards 2005. Prouvant le mal aux sceptiques, Kanye West avait réussi selon ses propres termes, lançant une carrière qui le verrait devenir l’artiste le plus énigmatique et innovant du hip-hop.

