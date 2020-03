Pourquoi ne pas manquer la présentation de Mogwai au Vive Latino 2020?

Mogwai C’est l’un des quatorze groupes qui ne font pas partie de la culture ibéro-américaine qui sera présenté au Vive Latino 2020. Si nous passons en revue chacun de ces groupes, la qualité ne manquera pas, mais peu de temps après Guns N ’Roses, et se battant sérieusement avec The Cardigans et The Rasmus, Mogwai pourrait être le deuxième groupe le plus attrayant à regarder dans cette nouvelle édition.

Avec Sigur Ròs, le groupe de post-rock écossais formé en 95 à Glasgow peut être l’un des actes les plus attrayants de son genre ces derniers temps. Avec ses longues chansons instrumentales accompagnées de la voix de Stuart Braithwaite, ses bases de guitare enveloppées de mélodies changeantes et dynamiques qui vous font traverser des moments de calme et des moments de tempête. Avec ses lignes de basse bien définies et un son plus apprécié à l’intérieur qu’à l’extérieur, cette présentation promet de changer l’atmosphère latine pour nous donner un moment de calme pour voir une vie différente pendant un petit moment.

En 2020, Mogwai célèbre 25 ans d’existence et 23 d’être un élément fondamental du post rock britannique et mondial. Son premier album Mogwai Young Team de 1997, est arrivé à établir une très bonne place 75 dans les charts britanniques vendant plus de 30 mille exemplaires dans son pays natal. Et comme preuve qu’il a été très bien accueilli dans d’autres pays, le magazine spécialisé Pitchfork le considérait comme l’un des 100 meilleurs albums des années 90.

Depuis, le quatuor est tombé amoureux du monde avec ses neuf albums suivants. Cette fois, ils arriveront au Mexique pour présenter leurs deux derniers albums: Every Country’s Sun of 2017 et Kin 2018. Every Country’s Sun est le dernier album studio traditionnel du groupe. Enregistré aux studios Abbey Road, il a été très bien accueilli par le barrage international, obtenant des critiques de 4/5 étoiles par des médias tels que The Guardian. D’un autre côté, Kin est un disque qui a été composé pour le film d’action américain de science-fiction 2018, Kin, réalisé par Jonathan et Josh Baker et écrit par Daniel Casey. À la fois un vrai proxénète!

Pour ceux qui connaissent déjà leur travail, nous n’avons pas à leur dire que c’est un acte incontournable, nous sommes sûrs qu’ils le savent déjà. Mais si, pour une raison quelconque, ils ne savent pas, Mogwai est une excellente option. Si vous voulez vous reposer les pieds du cumbion que Ladies Free nous donnera, des bons rires et des souvenirs parrainés par 31 Minutes, les rythmes reggae que Golden Ganga nous donnera, le ska de Public Disorder, ou les bons sauts de Guns N Roses, Mogwai a un peu de paix pour votre esprit et votre corps.

Pour bien les comprendre ou en profiter à nouveau, nous vous laissons ici une séance naturelle dans l’étude KEXP. Profitez de vos transitions, de vos environnements enveloppants et de vos vibrations puissantes et Voyez pourquoi le dimanche 15 mars à 22 h 55 sur la scène Telcel, vous avez rendez-vous avec Mogwai: