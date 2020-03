Pourquoi ne pouvez-vous pas manquer The Whitest Boy Alive à Pal ‘Norte 2020?

Il y a six ans, une nouvelle est venue déchirer des millions de cœurs dans le monde. Des millions de cœurs fanatiques du lieu pleins de bonnes vibrations, d’amour et de saveur au rythme de percussions douces et de mélodies calmes créées par la guitare et la voix d’Erlend Oye. Sans avertissement, The Whitest Boy Alive a annoncé sa séparation en tant que groupe. Cependant, toute la douleur que cette nouvelle a causée a été guérie l’année dernière lorsqu’ils ont subtilement annoncé leur retour sur scène avec les mots: “Du coup, ça a semblé une bonne idée d’aller quelque part, de préférence quelque part loin, et de faire un concert ou deux pour célébrer la qualité de ces albums (Dreams and Rules). ».

La dernière décennie n’aurait tout simplement pas été la même sans la musique de The Whitest Boy Alive. Et pas pour être un groupe venu conquérir le monde entier et être en tête d’affiche dans tous les festivals du monde. C’est peut-être la beauté des Whitest: ils sont grands à leur manière. Dreams 2006 est venu nous apprendre un son qui n’avait jamais existé auparavant. Et encore une fois, pas pour sa complexité et son innovation, mais pour sa simplicité irréprochable. Dreams est le résultat du travail d’artistes qui avaient une vision commune, qui ont cherché à avoir de la finesse dans chaque détail, dans chaque riff et dans chaque coup de batterie. Juste comme ça, d’une manière très simple, c’est ainsi qu’ils sont entrés dans le cœur de tant de gens. Surtout dans celui des Mexicains.

En 2007, c’est qu’ils ont été présentés pour la première fois au Mexique. Année qui verrait une relation profonde et spéciale se développer entre notre culture et le groupe germano-norvégien. Deux ans plus tard, et littéralement avec le label «Hecho en México», ils sortiront Rules, un album qui confirmera The Whitest Boy Alive en tant que groupe d’un autre niveau. Les règles sont aussi bonnes que les rêves. Si simple et précis qu’il serait impossible d’imiter quelque chose de similaire. 14 ans plus tard, c’est une constante. Personne ne ressemble à The Whitest Boy Alive. Les règles sont venues présenter certains rôles comme “Intentions” qui vous emmène dans des eaux calmes, “1517” qui vous enveloppe dans la pop de rêve la plus étonnante et “High On the Heels”, la plus dansée de toutes.

Maintenant, ils reviennent au Mexique après dix ans. Ils reviennent pour présenter certaines des meilleures chansons de leur discographie, et une partie de leur nouveau matériel. C’est vrai, leur rencontre n’a pas seulement servi à revenir sur scène. Étonnamment, The Whitest Boy Alive est entré en studio pour enregistrer de la nouvelle musique. Ils ont récemment partagé «Serius» avec nous, leur premier matériel en onze ans. Avec un son minimaliste – fidèle à ses origines – il a une nouvelle ambiance tropicale aux teintes de plage, embrassée par un piano électronique qui projette vers le haut et avec une batterie dansante. Une chanson que nous entendrons sûrement à six heures de l’après-midi sur la scène Fusion.

La présentation de The Whitest Boy Alive à Pa’l Norte sera un moment de calme pour être avec les personnes que vous aimez le plus. Ce sera un avec des moments qui donneront également à chanter et à danser également avec des chansons comme “Burning” et “Golden Cage”. Celui qui verra sûrement des larmes pour les avoir de nouveau récupérés. Leur présentation changera le ton du festival et nous emmènera dans un lieu de bonheur nostalgique absolu. Celui qu’aucun amateur d’énergie douce ne peut manquer.