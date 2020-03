Pourquoi “Stay Away” de Nirvana devient-il un hymne à l’isolement des coronavirus?

En 1991, Kurt Cobain, Krist Novoselic et Dave Grohl – mieux connus pour la formation Nirvana– ils ont sorti ce qui pour beaucoup est le meilleur album de toute leur carrière, Nevermind, qui comprend des r0las qui sont maintenant légendaires et qui n’ont vraiment pas besoin de présentation, bien qu’il y ait l’étrange petit bijou caché dans la liste des chansons. Cependant, dans ces moments où le coronavirus est le sujet dont tout le monde parle, Le groupe «Stay Away» devient un hymne pour tous les rockers de rester à la maison.

Il s’avère que le musicien Urian Hackney, membre et batteur du groupe punk rock et garage, Rough Francis, a décidé de profiter du temps libre dont il dispose après avoir annulé les présentations qu’ils avaient prévues pour adapter la chanson composée par Cobain, Grohl et Novoselic afin d’avertir tout le monde de l’importance de suivre les instructions de l’Organisation mondiale de la santé, mais surtout, La meilleure chose qu’ils peuvent faire en ce moment est de rester chez eux.

Pour ca a modifié le titre en «Stay Inside» pour donner plus de sens et a changé certaines parties des paroles afin qu’elles contiennent certaines des recommandations que nous connaissons tous déjà comme bien se laver les mains, éviter d’être dans des endroits où il y a un grand nombre de personnes rassemblées et surtout, rester dans l’isolement social jusqu’à ce qu’il soit sûr de revenir dans la rue. Comme si cela ne suffisait pas, Il a également décidé de le réenregistrer dans son home studio en jouant tous les instruments, basse, guitare et batterie, juste pour les données.

L’impact de cette nouvelle version de la chanson a été si grand que même le compte Facebook officiel de Nirvana a partagé «Stay Inside», pour que des milliers de personnes voient ce que Urian Hackney a fait et ainsi ils peuvent comprendre à quel point il est important pour eux de faire quelque chose d’aussi simple que de rester quelques jours à la maison.

Il ne fait aucun doute que la musique aide actuellement le monde de différentes manières tandis que les concerts et les spectacles sont en pause. Pendant que tout cela se passe, cochez ci-dessous le «Stay Inside!», la chanson Nirvana modifiée qui aide à sensibiliser tous les chavorruqueros de cœur: