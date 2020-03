Pourquoi The Police est-il l’un des groupes les plus importants de l’histoire du reggae?

Quand nous pensons au reggae, comme un reflet aussi naturel que la respiration, nos esprits voyagent dans les Caraïbes magiques. Son climat tropical chaud influencé par l’humidité de sa mer bleu turquoise et ses vents frais du nord-est. En zoomant un peu plus sur la carte, nos pensées se manifestent en Jamaïque, une petite île d’un peu plus de 2,5 millions d’habitants et 1 020 km de côtes. Un petit morceau de terre qui, contrairement à sa taille, a fait des choses gigantesques pour la musique du monde.

Si nous nous tournons pour voir l’histoire du rock et du punk, comme pour le reggae, nous retournons sur une île. Un bien plus grand et beaucoup plus froid. Une île qui échange le soleil des Caraïbes contre des jours nuageux et des pluies constantes. Nous nous transportons automatiquement au Royaume-Uni, l’un des berceaux de la civilisation occidentale et la pierre angulaire de la musique moderne. Aujourd’hui, il est vraiment difficile de penser à un genre de musique qui n’a pas été touché par le génie de ce que les Britanniques ont fait depuis les années 1960.

Quel que soit le groupe ou l’artiste que vous écoutez aujourd’hui, vous y trouverez en quelque sorte les Beatles. Vous trouverez sûrement quelque chose de Pink Floyd, Led Zeppelin ou The Cure dans leurs paroles, rythmes ou mélodies. Avec infaillibilité, vous trouverez l’influence des Rolling Stones, des Sex Pistols, The Clash, The Who ou The Smiths pour n’en nommer que quelques-uns. Cependant, et même avec une touche d’ironie, c’était la petite île des Caraïbes qui allait influencer l’un des groupes de rock britanniques les plus importants de toute l’histoire: The Police.

En même temps que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr ont changé le cours de la musique avec leur premier album Please Please Me, Bob Marley a fait de même avec The Wailers et son album The Wailing Wailers. Et tandis que le reggae a commencé comme une métamorphose illustrée par le mélange d’orgue commencé par Bunny Lee et Jimmy Cliff, apparaissant sur les singles de transition de 1967 de Clancy Eccles “Say What You Saying” et Lee “Funny People” “Scratch” Perry en ’68, c’est Marley qui avec seulement deux records a mis le reggae sur la scène mondiale en ’70.

Avec une fusion exquise de sons entre ska et rocksteady, et en utilisant des éléments tels que l’accentuation du décalé, ils ont même fait tourner les icônes du rock pour voir leur création et inclure certains de leurs rythmes dans la chanson de 68 «Ob- La-Di, Ob-La-Da ». Comme The Beatles, d’innombrables groupes ont été influencés par le reggae, mais The Police a été façonné par son essence. À tel point qu’aujourd’hui, ils sont connus comme les créateurs du reggae-punk.

“Le punk et le reggae se sont toujours entendus parce qu’ils partagent les mêmes préoccupations politiques et sociales”, a déclaré Jimmy Cliff en parlant de son album Rebirth en 2012. Une déclaration qui avait été claire 34 ans plus tôt lorsque Sting, Andy Summers et Stewart Copeland Ils ont sorti leur premier album Outlandos d’Amour avec une idée claire de combiner le reggae avec la scène rock et punk britannique émergente. Gardant à l’esprit que la police s’est appropriée ce mouvement jamaïcain, nous devons également dire qu’elle a rendu la pareille en le faisant avec tant de respect et de majesté. Pas pour rien, The Police est considéré comme un groupe fondamental dans la chronologie du reggae. Un aussi important que tous les musiciens du mouvement rastafari des années 70.

Outlandos d’Amour de ’78, est un album, bien qu’il incorpore du reggae, de la pop et d’autres éléments de ce qui allait devenir le son final du groupe, il est dominé par des influences punk. Cela commence par “Next To You”, une chanson avec un excellent solo de guitare en plein milieu. Après elle, c’est là que nous trouverions son penchant pour le reggae avec des reflets clairs dans “So Lonely”. Juste après «Roxanne», l’une des chansons les plus connues de The Police, on retrouve «Hole in My Life», une chanson qui, avec beaucoup moins de subtilité, incorpore des rythmes et un style caribéen dans ses couplets.

Un an plus tard, la police publiera Reggatta de Blanc (une traduction pseudo-française du “reggae blanc”), pour confirmer que ce qu’ils font et feront dans leur carrière est la fusion de deux cultures qui ont été trouvées dans l’esprit de Sting . En fait, interrogé sur l’appropriation culturelle du reggae dans sa musique dans une interview pour The Breakfastst Club en 2018, il a dit que pour lui ce qu’il faisait n’était pas de l’appropriation, mais vraiment “c’était un hommage à quelque chose que j’aime”. Dans cet album de 79, La police incorpore le reggae avec beaucoup plus de force dans “Bring On The Night” et “Walking On The Moon”, mais en précisant toujours ses origines britanniques dans “Message In A Bottle”.

La police continuerait pendant deux ans à mettre les rythmes des Caraïbes aux oreilles du monde avec Zenyattà Mondatta et Ghost in the Machine avec Marley de son adoptive Ingaterra. Ces albums ont vendu des millions d’exemplaires combinés dans le monde entier et c’est ainsi qu’ils ont également fait la promotion du reggae comme peu d’artistes à l’époque. En 1983, les Britanniques sortiraient Synchronicity, leur dernier album de ces temps lointains, mettant à leur nom un succès de plus appelé “Every Breath You Take” et un aperçu occasionnel de reggae caché dans son son.

35 ans plus tard et contre toute attente, The Police reviendrait avec un nouvel album appelé Flexible Strategies pour confirmer qu’ils ont toujours été et ont été un groupe punk influencé par différentes cultures. Et même s’il semble que ces 35 personnes ont fait oublier à The Police que le son créé en Jamaïque est un élément fondamental de la musique avec laquelle ils ont conquis des millions de personnes, l’histoire n’oubliera jamais ce qu’ils ont aussi fait pour le reggae.