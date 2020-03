Powerman 5000 signe avec Cleopatra Records; L’album «The Noble Rot» prévu cette année

Label indépendant basé à Los Angeles Cléopâtre Records a annoncé la signature de vétérans du métal industriel POWERMAN 5000. Face au cerveau créatif Spider One, le groupe lancera un nouvel album plus tard cette année et fera une tournée à l’appui de la sortie aux États-Unis et à l’étranger.

Spider One proclame: “Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à Cléopâtre Records pour notre dernière version, «The Noble Rot». Nous avons l’impression d’avoir rassemblé notre disque le plus diversifié et le plus intéressant de tous les temps. Toutes les cases ont été cochées dans l’étrange univers qui est POWERMAN 5000 avec celui-ci, et nous ne pouvons pas attendre que tout le monde l’entende. “

Brian Perera, Propriétaire de Cléopâtre Records, déclare: “Nous avons été fans de POWERMAN 5000 pendant des années, regardant comment ils ont collé à leurs armes tout au long de leur carrière et maintenu un niveau élevé d’ambition créative et de risque. Ils sont une race rare de groupes de métal électronique / industriel qui se sont croisés et ont gagné des fans de plusieurs genres. Ce nouvel album va vraiment choquer le monde et nous sommes honorés de le sortir. “

POWERMAN 5000dernier album de, “Nouvelle vague”, a été publié en octobre 2017 via Divertissement sur la chaussée.

L’année dernière, POWERMAN 5000 a célébré le 20e anniversaire de son album le plus réussi, “Ce soir, la révolte des étoiles!”, en se lançant dans une tournée américaine.

“Ce soir, la révolte des étoiles!”, POWERMAN 5000Le deuxième album de, est sorti le 20 juillet 1999 chez DreamWorks Records. Il s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires et a atteint le statut de platine grâce à des succès tels que “Personne n’est réel” et “Quand les mondes entrent en collision”.

