PPL déclare que les collections internationales ont atteint un record de 111 millions de dollars en 2019

La société britannique de licences de musique enregistrée PPL a révélé que ses collections de redevances internationales de 2019 avaient dépassé 111 millions de dollars (86,7 millions de livres sterling), soit une augmentation de 22% par rapport au chiffre de 2018 et un record historique pour l’organisation.

Pour obtenir des redevances internationales, PPL conclut des accords avec des organisations de gestion collective (CMO) et facilite les paiements aux artistes et aux artistes interprètes. La PPL indique qu’une grande et croissante écurie d’artistes (dont le travail comprend plus de 15 millions d’enregistrements) a permis à PPL de conclure des accords avec les CMO dans un nombre important de pays.

Par exemple, le communiqué de presse de PPL a indiqué que de nouveaux accords avaient été conclus avec des CMO au Kazakhstan, aux Pays-Bas, en Slovénie et en Ukraine, en 2019, et que des paiements de redevances initiaux avaient été reçus d’organisations en Albanie, en Géorgie, au Paraguay et en Corée du Sud, entre autres. Avec davantage d’organisations de défense des droits des pays payant des redevances – et plus d’artistes rejoignant PPL – il est prévu que les collections internationales des années à venir continueront de croître.

Cela semble être une bonne nouvelle pour les propriétaires de propriété intellectuelle et les artistes britanniques, bien qu’il ne soit pas clair comment le chaos post-Brexit affectera les futures collections PPL.

Malgré cet imbroglio, la directrice de PPL International, Laurence Oxenbury, a noté que les revenus mondiaux de l’organisation avaient augmenté d’environ 75% au cours des deux dernières années. Le PDG, Peter Leathem, a attribué les résultats aux améliorations technologiques et aux «plus de 95 000 interprètes et titulaires de droits d’enregistrement mandatés à l’échelle internationale» dans les rangs de PPL.

D’autres sociétés prennent des mesures pour aider les artistes à obtenir des redevances internationales. Plus tôt cette semaine, WARM, un service de suivi radio basé à Copenhague, a reçu plus d’un million de dollars de financement de démarrage, y compris un investissement substantiel de Sony. WARM utilise la technologie d’empreinte digitale numérique pour identifier les chansons, permettant ainsi aux artistes de voir quand et où leurs œuvres sont jouées. Actuellement, WARM couvre environ 28 000 stations de radio dans une centaine de pays.

PPL a été fondée en 1934 par EMI et Decca Records. L’entité ne réalise pas de profit en soi; une fois les dépenses administratives comptabilisées, tous les gains sont distribués aux artistes. En plus de collecter des paiements internationaux, PPL concède des licences musicales nationales aux réseaux de télévision britanniques, aux stations de radio, aux entreprises publiques, etc.