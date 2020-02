Premier album de Camel’s Confident | uDécouvrir

Après leur passage en tant que Phillip Goodhand-Tait bande de support et le recrutement du vétéran claviériste R&B Peter Bardens en 1971, chameau entreprendre de s’imposer comme une force avec laquelle il fallait compter. Le groupe a fait des tournées au Royaume-Uni, en Suisse, en Belgique et aux Pays-Bas en jouant des concerts de soutien aux goûts de Barclay James Harvest, Gong, Hawkwind et les fées roses.

Le 2 août 1972, Camel a signé avec MCA Records et le 15 août, ils étaient aux Morgan Sound Studios où ils ont passé un peu plus d’une semaine à enregistrer leur premier album éponyme. C’est une collection de chansons sur la route, dont quatre écrites par le guitariste Andy Latimer, une co-écrite avec le batteur Andy Ward et les trois autres chansons de la plume de Peter Bardens.

La chanson d’ouverture ‘Slow Yourself Down’ est une marque déposée de Camel, avec le travail complexe du clavier de Bardens et le jeu de guitare dynamique de Latimer. La première des compositions de Barden est «Mystic Queen», si évocatrice de l’époque et si révélatrice de ce qui rendrait Camel si populaire. Les deux chansons qui composent le reste de Side One sont «Six Ate» et Separation », toutes deux montrent l’amour de Latimer pour le jazz, une autre facette des références progressistes de Camel.

La deuxième face s’ouvre avec «Never Let Go», une autre chanson de Latimer qui est également devenue le premier single du groupe lors de sa sortie en novembre 1972. Avec la voix de Barden, elle est devenue l’une des chansons les plus appréciées du groupe. La deuxième piste, «Curiosity», est un autre original de Bardens. Également la face B de leur premier single, c’est une chanson de marque Bardens qui présente son travail de clavier évocateur. ‘Arubaluba’, une autre de ses compositions, est l’album le plus proche et le genre de numéro qui affaiblit un fan de prog au niveau des genoux – tous des riffs ascendants, des changements de temps et bien sûr une dextérité instrumentale.

Camel est finalement sorti le 28 février 1973. Mais bien qu’il s’agisse d’un très bon disque, il n’a rencontré qu’un succès limité, il n’a pas dérangé les charts. Cela n’a pas dérangé Camel, car ils ont continué à faire des tournées et à faire des concerts malgré leur abandon par MCA. Le groupe a obtenu de nouveaux managers dans Geoff Jukes et Max Hole de Gemini Artists et a déménagé chez Decca Records, où ils resteront pendant les dix prochaines années avec un immense succès.

