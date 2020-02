Premier album de Public Enemy sans restriction

Politique! Problèmes noirs! Combattre le pouvoir! Déjouer l’homme! Terrorisme du microphone! Révéler les médias! le Ennemi public vous savez et l’amour a commencé légèrement différent, parce que 1987 était différent. Quoi, leur premier album s’est ouvert sur un air de voiture? Et le suivi avec un dissing une femme? La troisième piste vous dit ce qui se passe: «Miuzi Weighs A Ton» adopte une position hip-hop traditionnelle en utilisant des paroles comme armes, et ces paroles sont lourdes. L’ennemi public n’a pas commencé comme révolutionnaire; les incendiaires qu’ils jetaient étaient des rimes. Ils étaient d’abord des garçons B et sont devenus ce deuxième rôle. Vous pouvez entendre ce développement prendre le contrôle de Yo! Bum Rush The Show continue. Ils venaient de la rue, se dirigeant vers des polémiques; le hip-hop est venu en premier pour eux et, en 1987, c’était à peu près aussi sophistiqué, complexe et avancé.

Cela ne se produit pas par accident: ils avaient eu beaucoup de pratique. Public Enemy était sorti de Spectrum City, un groupe qui avait sorti le single “Lies” en 1984 et mettait en vedette le rappeur devenu Chuck D, ainsi que les futurs maestros de la salle de contrôle des frères Shocklee. Flavour Flav, un rappeur et un battage médiatique, s’est également joint à lui, apportant une présence sur scène massive et une capacité profondément sous-estimée à cracher des rimes. Une autre arrivée a été Terminator X, le DJ qui a communiqué via ses platines. Le professeur Griff et Eric «Vietnam» Sadler étaient des associés de Spectrum City; à PE, Griff est devenu «ministre de l’information» et a géré les interactions avec les médias, et Sadler faisait partie de l’équipe de production de The Bomb Squad avec Chuck (comme Carl Ryder) et les Shocklees.

Alors que le groupe était essentiellement Chuck, Flav et Griff, tous avaient un rôle majeur à jouer pour façonner le son, l’attitude et la politique de PE, tout comme Bill Stephney de Def Jam Records, qui cherchait un acte de rap qui pourrait fournir une dose désespérément nécessaire de la réalité à un public du ghetto de plus en plus sous pression. Le Bomb Squad s’est occupé pendant que PE se rassemblait, créant des vagues dans le hardcore hip-hop avec True Mathematics, un MC talentueux du cœur de l’ennemi public de Hempstead, Long Island, et un autre groupe de «Strong Island», Kings Of Pressure, entre autres. Ils connaissaient donc les cordes.

Yo! Bum rush the show

Vous pouvez toujours entendre les échos du travail précédent de l’équipage complet dans Yo! Bum Rush The Show. Ces jours-ci, certains de ses morceaux sonnent plus old school que ce à quoi vous vous attendiez, mais en 87, cet album se dirigeait vers une révolution, bien qu’il reflète toujours le hip-hop entendu dans la rue. Les échantillons et les coupes s’accumulent, les battements sont hachés et coupés en dés et utilisés pour ajouter de la lumière et de l’ombre – et une lourdeur furieuse – à une attitude complexe et profondément funky aux battements qui se dégage de l’ouverture “You’ll Gonna Get Yours”, dans laquelle Oldsmobile 98 de PE est un refuge, un symbole et une arme métaphorique.

La guitare métallique brute qui pilote la «chienne sophistiquée» ressemble à un échantillon, bien que ce soit Vernon Reid de Living Color qui la joue; il y a des nuances de Run-DMC et Eddie Martinez et Joe Perry ici, où le rock et le rap des années 80 entrent en collision. Les paroles de la chanson ont été attaquées pour misogynie, marquant le premier moment controversé de l’album, alors que Chuck porte un jugement sur une femme noire qui a rejeté un frère en faveur d’un «diable» en costume-cravate. Son sort dans la dernière strophe est littéralement dur.

Chuck a déclaré qu’ils observaient, ne livraient pas, mais les paroles rendaient l’écoute inconfortable, encore plus dans le climat social et politique actuel. Cela signifiait que, dès le début, l’EP était sous le feu, et ce sentiment d’être au-delà des mœurs traditionnelles et de la pensée prédéfinie les a aidés à être à la hauteur de leur nom. Il les a également mis à un niveau avec rivaux potentiels sur la côte ouest, qui commençait à monter avec les célébrations de Ice-T des modes de vie hors la loi, un groove gangsta qui allait bientôt exploser avec NWAL’augmentation rapide de 1988. PE et les gangstas ont également choqué la société polie. Ce n’est sûrement pas une coïncidence si la star de la NWA Glaçon se tournera bientôt vers The Bomb Squad pour superviser son premier album solo.

Tu vas avoir le tien

La forme de défense standard du hip-hop de la fin des années 80 était l’attaque: les étoiles montantes savaient qu’elles seraient disséquées et étaient prêtes à se battre, et cette attitude apparaît dans «You’ll Gonna Get Yours» et «Timebomb», qui démarre avec Flav avertissant que PE faisait face au scepticisme, mettant en place Chuck pour laisser rip avec une déclaration incontestable sur la raison pour laquelle ils sont la vraie affaire. Flav obtient l’ensemble de «Trop de posse» pour expliquer comment le PE ne peut pas être battu. ʻPublic Enemy No.1 ‘, leur premier single, correspond aux airs de justification alors que Chuck combat les détracteurs sur un peu plus d’un temps et les lignes de synthé bourdonnantes distinctives de “ Bouge ta tête’ ‘de Fred Wesley “ Bouge ta tête’ ‘- la mode pour les lignes de Moog entendue dans le hip-hop. toute l’ère G-Funk peut être retracée ici. C’était un tour de force de Chuck et Flav – mais Public Enemy commençait tout juste à rouler.

“Rightstarter (Message To A Black Man)” est la déclaration de Chuck que la révolution a commencé, et quelle que soit la réaction à ses paroles, il ne se taira pas. Ce n’était pas la première chanson à citer (approximativement) le titre du livre religieux, politique et biographique du chef d’Elijah Muhammad en 1965, Message To The Blackman In America, mais Les tentations‘Spinners‘ Message From A Black Man ’, sorti pour la première fois en 1970, n’était pas aussi percutant que le nationalisme noir de Chuck. ʻMPE ‘baisse le tempo, les paroles flottant sur le support funk le plus basique. La chanson-titre de l’album est presque aussi minime, mais l’approche est différente, ce qui fait que l’histoire de Chuck D fait irruption après s’être vu refuser l’entrée dans une discothèque – et la société en général.

“Raise The Roof” commence comme un appel à un événement musical, explique une touche de style de vie de PE, puis devient criminel avant que Chuck ne se déclare un terroriste et laisse tomber la ligne qui nourrirait le classique incontesté de PE: “il faut une nation de millions pour retenez-moi”. À la fin, Chuck est en train de raser des maisons de crack, une attitude expliquée par «Megablast», une sombre histoire de tomber dans un gouffre de cocaïne rock, brillamment emportée au micro par Chuck et Flav, qui sonne vraiment désespéré lorsque sa voix est lancée dans marche arrière – montrant la confusion que ce mode de vie apporte. (Ses problèmes regrettables dans ce domaine étaient encore à venir.) L’album se termine en donnant au DJ certains avec «Terminator X Speaks With His Hands», une glorieuse exposition de mixcraft comme nous le savions alors: le funk brut.

Sorti le 10 février 1987, Yo! Bum Rush The Show a été un grand succès en dépit d’être considéré comme trop rude pour la diffusion; les fans noirs pensaient que c’était un développement nécessaire dans le hip-hop, disant ce qu’il fallait dire; les fans blancs sentaient à quel point c’était réel. Mais ce n’était que le début. Public Enemy atteindrait bientôt de plus hauts sommets, attirant un public de masse à peine capable de croire ce qu’ils avaient le cran de dire: la politique! Problèmes noirs! Combattre le pouvoir! Déjouer l’homme! Terrorisme du microphone! Révéler les médias! Ils ont précipité le spectacle. Tout a commencé ici.

