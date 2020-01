Premier album de Sheku Kanneh-Mason qui bat les records

Le violoncelliste Sheku Kanneh-Mason, l’une des jeunes stars les plus brillantes de la musique classique, a sorti son premier album Inspiration le 26 janvier 2018. Sheku a fait l’histoire des charts avec Inspiration en devenant le plus jeune violoncelliste à entrer dans le Top 20 UK Official Album Chart – l’album a culminé au n ° 11 après sa performance au mariage royal du prince Harry et de Meghan Markle en mai 2018, qui a été regardé à travers le monde par 2 milliards de personnes.

Écoutez Sheku Kanneh-Mason’s Inspiration dès maintenant.

“Inspiration”: le premier album de Sheku Kanneh-Mason

Sheku Kanneh-Mason a enregistré son premier album Inspiration avec l’Orchestre symphonique de la ville de Birmingham (CBSO) et la directrice musicale Mirga Gražinytė-Tyla à Birmingham et dans sa ville natale de Nottingham. Inspiration est une collection de pièces profondément personnelle qui l’a inspiré dans sa carrière. Les inspirations de Sheku incluent son professeur de musique à l’école, qui l’a d’abord encouragé à jouer ‘Evening of Roses’, les grands violoncellistes – Mstislav Rostropovich, Pablo Casals et Jacqueline du Pré – qui l’ont inspiré à jouer ‘Tears for Jacqueline’ et ‘Song of the Birds ‘, et sa propre passion pour Bob Marley. Les amis et collègues musiciens de Sheku sont également une source d’inspiration pour l’album, notamment le gagnant de BBC Young Musician, Guy Johnston, qui l’a rejoint pour ‘Sardana’.

L’inspiration met en vedette le Concerto pour violoncelle n ° 1 de Shostakovich – la pièce qui a propulsé Sheku à la gloire en tant que premier lauréat noir de BBC Young Musician en 38 ans d’histoire du concours en 2016. L’arrangement de Sheku de No Woman No Cry de Bob Marley est devenu viral dans le monde entier réalisant un million de flux au cours de son premier mois sur Spotify uniquement.

Inspiration comprend également un tout nouvel arrangement de “ The Swan ” du Carnaval des animaux de Saint-Saëns, l’une des mélodies de violoncelle les plus appréciées au monde, que Sheku a enregistré dans le but d’inspirer d’autres jeunes à prendre le violoncelle et explorez la musique classique.

Sheku a fait l’histoire des charts avec Inspiration en devenant le plus jeune violoncelliste de tous les temps, à 18 ans, à entrer dans le Top 20 UK Official Album Chart. L’album est entré au n ° 18 et a culminé au n ° 11 après sa performance au mariage royal du prince Harry et de Meghan Markle en mai 2018, qui a été regardé à travers le monde par 2 milliards de personnes. Sheku a déclaré: “En tant que violoncelliste classique, je ne peux pas vraiment croire que j’ai fait le Top 20 dans les charts pop avec mon tout premier album! Ce fut une expérience incroyable et je suis très reconnaissant envers tous ceux qui m’ont soutenu. J’espère que les morceaux de cet album inspireront les autres comme ils m’ont inspiré. “

Inspiration a également atteint la 13e place du Billboard Album Chart des États-Unis, la première fois qu’un violoncelliste britannique réussit cet exploit, la première place des classements classiques au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et l’album classique le plus vendu. pour 2018 au Royaume-Uni. Sheku Kanneh-Mason était également le premier artiste britannique le plus vendu en 2018 dans TOUS les genres.

Il est devenu le premier artiste à recevoir le tout nouveau BRIT Certified Breakthrough Award, après avoir vendu 30 000 exemplaires d’Inspiration au Royaume-Uni. Le Breakthrough Award est une extension des célèbres Platinum, Gold et Silver Awards – certifiés par les BRIT Awards et les maisons de disques du BPI et décernés aux artistes enregistreurs lorsqu’ils atteignent des points de vente remarquables. Inspiration a également dépassé les 100 000 ventes d’albums dans le monde – une étape importante pour tout artiste et un exploit étonnant pour un début classique.

Sheku Kanneh-Mason a été inspiré pour apprendre le violoncelle après avoir entendu l’enregistrement de Jacqueline du Pré du Concerto pour violoncelle d’Elgar quand il était enfant. Il a reçu une approbation retentissante de Piers et Hilary du Pré, le frère et la sœur de Jacqueline, qui ont noté: «Jackie disait souvent:« Tant de violoncellistes peuvent jouer techniquement bien, mais peuvent-ils faire de la musique? »Sheku fait de la musique. Il est le premier violoncelliste depuis Jackie à avoir cet abandon naturel et vibrant en jouant. Un pur délice. Jackie aurait adoré le rencontrer. »

Le nouvel album de Sheku Elgar, mettant en vedette le célèbre concerto pour violoncelle du compositeur enregistré avec le London Symphony Orchestra dirigé par l’un de ses héros de longue date Sir Simon Rattle, est sorti le 10 janvier 2020. Il est devenu le premier violoncelliste de l’histoire des charts à décrocher une place au Royaume-Uni Album officiel Chart Top 10, quand Elgar atteint le n ° 8, battant son précédent record de classement pour Inspiration.

Sheku Kanneh-Mason est actuellement étudiant de premier cycle à la Royal Academy of Music de Londres, où il équilibre les engagements en matière de performances internationales et les études à temps plein. Il a été décrit par le Times comme «le nouveau violoncelliste préféré du monde» et a été nommé comme l’un des leaders de la prochaine génération de TIME Magazine, preuve de sa capacité à traverser les frontières et à attirer de nouveaux publics dans le monde de la musique classique.

L’inspiration est maintenant disponible et peut être achetée ici.