Première nuit de l’Amérique avec Barry White

Il avait travaillé à devenir une sensation du jour au lendemain pendant des années, et soudainement il l’a été. Le paiement des cotisations de Barry White en marge de la musique soul tout au long des années 1960, tout a commencé à porter ses fruits, car il a commencé à devenir une star solo après la sortie du 27 mars 1973 et l’entrée au palmarès du 21 avril de I’ve got so much to give.

Écoutez, j’ai tant à donner maintenant.

«De 1960 à 1971, j’ai eu du mal», a-t-il dit un jour. «J’étais le gamin qu’ils ont vu venir, le gamin avec des trous dans la semelle de ses chaussures. Vous pouviez m’entendre à deux pâtés de maisons. C’est comme ça que mes chaussures ont floppé. “

Mais en 1973, les fans de R&B, et en particulier les femmes, répondaient à la promesse audacieuse de son nouveau single américain “I’m Gonna Love You Just A Little More Baby”. Ensuite, l’album sur lequel il était, j’ai Got So Much To Give, a fait son, et Barry’s, première apparition sur le compte à rebours Billboard Top LPs pour le 21 avril de cette année.

Ironiquement, pour un artiste qui était généralement un guichet unique en termes d’écriture, de production et d’arrangement de son propre matériel, l’album a commencé avec une couverture Motown. La piste 1 sur la face 1 était la version de huit minutes de White d’une des compositions classiques de Holland-Dozier-Holland pour les quatre sommets, «Debout dans l’ombre de l’amour».

Tout blanc, tout le temps

Mais après cela, tout était blanc, tout le temps, sur quatre nouvelles chansons, y compris la version intégrale de ce nouveau hit “Little Bit More”, qui a été à la hauteur de son nom avec une durée de plus de sept minutes. “J’ai tellement à donner” est arrivé après plus de huit minutes.

Après que le premier single eut suivi son cours, atteignant le sommet du palmarès R&B et la pop n ° 3, cette chanson titre donna à Barry un hit soul n ° 5 et passa au n ° 32 sur le Hot 100. L’album, quant à lui, était un chef de file de la soul et a atteint le 16e rang de Barry sur le marché de la pop.

