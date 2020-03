Première session d’enregistrement historique de Blue Note de Miles Davis

Miles DavisLa première session de Blue Note Records a eu lieu le 9 mai 1952 lorsque, avec JJ Johnson (trombone), Jackie McLean (saxophone alto), Gil Coggins (piano), Oscar Pettiford (basse) et Kenny Clarke (batterie), ils ont enregistré six différentes chansons sur neuf prises dans les studios WOR de New York.

Une grande partie de ce matériel est sorti sur des albums de 10 pouces peu de temps après son enregistrement. Les morceaux de cette session de 1952, surnommés Miles Davis – Young Man With A Horn, sont également apparus dans la série Modern Jazz de Blue Note. Deux des chansons de la session de 1952, ainsi que d’autres qu’il a enregistrées lors d’une deuxième session de Blue Note, tenue le 20 avril 1953 dans le même studio (et pour lesquelles le sax ténor de Jimmy Heath a remplacé l’alto de McLean, Percy Heath a repris les fonctions de basse et Art Blakey était assis à la batterie), est apparu sur Miles Davis Volume 2.

La troisième séance de Miles pour Blue Note était sa première à Studio de Rudy Van Gelder, dans le salon du producteur du New Jersey. Tenu le 6 mars 1954, cette fois il a travaillé avec un quatuor avec Horace Silver au piano, et Heath et Blakey comme section rythmique. Ce matériel, ainsi que les coupes des deux sessions précédentes, ont été rassemblés pour devenir les deux premiers LP 12 “émis par Blue Note en 1956.

La session de 1952 était loin d’être la plus belle de Miles; il était gravement accro à l’héroïne et n’avait pas de groupe régulier. Cependant, à mesure que les trois sessions progressaient, l’arc d’une histoire musicale progressait, montrant comment Davis allait au-delà du pur bop pour créer sa propre vision et son propre style musical.

“C’est ce qui fait du jazz la chose excitante qu’il est, illuminant le caractère de l’homme qui le crée, créant des ambiances et transmettant des vibrations de pensée au moment même de la création. Et dans ce processus, Miles est un ancien maître. » Leonard Feather, notes de doublure du numéro d’origine

La session de 1953 est indispensable et suffisamment digne de suivre le séminal Naissance du cool. Les morceaux enregistrés par Van Gelder présentent la trompette de Miles, sans le saxophone, et lui permettent un contrôle total. Sur «Take Off» et «The Leap», il montre comment construire le solo de trompette parfait. En 1955, lorsque cette session est sortie sur un album de 10 pouces, Down Beat a suggéré qu’il aurait “bénéficié de l’ajout d’un cor supplémentaire”. Nous vous prions de différer.

Miles a de nouveau enregistré pour Blue Note, en 1958, en tant que membre du groupe de Cannonball Adderley sur le merveilleux, Quelque chose d’autre album.

