Première sortie numérique de Motown de «La grande marche sur Washington»

L’enregistrement historique de l’un des événements marquants du mouvement pour les droits civiques, publié par Motown en 1963 sous le nom de The Great March On Washington, est aujourd’hui (6) publié numériquement pour la première fois. Maintenant disponible sur Motown / (UMe), il peut être acheté et diffusé ici.

Le célèbre enregistrement a été réalisé sur les marches du Lincoln Memorial à Washington, D.C., le 23 août 1963, lors de la marche de Washington pour l’emploi et la liberté, également connue sous le nom de «Grande marche de Washington». L’audio de cet événement mémorable a été publié par Motown sous forme d’album complet en octobre 1963. Il culmine avec le discours «I Have A Dream» de Martin Luther King, Jr., un discours qui mérite vraiment le terme «iconique».

Éthiopie Habtemariam, présidente de Motown et vice-présidente exécutive de Capitol Records, a récemment discuté avec Elvis Mitchell, l’hôte de The Treatment de KCRW, de ce que les discours du Dr King signifient pour elle. Vous pouvez voir cette conversation ici:

Pour coïncider avec les débuts numériques de The Great March On Washington, Time et la productrice exécutive Viola Davis ont mangé en invitant le public à explorer l’histoire de l’événement via le musée de réalité virtuelle The March. Il se tiendra au Dusable Museum of African American History à Chicago jusqu’en novembre 2020, et d’autres lieux d’exposition seront annoncés. Les détails et les billets sont à time.com/the-march/.

Cette exposition immersive révolutionnaire recrée la marche sur Washington et permet aux visiteurs d’assister «directement» au discours «J’ai un rêve», avec un son original de Motown. «La voix de clarion de King est sans écho gênant capté par des tentatives inférieures de la capturer», explique Time. «Les spectateurs sur les marches du carillon du Lincoln Memorial entendent de façon audible pendant que King avance… donnant aux auditeurs l’impression d’être à 10 pieds du podium.»

De plus, avec l’inspiration du Dr King et d’autres personnalités du moment des droits civiques, BJ The Chicago Kid a créé l’appel à l’action émouvant «The People». Le candidat aux Grammy à six reprises a écrit la chanson avec le collaborateur Jairus Mozee (Anderson .Paak, Boney James), qui l’a également produit. Le morceau est publié aujourd’hui par Motown Records et disponible en téléchargement et en streaming ici.

La Grande Marche sur Washington présente également le célèbre discours prononcé ce jour-là par le militant des droits civiques et leader des droits syndicaux A. Phillip Randolph, qui était l’un des dirigeants et organisateurs de la Grande Marche. Après son discours de sept minutes et plus, qui ouvre l’album, la voix parlante érudite de Randolph se fait entendre tout au long de la présentation des autres orateurs de la journée.

Ils incluent Walter Reuther, le président des Travailleurs unis de l’automobile (UAW), un allié de longue date du mouvement des droits civiques; Roy Wilkins, secrétaire exécutif de la NAACP, qui a été nommé directeur exécutif l’année suivante; et Whitney M. Young, Jr., directeur exécutif de la National Urban League et un autre des organisateurs de la Marche.

L’album contient également une performance émouvante de l’élément de base de l’évangile «We Shall Overcome», qui est devenu un hymne du mouvement des droits civiques. Il a été enregistré à Motown par son artiste Liz Lands, qui est accompagné des Voices of Salvation.

Habtemariam: “Je suis plus que ravi”

“Je suis plus que ravi que nous puissions honorer l’héritage de Martin Luther King, Jr. en rééditant cet important document audio”, a déclaré Habtemariam. «À Motown, nous tenons à remercier le domaine MLK de nous avoir donné la possibilité de bâtir sur la relation que le Dr King et notre fondateur, M. Berry Gordy, ont forgé il y a plus de 50 ans. Il était extrêmement important pour eux que les discours de la Grande Marche sur Washington atteignent le public le plus large possible – et c’est aussi notre objectif. »

Bruce Resnikoff, président / PDG d’Universal Music Enterprises (UMe), ajoute: «Nous sommes privilégiés et honorés d’être confiés par la succession MLK pour superviser la publication de son discours historique. En tant que gardiens de longue date du catalogue Motown et de son héritage, nous veillerons à ce que les enregistrements de Dr. King soient disponibles dans la plus haute qualité.

“Nous sommes revenus aux bandes sources originales pour remasteriser numériquement cette version”, poursuit Resnikoff, “et la clarté de la voix du Dr King apporte son message au public d’aujourd’hui d’une manière remarquable.”

The Great March On Washington est maintenant disponible en version numérique. Faites défiler la liste des pistes et achetez-la ou diffusez-la ici.

1. A. Philip Randolph (7:17)

2. Walter Reuther (6:50)

3. Roy Wilkins (10:29)

4. Liz Lands – We Shall Overcome (3:31)

5. Whitney M. Young, Jr. (6:59)

6. Rév. Martin Luther King, Jr. (18:19)

