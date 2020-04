Première vidéo: Briser la “ chère agonie ” de Benjamin avec Lacey Sturm

BRISER LE BENJAMIN a publié le clip officiel de sa chanson “Chère agonie”, mettant en vedette un invité par Lacey Sturm (ex-PAGE DE GARDE). La piste est tirée de BRISER LE BENJAMINdernier album de, “Aurore”, une collection de versions repensées des plus grandes et des plus populaires chansons du groupe et une nouvelle chanson, “Loin”. “Aurore” comprend également des invités spéciaux Scooter Ward (DU FROID), Michael Barnes (ROUGE) et Spencer Chamberlain (SOUS SERMENT), pour n’en nommer que quelques-uns.

L’été dernier, BRISER LE BENJAMINfondateur / leader Ben Burnley Raconté “Rockter de Cutter” qu’il avait été ami avec Sturm depuis plus de 10 ans. “Et l’une des premières tournées, je pense, ils[[PAGE DE GARDE]jamais fait – pas la première, mais l’une des premières tournées qu’ils aient jamais faites – était avec nous “, a-t-il dit.” Et c’était très amusant. C’était très différent à l’époque. Suffisamment de succès pour s’amuser, mais pas par dessus bord, et c’était tout nouveau et tout. Et elle était toujours vraiment cool; tout le groupe était toujours vraiment, vraiment cool.

“Quand je les ai entendus pour la première fois, PAGE DE GARDE, J’ai été vraiment époustouflé par son inflexion et son style “, at-il poursuivi.” Si vous pensez que je suis unique [as a singer], elle est à cent pour cent unique – mais dans le bon sens. Parfois des chanteurs qui sont uniques, pour moi… Je ne veux pas rabaisser personne, mais parfois les gens sont différents juste pour être différents – ce n’est pas vraiment bon; c’est juste différent. Mais elle est différente et… [she’s doing] sa propre chose.

“C’est une personne vraiment positive et elle dégage une ambiance positive, ce qui est vraiment rafraîchissant, surtout pour moi – [since] Je peux être une personne négative “, a-t-il ajouté.” C’est juste une personne vraiment gentille, douce et authentique. Côté chant, je la respecte vraiment. “

“Aurore” liste des pistes:

01. Si froid (Version “Aurora”)



02. Échec (avec Michael Barnes) (version “Aurora”)



03. Loin (avec Scooter Ward)



04. Angels Fall (Version “Aurora”)



05. Rivière Red Cold (avec Spencer Chamberlain) (version “Aurora”)



06. Tourniquet (Version “Aurora”)



07. Danser avec le diable (avec Adam Gontier) (version “Aurora”)



08. Plus jamais (Version “Aurora”)



09. Déchiré en deux (Version “Aurora”)



dix. Chère agonie (avec Lacey Sturm) (version “Aurora”)



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).