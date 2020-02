Première vidéo: «Bum Rush» de Body Count

“Bum-Rush”, le nouveau clip de COMPTE DU CORPS, le groupe de métal dirigé par la légende du hip-hop, acteur et réalisateur Ice-T, peut être vu ci-dessous. Le clip a été tourné à New York ainsi qu’à Los Angeles et il a été produit et réalisé par Jay Rodriguez pour Itchy House Films. Les images de New York ont ​​été tournées par Eric Mittleman.

“Bum-Rush” est tiré de COMPTE DU CORPSseptième album studio, “Carnivore”, qui sortira le 6 mars via Century Media. COMPTE DU CORPSdeuxième album de Century Media poursuit le chemin de ses prédécesseurs intransigeants et acclamés par la critique, “Bloodlust” (2017) et “Manslaugther” (2014), en binôme Ice-TLes paroles passionnées et sociocritiques avec des riffs de guitare épais et des clins d’œil au metal et aux grands hardcore comme SLAYER, METALLICA, PANTERA, TENDANCES SUICIDAIRES et RAGE CONTRE LA MACHINE. Bangers comme “Thee Critical Beatdown”, “La haine est réelle” et la piste de titre plaira à la vieille école COMPTE DU CORPS fans, tout en “Couleurs” est une version killer metal de Ice-TLe single de 1988 du même nom. Avec MOTÖRHEADest classique “As de pique”, COMPTE DU CORPS rend à nouveau hommage à l’une de ses principales influences musicales. “Quand je serai parti” montre un nouveau côté de COMPTE DU CORPS et propose des chants invités par Amy Lee (ÉVANESCENCE). D’autres musiciens invités incluent Dave Lombardo (ex-SLAYER), Jamey Jasta (LA HAINE RACE) et Riley Gale (VOYAGE ÉLECTRIQUE).

“Carnivore” sera disponible sous forme de CD digipak, de gatefold LP + CD (y compris le titre bonus) et de coffret 2CD limité (y compris trois titres bonus, la version instrumentale de l’album, un COMPTE DU CORPS bonnet, une épingle métallique et une affiche avec la fantastique pochette créée par Zbigniew M. Bielak).

“Carnivore” liste des pistes:

01. Carnivore



02. Pointez le doigt (avec Riley Gale)



03. Bum-Rush



04. As de pique



05. Un autre niveau (feat. Jamey Jasta)



06. Couleurs (2020)



07. Sans regret



08. Quand je serai parti (feat. Amy Lee)



09. Thee Critical Beatdown



dix. La haine est réelle



