Première vidéo: «Devil’s Hand» de Richie Kotzen

“Main du diable”, la nouvelle vidéo du chanteur, compositeur et multi-instrumentiste Richie Kotzen, peut être vu ci-dessous. Le morceau est extrait de son 22e album solo, “50 pour 50” – qui est désormais disponible via sa propre étiquette personnalisée, Headroom-Inc. La collection de trois disques est exactement ce que le titre implique: une collection de 50 compositions inédites produites, interprétées et écrites par Kotzen en l’honneur de son anniversaire. C’est la suite de son acclamé par la critique “Salting Earth” album, sorti le 14 avril 2017 via Headroom-Inc.

Kotzen dit à propos de “Main du diable”: “La chanson évoque la perte et le regret tout en romantisant un passé qui peut ou non avoir été tel qu’il est rappelé dans le présent.”

Lorsqu’une personne atteint l’âge de 50 ans, elle passe généralement cette année entière à célébrer de la manière la plus large possible pour en faire son anniversaire le plus grand et le plus mémorable à ce jour. Chanteur / compositeur / multi-instrumentiste Richie Kotzen prend le concept à la lettre, alors qu’il se prépare pour la sortie de son album le plus ambitieux à ce jour, et il veut partager ce grand cadeau d’anniversaire avec ses fans du monde entier.

Bien que Kotzen a été salué comme un virtuose de la guitare depuis la sortie de son premier album, c’est sa prestation vocale émotionnelle et son style de composition divers qui le séparent de ses pairs grâce en grande partie aux artistes qui l’ont influencé dans la soul R&B Philly au jazz, rock , les genres de guitare funk et fusion. “50 pour 50” capture toute la portée artistique de ce qui fait Kotzen un artiste si unique.

“L’idée d’un album de 50 chansons m’est venue alors que j’étais en tournée l’année dernière,” Kotzen explique. “J’avais terminé ce qui aurait été votre album typique de 10 à 12 chansons et je prévoyais une sortie en 2020. Quelque part le long de la ligne, j’ai découvert quelques chansons terminées qui, pour une raison quelconque, n’ont jamais été publiées. Parallèlement à cela, j’ai trouvé une collection massive de matériel qui était sous diverses formes d’achèvement. Certaines chansons avaient une batterie basse et un piano sans voix, d’autres chansons n’étaient rien de plus qu’une ligne de basse et une mélodie vocale et ainsi de suite. J’ai décidé de prendre cet été et cet automne, rester dans le studio et voir combien de ces idées je pourrais mener à bien. Le concept était d’inclure les œuvres déjà terminées et de terminer les autres idées, puis de m’arrêter une fois que j’aurais atteint 50 chansons. La réalité est que nous avons beaucoup plus assis sur les disques durs en attente d’attention. Je me suis dit que si je peux sortir du studio avec 50 chansons (que j’aime) mixées et masterisées, je peux sortir un package de 50 chansons pour mon 50e anniversaire. “

Kotzen continuera à célébrer son grand anniversaire avec des fans du monde entier en commençant par une apparition au Monsters Of Rock croisière de lancement le 7 février à Miami, en Floride, au Magic City Casino. Sa tournée nord-américaine débutera par un engagement de trois nuits à New York au Iridium Jazz Club les 23, 24 et 25 juin. La tournée mondiale mènera la fête d’anniversaire au Mexique, en Europe, en Amérique latine, au Japon et en Asie du Sud-Est.

Crédit photo: Larry Dimarzio



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).