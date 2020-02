Première vidéo: ‘Forever’ de The Amity Affliction

“Pour toujours”, la nouvelle vidéo des pionniers australiens du metalcore L’AFFLICTION DE L’AMITIÉ, peut être vu ci-dessous. La chanson est extraite du prochain album du groupe, “Tout le monde vous aime … une fois que vous les quittez”, qui sortira le 21 février via Records de bruit purs.

“‘Pour toujours’ est une chanson sur le récit interne duel alors que dans les profondeurs d’un épisode dépressif “, explique le chanteur Joel Birch. «D’une part, l’amour et le soutien, d’autre part, les pensées suicidaires, tout en luttant avec l’effet de suivi que cela aurait. Je me suis promis de me rendre au dix-huitième anniversaire de mon fils quand il avait trois ans , et j’ai l’intention de le garder. J’espère que d’ici là, j’aurai compris comment faire face correctement à ce qui est probablement une bataille à vie avec Bipolar II. “

“Pour toujours” suit les singles précédemment sortis “Trempez-moi dans l’eau de Javel” et “Tout mes amis sont morts”. Les trois titres représentent certains des morceaux les plus lourds et les plus mémorables et les paroles les plus pertinentes du catalogue profondément personnel du groupe. Comme toujours, L’AFFLICTION DE L’AMITIÉ ne rien retenir, permettant aux fans de se rapprocher plus que jamais “Tout le monde vous aime … une fois que vous les quittez”.

“Cet album est le résultat de notre amour retrouvé pour la musique heavy,” L’AFFLICTION DE L’AMITIÉ m’a dit. “Nous voulions faire un album plus lourd pour sauvegarder nos dernières sorties afin de faire savoir à nos fans que nous comprenons ce que la majorité veut entendre de nous. Nous avons expérimenté de manière créative au fil des ans et sommes maintenant en mesure d’appliquer ce que nous avons appris à ce que nous considérons comme le mélange parfait de AMITIÉ nouveau et ancien. “

“Tout le monde vous aime … une fois que vous les quittez” liste des pistes:

01. Cercueil



02. Tout mes amis sont morts



03. Trempez-moi dans l’eau de Javel



04. Tout ce que je fais c’est couler



05. Baltimore Rain



06. Solitude



07. Pour toujours



08. Exactement comme moi



09. Né pour perdre



dix. Fever Dream



11. Catatonie

L’AFFLICTION DE L’AMITIÉ est en route en Europe en tant que loi de soutien BEARTOOTH.



