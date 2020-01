Première vidéo: «La fureur dans le feu» de Skinlab

“La fureur dans le feu”, le nouveau clip des vétérans de la métallurgie de la baie de San Francisco SKINLAB, peut être vu ci-dessous. La chanson est tirée du dernier album du groupe, “Venimeux”, qui a été publié en octobre via Art Is War Records, Le disque a été conçu, produit et mixé par Ulrich Wild, qui a déclaré à propos de l’effort: “J’adore travailler avec SKINLAB. Cet album est lourd et intense. Aussi brutal soit-il, il devient parfois très mélodique, et Steev‘s[[Esquivel, basse / chant]la voix emblématique lie tout cela ensemble. “

Esquivel m’a dit: “‘Venimeux’ est l’album qui représente le mieux SKINLAB en 2019 – lourd, brutal et honnête. Nous pensons avoir résisté à l’épreuve du temps sans perdre l’intégrité et chasser les tendances. Nous sommes de retour plus forts que jamais. “

“Venimeux” propose 10 pistes enregistrées sur la durée de 2019:

01. La fureur dans le feu



02. Amerikill



03. Venimeux



04. Surmonter



05. Démons



06. Pour les morts



07. Loin de la grâce



08. Yeux de ton ennemi



09. Fin du silence



dix. La famille

“Venimeux” Des marques SKINLABenregistre ses débuts avec un nouveau batteur Fabian Vestod, qui a rejoint le groupe en 2018 suite à la sortie du batteur de longue date Paul Hopkins.

Esquivel m’a dit: “Fabien, qui n’est pas étranger à SKINLAB, est ami avec le groupe depuis de nombreuses années. Fabien est venu fort et a commencé à enregistrer des démos et est immédiatement devenu le choix évident qu’il était notre gars. “

En 2018, SKINLAB a annoncé le retour du guitariste Steve Green, mieux connu des fans comme Serpent. Serpent reste membre de LE DIABLE EN CALIFORNIE, avec qui il se produit depuis 2015.

Formé en 1994, SKINLAB a sorti cinq albums studio: 1997 “Lié, bâillonné et les yeux bandés”, 1999 “Désincarner: la nouvelle chair”, 2002’s “Salle de renouvellement”, 2009 “Les cicatrices entre nous” et “Venimeux”.

SKINLAB a eu différents alignements tout au long de son histoire, avec Esquivel comme le seul pilier.

La formation actuelle du groupe est complétée par le guitariste principal Marcos Medina Rivera.



