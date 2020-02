Première vidéo: la «rétrospection» de Jinjer – Blabbermouth.net

Après un succès incroyable en 2019, le groupe a fait une tournée en Amérique du Nord ainsi qu’en Europe (cette dernière même deux fois) et a sorti son nouvel album “Macro”, Pionniers ukrainiens du métal moderne JINJER revenez avec le clip officiel pour leur morceau hors concours “Rétrospection” – une chanson qui touche le sujet sensible de la famille.

Le groupe déclare: “‘Rétrospection’ est l’une des chansons les plus personnelles que nous ayons jamais écrites. Être un musicien en tournée à plein temps, passer la plupart du temps sur la route… bien sûr, nous réalisons notre plus grand rêve et vivons chaque jour au maximum, mais personne ne mentionne qu’il y a un côté sombre. Nous ne voyons pas de gens qui se sont entièrement consacrés à nous, qui nous ont donné tout ce qu’ils avaient et plus encore … Ils nous manquent et ils nous manquent en retour, et pourtant nous devons les appeler plus souvent … beaucoup plus souvent que nous.

“Je parle de nos parents.

“Pour la plupart des JINJERs, nos parents sont séparés de nous non seulement par la distance, mais aussi par la guerre et la politique. Nous n’avons pas la possibilité de rendre visite à nos parents même lorsque nous sommes en Ukraine. Et on a l’impression qu’ils sont de l’autre côté de la planète même si nous sommes littéralement à seulement 800 km. Le pire, c’est que, maintenant dans la trentaine, année après année, on a l’impression que les nuages ​​d’orage se rassemblent au-dessus. Nous savons tous que le jour viendra où nous nous sentirons soudainement seuls… et nous les perdrons. Les gens, mais pour qui nous ne réussirions jamais. Le goût amer de comprendre cela est presque insupportable.

“Nous considérons cette chanson comme un hymne à ceux qui nous ont élevés, qui ont tout sacrifié pour notre bonheur, peu importe le prix, malgré notre propre ingratitude et ingrat envers eux. Les gens qui nous ont montré l’amour le plus pur n’existe jamais – l’amour du père et de la mère pour leurs enfants.

“Je vous remercie.”

“Macro” a été publié en octobre dernier via Napalm Records.

JINJER a récemment annoncé une nouvelle tournée phare de l’Amérique du Nord. Le trek, surnommé le “Tour de Conscience”, mettra en vedette le soutien des piliers métalliques SUICIDE SILENCE et les frappeurs lourds émergents BROYEUR À DENTS. La tournée débutera le 23 avril à San Francisco, en Californie, et se terminera à Denver, au Colorado, le 23 mai. De plus, la tournée comprendra des arrêts dans des festivals massifs tels que Temple Sonique et Épicentre.



