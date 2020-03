Première vidéo: le «salut» de Sacred Reich

Le clip officiel de la chanson “Salut” des vétérans du thrash metal de l’Arizona SACRED REICH peut être vu ci-dessous. Le morceau est extrait du dernier album du groupe, “Éveil”, qui a été publié en août dernier via Disques Metal Blade. SACRED REICHLe premier LP de 23 ans a été produit par Arthur Rizk, qui a déjà travaillé avec CAVALERA CONSPIRACY, VOYAGE ÉLECTRIQUE et CODE ORANGE, entre autres. L’album marque SACRED REICHpremière sortie depuis le retour du batteur Dave McClain.

SACRED REICH bassiste / chanteur Phil Rind commente: “Nous voulons mettre quelque chose de positif en ce moment. ‘Salut’ concerne la capacité de la musique à nous encourager, à nous inspirer et à nous rassembler. “

“Éveil” est décrit dans un communiqué de presse comme “une collection intemporelle composée de thrash cloques, de grooves écrasants, de solos de tueur et de paroles socialement conscientes qui démontrent une vraie compréhension de tout ce qui compte le plus dans le monde aujourd’hui.”

Au début de l’année dernière, SACRED REICH guitariste et membre fondateur Jason Rainey a quitté le groupe pour des “raisons de santé” et a été remplacé par Joey Radziwill. Il y a une semaine, Rainey est décédé d’une crise cardiaque apparente à l’âge de 53 ans.

Parler de SACRED REICHla programmation actuelle de Écorce m’a dit: “Dave est un batteur et une personne qui tue. Il travaille chaque jour pour devenir un meilleur batteur, et je veux dire chaque jour. Son éthique de travail est inspirante. Autant qu’il a accompli, il est toujours ouvert à ce qui vient. Joey apporte un niveau supérieur de musicalité et de fermeté à notre groupe, et il nous apporte une fraîcheur. Il nous donne l’occasion de voir les choses sous un angle différent, et nous avons tous été stupéfaits par ce qu’il peut faire avec une guitare et avec quelle facilité il le fait. “

“Éveil” a été conçu par John Aquilino et a été maîtrisé par Maor Appelbaum.

Concernant la direction musicale du nouveau LP, Écorce a déclaré: “En y allant, nous avons eu une idée vague en ce qui concerne savoir que nous voulions des chansons rapides et lourdes pour honorer les fans de la vieille école qui nous ont soutenus et nous ont amenés à ce point. Nous voulions que tout se passe naturellement. Nous n’avons pas Je ne veux rien forcer et nous sommes super content de chaque chanson. C’est facilement la meilleure chose que nous ayons jamais faite. Peu importe ce qui se passe avec le disque, l’expérience de le faire a été suffisante pour nous satisfaire. Évidemment, nous espérons que les gens comme ça, mais même s’il s’enfonçait, cela ne pourrait pas changer notre ressenti. Nous savons ce que nous avons fait. ”



