Première vidéo: «Les moyens de mettre fin à Sepultura»

SEPULTURAle clip de la chanson “Signifie une fin” peut être vu ci-dessous. Le morceau est extrait du dernier album du groupe, “Quadra”, qui a été publié le 7 février via Dossiers d’explosion nucléaire.

Guitariste Andreas Kisser commente: “Sépulnation dans le monde, l’attente est terminée! «Quadra» est sorti maintenant !! C’est génial d’être ici aujourd’hui avec un album si puissant entre nos mains, j’ai hâte de vous voir tous sur le «Quadra» tour du monde. Merci à tous les fans du monde entier qui gardent ce groupe vivant et motivé. Fêtons «Quadra» ensemble. Joue le plus fort! Je sais je vais!”

Il ajoute à propos de la nouvelle chanson / vidéo: “«Signifie une fin» est notre troisième vidéo / single extrait de notre nouvel album «Quadra». Est la deuxième chanson de l’album. C’est un thème très puissant et complexe qui a inspiré le réalisateur Otavio Juliano et Luciana Ferraz pour faire une interprétation visuelle étonnante de la chanson. Cela montre l’avidité humaine sans limites, l’arrogance et l’ignorance de nous-mêmes, nous pensons que nous pouvons tout faire sans connaissance, sans respect. Judas et sa trahison, défiant la mort dans un jeu d’échecs, économisant de l’argent pour qui sait quoi et combien est suffisant? Il a été tourné dans la ville de Jundiaí, dans un ancien musée de la gare et à São Paulo également, dans un ancien coffre-fort de banque, c’était le plus grand d’Amérique latine depuis les années 50 jusqu’à sa fermeture à la fin des années 80. Nous avons eu beaucoup de plaisir à y travailler et je suis très content du résultat final. J’espère que vous aimez! Rendez-vous sur le «Quadra» tour du monde.”

“Quadra” est un album concept créé chez Sweden’s Fascination Street Studios avec un producteur renommé Jens Bogren. Elle sera suivie d’une tournée mondiale débutant en mars.

SEPULTURA comprend Kisser, chanteur Derrick Green, bassiste Paulo Xisto Pinto Jr.et batteur Eloy Casagrande.

Kisser indiqué précédemment sur le travail avec Bogren sur “Quadra”: “Il est tellement passionné, c’est incroyable, mec. Il est vraiment là, il se soucie vraiment des projets qu’il fait. Pour SEPULTURA, il est comme le cinquième membre du groupe. La chimie était tellement incroyable, 99% de ce que nous essayions de faire fonctionnait réellement. C’était fou! “

vert a ajouté: “L’expérience n’a pas été comme une autre fois dans le studio. Je pensais que la préparation était la clé pour rendre le processus d’enregistrement aussi fluide que possible. Nous étions implacables chaque jour donnant tout ce que nous avions jusqu’à l’épuisement complet de l’esprit, du corps, et soul. Cet album est le résultat direct du signe des temps. La musique est une évolution nécessaire pour nous pousser à aller plus loin que jamais. “

SEPULTURA a été formé à Belo Horizonte par des frères Max et Igor Cavalera, qui ne sont plus avec le groupe.

“Quadra” est la suite de 2017 “Messie de la machine”, ce qui était SEPULTURAquatorzième album studio et le huitième depuis vert rejoint les rangs. Sur le plan lyrique, le disque aborde la robotisation métaphorique de la société et la nécessité de suivre et d’adorer quelqu’un.



