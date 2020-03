Première vidéo: ‘Ordinary Man’ d’Ozzy Osbourne

Temple de la renommée du rock and roll intronisé et Grammy-auteur-compositeur-gagnant Ozzy Osbourne a publié le clip officiel de “Homme ordinaire”, le titre de son nouvel album. Dans le clip, réalisé par Stephen Lee Carr et produit par Sharon Osbourne, Jack Osbourne, Peter Glowski, R. Greg Johnston et Stephen Lee Carr, Ozzy est assis devant un écran en regardant des clips et en regardant des photos de ses premiers jours avec SABBAT NOIR en tête d’affiche dans le monde entier en tant qu’artiste solo. Tout au long de, Osbourne fait face à de bons et mauvais moments, passant de la mélancolie à des moments troublants (la perte de Randy Rhoads) à des moments heureux aux côtés de sa femme et de sa famille.

Marquant sa première nouvelle musique solo depuis près de 10 ans, “Homme ordinaire” a été précédée par la sortie de trois singles, la piste rock n ° 1 “Sous le cimetière”, suivi par “Directement en enfer” avec GUNS N ‘ROSES guitariste Sabreret la coupure du titre susmentionnée.

“C’était très amusant à faire, bien que ce soit très différent de mes autres albums”, Ozzy dit du LP. “Nous l’avons enregistré rapidement, ce que je n’ai pas fait depuis le premier SABBAT NOIR album. Cela en a fait un processus différent, que j’ai vraiment apprécié. “

Enregistré à Los Angeles, l’album présente le producteur Andrew Watt sur les guitares, Duff McKagan (GUNS N ‘ROSES) à la basse et Chad Smith (PIMENTS CHILI ROUGES) sur des tambours. Au-delà du noyau, “Homme ordinaire” propose un qui est qui de Ozzy amis et collaborateurs, y compris Elton John, Post Malone et Tom Morello.

“Tout s’est juste réuni,” Ozzy explique les guest stars. “Sabrer est un ami très cher, comme Elton. Quand j’écrivais ‘Homme ordinaire’, ça m’a rappelé un vieux Elton chanson et je l’ai dit Sharon‘Je me demande s’il chanterait dessus?’ Nous avons demandé, et voilà, il a accepté et chante et joue du piano sur la chanson. “

Trois jours après l’annonce de la collaboration surprise avec Elton a été brisé par Ozzyfemme et manager de Sharon sur son émission télévisée de jour “Le discours”, Forgeron a parlé du projet lors d’une apparition sur “Volume West”, qui est diffusé quotidiennement sur Volume SiriusXM canal 106.

Demandé par l’hôte Lyndsey Parker Comment Sabrer est venu pour être impliqué dans l’album, Tchad dit: “Ayant Ozzy faire de la nouvelle musique, tous ceux que nous avons mentionnés, «Nous faisons de la musique pour Ozzy, «tout le monde veut entrer. Tous ceux à qui nous avons parlé. Nous voulions donc que ce soit les bonnes personnes. Nous ne voulions pas simplement ajouter des noms pour les noms. [We wanted] les gens qui aiment Ozzy, ce qui est à peu près tout le monde de toute façon, mais cela avait du sens. Le single qui sort maintenant s’appelle ‘Straight To Hell’, il a joué en solo à la fin de ça – classique Sabrer wah-wah, bluesy; génial. Mais, vraiment, nous voulions qu’il joue sur cette chanson qui est la chanson titre, qui s’appelle ‘Homme ordinaire’ – ce plus midtempoey, sorte de BEATLES… Ozzy aime LES BEATLES – c’est son groupe préféré. Il parle des BEATLES – THE BEATLES, BEATLES, BEATLES. Et on pourrait penser, le Prince des Ténèbres – LES BEATLES, vraiment? Alors, il dit: “Nous avons besoin de quelque chose de midtempo, pas si lourd.” Donc Andrew [[Watt, ‘Homme ordinaire’ producteur]eu cette petite idée de piano, et nous en avons fait cette chanson, et c’est épique. Et Sabrer joue le solo. C’est tellement épique, il y en a deux Sabrer des solos. [Laughs] C’est une très bonne chanson. Et il y joue magnifiquement, et nous sommes tellement heureux de l’avoir dessus.

Selon Tchad, Elton a fini par jouer sur le disque après coup. “Nous avons décidé:” Eh bien, [the song] a un piano. Qui est vraiment un bon pianiste? Je ne sais pas…. Prenons l’homme Rocket, “” Forgeron rappelé. “Et donc Andrew et je suis descendu à Atlanta, où Elton John vit quand il est sur la côte Est. Je pense qu’il vit un peu partout. Et nous l’avons enregistré. Et il a joué du piano sur la chanson, et il la joue magnifiquement, bien sûr. Et puis nous nous disons: “Pourquoi ne le faisons-nous pas chanter un vers?” “

Tchad a continué en disant que Elton et Ozzy les deux sonnent “putain génial” sur la chanson. “Ces deux putains de rockeurs anglais légendaires emblématiques qui ont traversé tout cela chantent à propos de la fin de leur vie.” Je ne veux pas mourir un homme ordinaire. ” Et c’est génial, “at-il dit. “Moi et Andrew se pincent. Et Elton était si génial, si gracieux. «Je ferai n’importe quoi pour Ozzy. J’adore Ozzy. ‘

“Et ainsi de suite ‘Homme ordinaire’ chanson, tu as Duff McKagan, Sabrer, Andrew Watt, producteur de Wonderboy, écrivain, mec hot-shit du moment, grand musicien “, at-il poursuivi.” Vous avez le Prince Of Darkness, Ozzy Osbourne. Tu as Sir Elton Johnet un batteur d’un autre groupe. Vous avez les putains de Avengers du rock and roll. C’est tellement bon. Et à la fin de cette chanson, chaque fois que je l’entends, il y a cette corde à la fin. Nous sommes allés à Abbey Road [studios]et ce sont des cordes et un chœur. C’est une putain d’épopée, et chaque fois que je l’entends, je me dis: ‘Et le Grammy va à … “”