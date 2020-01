Première vidéo: «Rom 5: 8» de Behemoth

Le 24 janvier, les métalleux polonais extrêmes MONSTRE publiera le “Je t’aimais à l’édition de ta tournée la plus sombre” avec le “Je vous aimais à votre plus sombre” album avec une toute nouvelle œuvre alternative par Nicola Samori, plus une exclusivité BBC Radio 1 session et documentaire inédit, “Tu es le plus sombre”, tiré de l’exposition de la galerie d’art 2018 du groupe à Londres.

Promouvoir “Je t’aimais à l’édition de ta tournée la plus sombre”, MONSTRE vient de sortir le clip officiel de la chanson “Rom 5: 8”. Découvrez-le ci-dessous.

“Je vous aimais à votre plus sombre” a marqué un jalon dans l’histoire de MONSTRE, étant non seulement l’album le plus réussi du groupe, mais aussi un chef-d’œuvre audiovisuel: de ses œuvres d’art blasphématoires détaillées aux morceaux très vicieux et en même temps profondément émotionnels, MONSTRE encore une fois joué avec le feu. Maintenant, l’album prend une nouvelle vie en édition tournée.

Contrairement à 2014 “Le sataniste”, qui a été principalement enregistré dans un studio, “Je vous aimais à votre plus sombre” a vu sa production se propager à travers la Pologne et les États-Unis. Il a été produit par les membres du groupe eux-mêmes, avec une coproduction de batterie par Daniel Bergstrand (MESHUGGAH, EN FEU), mélangeant par Matt Hyde (SLAYER, ENFANTS DE CORPS) et mastering par Tom Baker (CLOUS DE NEUF POUCES, MARILYN MANSON). Sans parler de l’orchestre polonais de 17 musiciens arrangé par Jan Stoklosa et conçu par Tomasz Budkiewicz.

MONSTRE chanteur Adam “Nergal” Darski Raconté Metalshop TV à propos de “Je vous aimais à votre plus sombre” titre de l’album: “C’est très complexe, mais disons-le de cette façon. C’est le onzième MONSTRE album, et en raison du fait que le christianisme est … L’un des plus grands dogmes est Ten Commandments. Dans le symbolisme et la numérologie chrétiens, le nombre 11 représente quelque chose de transgressif et très sacrilège et très blaspehémant, parce que c’est 11. Parce qu’il y a 10 commandements, 10 est un nombre qui est accompli. Donc 11 signifie que c’est quelque chose qui déséquilibre simplement la perfection du christianisme. Donc je [went], “D’accord, si c’est notre onzième album, je devrais aller à la source de tous les maux du monde” – je parle de la Bible elle-même – voler une de ses citations et juste la renverser et la tourner … voulait vraiment avoir un titre différent et ne pas répéter la formule que nous avons répétée pour tant d’albums, ce qui finirait avec des déclarations d’un seul mot très fortes, comme «Le sataniste», ‘Evangelion’, «Demigod» etc. J’ai donc pensé qu’il serait bon d’utiliser le verset complet, la phrase complète. Ouais, je pense que c’est cool. “

MONSTREtournée européenne avec NŒUD COULANT débutera à Dublin le 14 janvier.



