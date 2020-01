Première vidéo: Stabbing ‘Cold’ de Westward

Bascules industrielles STABBING WESTWARD ont sorti le clip officiel de “Du froid”, de leur première collection de musique nouvelle depuis 2001. Le “Dead & Gone” L’EP a été rendu public le 3 janvier et contient trois nouvelles chansons (“Dead & Gone”, “Du froid” et “Crawl”) et deux remixes (“Dead & Gone” et “Crawl”).

STABBING WESTWARD a sorti un EP en 1992, suivi de quatre albums studio entre 1994 et 2001. Le groupe a réalisé ses premiers albums d’or certifiés avec les deux 1996 “Wither Blister Burn & Peel” et 1998 “Darkest Days”. Après STABBING WESTWARD dissous en 2002, chanteur Christopher Hall formé LE RÊVE, avec qui il enregistre trois albums. salle et claviériste Walter Flakus réformé STABBING WESTWARD en 2016 pour célébrer le 30e anniversaire du groupe, et ils ont continué à se produire.

en 2016, STABBING WESTWARD a publié une version réenregistrée de la chanson “Jésus en plastique” sur le “Cold Waves V” compilation. Une autre piste appelée “Chez toi”, qui a été initialement écrit pour l’album éponyme du groupe en 2001, a été rendu disponible en 2017 via le “Ondes froides VI” compilation.

STABBING WESTWARDLa gamme actuelle de salle, Flakus, LE RÊVEc’est Carlton Bost à la basse et ancien ORGIE le batteur Bobby Amaro.

Dans une nouvelle interview avec Regen Magazine, salle déclaré au sujet de la “Dead & Gone” EP: “C’est la première fois depuis les débuts du groupe que Walter et j’ai pu écrire ensemble sans aucune influence extérieure. Quand nous avons travaillé LE RÊVE matériel, je sais Walter était conscient qu’il entrait dans un projet préexistant et il se sentait enclin à s’intégrer dans l’ambiance du groupe. Ce fut une expérience d’écriture bien différente que de partir de zéro sur tout nouveau matériel sachant que ça va être un STABBING WESTWARD album. Donc pendant ‘Ressuscitera’ a été la première étape de la reconstruction STABBING WESTWARD, il était toujours LE RÊVE. La seule chanson qui est sortie de cet album comme assez pure STABBING WESTWARD la chanson était ‘Seul’. C’était Walterla musique et ma voix, comme au bon vieux temps.

“Quand nous avons commencé à écrire ces nouvelles chansons, nous avons réalisé que nous avions d’abord beaucoup de fantômes à gérer. Il y a eu beaucoup de conversations sur ce qui constitue STABBING WESTWARD record. Qu’attendraient les fans de nous? Quelle version de STABBING en tirons-nous? «Ungod»? ‘Darkest Days’? Je sais que beaucoup de fans étaient nerveux, ce serait encore plus pop que le titre. Toutes les anciennes pressions et insécurités d’être sur une grande étiquette et de se battre pour une place sur une radio alternative étaient toujours cachées dans le placard. Toutes ces choses étaient devenues une partie de notre processus d’écriture subconscient.

“Je pense que l’un des plus grands obstacles pour nous a été de réaliser à quel point nous étions libres et ensuite d’apprendre à lâcher tout ce bagage. Nous avons eu cette rare occasion de faire de la musique uniquement pour nous. Je sais que cela semble facile, mais c’était en fait assez En fin de compte, nous avons tous deux juste regardé en arrière sur ce que la musique nous a inspiré pour faire cela en premier lieu; oubliez tous les rebondissements et détours que le destin nous avait infligés, et essayez de vous souvenir du tout début du tout début – deux gars qui ont aimé tôt WaxTrax! la musique industrielle et découvrir comment nous pourrions reprendre cet amour et être toujours nous. ”



