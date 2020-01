Première vidéo: Stone Temple Pilots ” Fare Thee Well ”

PILOTES DE TEMPLE EN PIERRE ont publié la vidéo officielle de “Adieu”, le premier single de leur tout premier album acoustique “Perdida”.

Dirigé par P.R. Brown (MA ROMANCE CHIMIQUE, JOHN MAYER, PRINCE), le clip de performance live d’une beauté envoûtante capture parfaitement l’essence de la chanson.

“Perdida” sortira le 10 février. Le groupe a enregistré le disque chez le batteur Eric Kretz‘s Bomb Shelter Studios. STP utilisé une variété d’instruments qui n’ont pas été associés au groupe dans le passé, y compris la flûte, le saxophone alto, la guitare, l’alto, le violoncelle et les claviers vintage. PILOTES DE TEMPLE EN PIERRE lancera également une tournée acoustique le mois prochain.

Le deuxième single de “Perdida”, une chanson appelée “Trois voeux”, peut être diffusé ci-dessous.

“Il faut le vivre pour l’écrire”, explique le guitariste Dean DeLeo. “Et ce record est le reflet de notre situation récente.”

Bassiste Robert DeLeo dit “Perdida” (Espagnol pour «perte») montre comment la musique les a aidés à traiter le chagrin, à chercher du sens et, finalement, à créer quelque chose de beau à partir de la douleur. “Quand j’ai traversé des choses dans ma vie, j’ai trouvé que s’asseoir et avoir une conversation honnête avec ma guitare était la meilleure thérapie.”

“Enregistrer un album acoustique comme «Perdida» est quelque chose que le groupe veut faire depuis de nombreuses années “, explique le batteur Eric Kretz. “Nous avons joué sur «MTV Unplugged» en 1993, et nous jouons généralement des mini-sets acoustiques en tournée, donc quand Robert et doyen commencé à jouer leurs nouvelles chansons pour nous lors de notre tournée de l’année dernière, nous savions tout de suite qu’ils seraient parfaits pour un album acoustique. “

Écrire des paroles pour un album introspectif comme “Perdida” signifiait s’exposer comme jamais auparavant, dit le chanteur Jeff Gutt, qui a rejoint le groupe en 2017. “C’est un album émotionnellement honnête et je devais l’approcher de cette façon pour que ces chansons résonnent. Je devais me laisser aussi vulnérable en écrivant les paroles que doyen et Robert écrivaient la musique. “

Enregistrer “Perdida”, le quatuor réuni à Kretz‘s Bomb Shelter Studios en février 2019. La clé pour faire l’album, doyen explique, était de trouver un moyen d’en dire plus avec moins. “Tout ce que vous entendez sert à quelque chose, de l’espace dans les arrangements aux différents instruments. Nous avons seulement ajouté des choses qui servaient les chansons.”

En conséquence, il existe des instruments sur “Perdida” que vous n’entendez normalement pas sur un STP enregistrer, comme flûte (“Je ne connaissais pas l’heure”) Saxophone alto (“Ans”) guitarrón (“À des miles”) et suffisamment de claviers vintage pour faire Rick Wakeman jaloux. “Nous avons fait des choses similaires avant – comme le solo de trompette sur ‘Adhésif’ de ‘Tiny Music’ – mais jamais à une si grande échelle, ” Robert dit. “Travailler avec d’autres musiciens sur cet album a été une telle joie car cela nous a donné une occasion rare d’entendre nos chansons à travers les oreilles de quelqu’un d’autre.”

Cette approche brille sur la piste du titre, où une guitare à cordes en nylon prend les devants comme clavier, violon, alto et violoncelle et coule derrière Guttest en train de monter en flèche sur le refrain: “Oh perdida va et vient / Reste avec moi ce soir / Mais le matin, s’il te plaît, pars.”

“Elle est ma reine” est un autre moment fort de l’aventure sonore du groupe. Construite autour d’un drone indien et portée par un rythme doucement pulsé, la chanson jette un sort hypnotique ponctué de chanteurs de fond, de flûte et de marxophone – un type spécial de dulcimer martelé des années 1920.

Les chansons qui s’ouvrent et se ferment “Perdida” – “Adieu” et “Sunburst”, respectivement – sont des serre-livres adaptés, Gutt dit. “Ils capturent vraiment le voyage émotionnel qui se déroule sur cet album. Il commence par dire au revoir sur ‘Adieu’ et se termine par un nouveau départ «Sunburst». C’est un disque mélancolique, mais il se termine sur une note pleine d’espoir. “

Il se trouve que ces deux pistes mettent également en lumière les facettes du DeLeo voix distinctives des frères. “Adieu” par Robert vous tire de la première gratte de la guitare et vous fait chanter après une écoute. Dans doyen‘s “Sunburst”, la mélodie se déroule progressivement, montant et descendant plusieurs fois avant de se transformer en crescendo cathartique alimenté par une guitare.

“Perdida” liste des pistes

01. Adieu



02. Trois voeux



03. Perdida



04. Je ne savais pas l’heure



05. Ans



06. Elle est ma reine



07. À des miles



08. Vous vous êtes retrouvé en perdant votre cœur



09. Je me suis assis une fois à ta table



dix. Sunburst

PILOTES DE TEMPLE EN PIERRE lancera également une tournée acoustique à partir du 5 février à Vancouver.

“Certaines chansons sont des candidats évidents pour une performance acoustique,” doyen dit. “Ce qui sera vraiment intéressant, ce sont les choix inattendus, où nous réinventons une chanson familière et présentons sous un jour totalement différent.”

Kretz dit que le groupe a hâte de jouer non seulement les nouvelles chansons, mais aussi de tirer des chansons des albums précédents dans la setlist. “Nous aurons enfin la chance de jouer des chansons de notre catalogue que nous n’avons jamais jouées en direct, ou dans certains cas, que nous n’avons pas jouées en direct depuis plus de 20 ans.”

“Nous avons parlé de faire ce genre de tournée pendant des années, et maintenant ça se passe enfin”, Robert explique. “Nous sommes excités parce que ce n’est pas seulement une chance pour nous de célébrer notre nouvel album d’une manière spéciale, mais aussi tout ce qui nous a amenés à ce moment.”

Crédit photo: PR Brown