Prenez un double pass pour le concert de Mon Laferte au Palacio de los Deportes!

Nous ne faisons que prendre l’avion ces premiers jours de l’année. Cependant, l’agenda des concerts n’a décidé d’attendre personne. Parmi les concerts qui nous attendent en janvier, citons Elbow, Kamasi Washington, Wilco, Patrick Watson et celui qui nous intéresse dans cette note: Mon Laferte. Le problème ici est que, avant tout, il y a quelque chose qui n’est pas encore entièrement reconstitué. Nous parlons de nos minces portefeuilles qui n’ont pas encore été récupérés de ces trous de carte que nous avons touchés en décembre.

La bonne chose est qu’ici Sopitas.com entre pour jeter le chômage! Nous voulons vous emmener avec un compagnon au dernier concert de La Gira De Norma de Mon Laferte ce samedi 18 janvier au Palacio de los Deportes. Celui que vous ne pouvez certainement pas manquer.

2019 a été une année de grandes réalisations pour le chanteur et compositeur chilien. Son dernier album, Norma (2018), a remporté le prix du meilleur album de musique alternative en Latin Grammy. De plus, elle a été nominée aux Billboard Latin Music Awards; et a eu une participation exceptionnelle aux Hispanic Heritage Awards. Comme si cela ne suffisait pas, il a emmené sa musique au festival Coachella, l’une des principales soirées sonores du divertissement de masse. Aussi la BBC l’a reconnue dans une liste exclusive comme l’un des 12 artistes les plus importants qui ont changé le monde.

En plus d’être reconnu par Norma, en 2019, Mon était dédié au lancement de matériel pour le goût de tous ses fans. Cinq chansons spécifiques. Cinq chansons de toutes sortes, unies par la qualité que le sud-américain imprime dans tous ses projets. Tous, en plus des succès que nous aimons déjà, vous pouvez les écouter ce samedi 18 janvier si vous mettez les piles et suivez les instructions simples ci-dessous:

Partagez cette note dans votre compte Twitter personnel avec le hashtag #MonLaferteXSopitas et écrivez la chanson de Mon Laferte que vous voulez entendre et dites-nous pourquoi. N’oubliez pas de baliser @Sopitas et @SopitasFM.

Entrez le lien du tweet de l’étape 1 dans ce LIEN et répondez aux questions suivantes: Quels sont les cinq singles que Mon Laferte a lancés en 2019? Et quel est le nom du groupe de musiciens que Mon Laferte a rejoint quand il était au Chili? La réponse à cette question se trouve dans l’INTERVIEW que nous avons demandée.

Vérifiez bien vos données dans le format. Vérifiez bien votre email, nous vous contacterons sur place!

Vérifiez que votre profil Twitter est ouvert.

IMPORTANT:

– Pour participer, vous devez avoir aimé Sopitas et SopitasFM sur Twitter, Facebook et Instagram.

– Le premières personnes à terminer correctement les étapes, seront les gagnants.

– En plus d’informer les gagnants par e-mail, nous mettrons leurs noms dans cette note.

– Cette dynamique commence le 15 janvier et se termine le 16 janvier.

– Les gagnants seront informés le 16 janvier dans l’après-midi.

– Les gagnants ils doivent passer par leur prix à l’emplacement que nous fournissons dans le CDMX. Nous ne livrons pas.

– Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes.