Prenez un double pass pour le concert Elbow à El Plaza Condesa!

Nous commençons 2020 et quelle meilleure façon de le faire qu’avec de la musique. Comme toujours et pour ne pas perdre l’habitude, l’agenda des concerts pour cette première partie de l’année est plein de présentations très attendues, d’artistes qui vont sans aucun doute chanter, sauter et même pleurer le public mexicain. En janvier, nous profiterons de concerts comme Kamasi Washington, Wilco, Patrick Watson, Mon Laferte et bien d’autres.

Mais parmi tous ces concerts, nous aurons également la présentation de Elbow, un groupe commandé par Guy Garvey qui revient à Mexico après ce spectacle épique qu’ils ont donné à la Capital Crown 2017. Cette fois, ceux du Grand Manchester donneront leur première performance solo ce 16 janvier sur la Plaza Condesa pour présenter leur dernier album, Des géants de toutes tailles, qui a de vrais rôles comme “Dexter & Sinister”, “Seven Veils” et “Empires”. Bien que nous soyons également presque certains qu’ils veulent écouter des classiques comme «Ground For Divorce», «One Day Like This», «Gentle Storm», parmi bien d’autres.

Nous comprenons que nous sommes tous sur la pente de janvier et le bonus de Noël n’a peut-être pas duré pour acheter les billets de tous les concerts auxquels vous voudrez sûrement aller, C’est pourquoi nous avons des doubles passes pour profiter de ce concert en compagnie de quelqu’un d’autre. Si vous voulez prendre ces deux billets, il vous suffit de suivre les étapes de la dynamique suivante:

Partagez cette note dans votre compte Twitter personnel avec le hashtag #ElbowXSopitas et écrivez la chanson Elbow que vous voulez entendre. N’oubliez pas de baliser @Sopitas et @SopitasFM.

Entrez dans la ligue de tweets de l’étape 1 de ce LIEN et répondez à la question suivante: Dans quelle vidéo Elbow apparaît l’acteur Benedict Cumberbatch?

Vérifiez bien vos données dans le format. Vérifiez bien votre email, nous vous contacterons sur place!

Vérifiez que votre profil Twitter est ouvert.

IMPORTANT:

– Pour participer, vous devez avoir aimé Sopitas et SopitasFM sur Twitter, Facebook et Instagram.

– Le premières personnes à terminer correctement les étapes, seront les gagnants.

– En plus d’informer les gagnants par e-mail, nous mettrons leurs noms dans cette note.

– Cette dynamique commence le 13 janvier et se termine le 14 janvier.

– Les gagnants seront informés le 14 janvier dans l’après-midi.

– Les gagnants ils doivent passer par leur prix à l’emplacement que nous fournissons dans le CDMX. Nous ne livrons pas.

– Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes.