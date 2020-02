Prenez vos valises que nous vous donnons le camping avec ticket pour Pa’l Nord 2020!

The Strokes, Tame Impala, The Whitest Boy Alive, MGMT, Foster The People, et bien d’autres noms composent l’affiche du festival Pa’l North pour son édition 2020, un événement qui a donné de quoi parler depuis son annonce Il y a quelques mois, et il a eu tous les fans comptant le temps pour les 20 et 21 mars, ceci parce que plusieurs des groupes qui commandent la programmation du festival ont déjà un certain temps sans visiter la terre de Monterrey.

Nous savons tous qu’aller à Pa’l Norte est une expérience religieuse, comme dirait le bon Enrique Iglesias cette année, beaucoup se sont retrouvés à vouloir acheter leurs billets parce qu’ils n’étaient pas parvenus au logement près du parc Fundidora – qui les a presque laissés dans un œil du visage -, et le filet de risquer de dormir trois nuits à l’extérieur de l’endroit où cet événement aura lieu n’est pas le meilleur plan au monde.

Si tel est votre cas, arrêtez de pleurer et faites vos valises, car votre page préférée (c’est-à-dire Sopitas.com) elle sera belle et Il vous donnera quelques billets pour vous lancer au festival sans débourser un seul centime de billets pour l’événement. Et ce n’est pas tout, tant que vous vivez l’expérience complète, Nous vous donnons également l’hébergement à l’intérieur du camping que Pa’l Norte mettra en place cette année dans le parc Fundidora.

Qu’est-ce que le Camp Ascendant?

Comme vous le savez sûrement Ce 2020 Pa’l Norte mettra en œuvre le «Camp Ascendant», un endroit situé dans le parc Fundidora et qui aura plusieurs services tels que douches, vente de boissons –avec et sans alcool–, un Oxxo ouvert 24h / 24, sécurité, salles de bains, zones avec ventilation et tout ce dont les festivals ont besoin pour passer un week-end inoubliable.

Ce nouveau service, conçu pour ceux qui n’atteignent jamais un hébergement dans des hôtels à proximité du festival, se compose de une tente d’une capacité de deux personnes. Il a un coût de 3800 pesos pour trois nuits et honnêtement, c’est une excellente option pour vivre le festival Pa’l Norte.

Maintenant, dites-moi quoi faire, SOPITAAAAS!

Si vous marchez déjà comme Abraham Simpson en criant “Maintenant lâchez la fichue dynamique”, calmez-vous, nous irons directement aux étapes à suivre pour gagner ce prix. LISEZ BIEN LA DYNAMIQUE – C’est un prix inégalé et s’ils font une erreur, ils pleureront plus que lorsque leur ex les coupera – et ils le veulent.

Maintenant oui, ça y va:

1.- Partagez cette note dans vos comptes personnels, tous deux Facebook au Twitter, où vous mentionnez les groupes que vous souhaitez aller à Pa’l Norte 2020. Les messages doivent être accompagnés du hashtag #PalNorteXSopitas et en mentionnant les deux @Soups quant à @SopitasFM.

2.- Et maintenant ils préparent leur enfant intérieur, car ils en auront besoin. Et c’est ça, Vous souvenez-vous de ces petites maisons que nous jouions quand nous étions enfants?Eh bien, ils feront de même pour ce concours. C’est vrai, ils devraient construire une tente et l’éclabousser comme quand ils étaient petits. Autrement dit, il vaut la peine d’utiliser des chaises, des fauteuils, des boîtes –Les fans de FRIENDS comprendront– Il suffit non seulement d’attacher des draps aux chaises de salle à manger de votre grand-mère, mais de montrer comment ils décoreraient votre maison.

4.- Puisqu’ils ont leur petite maison chida, alors Postez les photos de votre petit chalet dans un tweet. Attention, car ils doivent tous aller dans le même post (en quelques mots vous ne pouvez télécharger que jusqu’à 4 photos) et n’oubliez pas qu’ici vous devez également mentionner @Sopitas @SopitasFM, en plus du hashtag #PalNorteXSopitas. Et pour vous assurer que personne n’emprunte une photo de l’oncle Google, dans ces mêmes photos de votre chalet, un papier avec la légende doit être écrit quelque part #PalNorteXSopitas.

5.- Entrez les liens de vos deux tweets avec la publication Fb ICI, ainsi que les autres données qui vous sont demandées.

6.- Nous choisirons les plus créatifs et prendrons un double pass avec tout et camper pour Pa’l Nord 2020. Mais calme, car sur cette même note nous donnerons plus de campings avec des tickets… Restez à l’écoute.

IMPORTANT:

– Pour participer, vous devez avoir aimé Sopitas et SopitasFM sur Twitter, Facebook et Instagram.

– En plus d’informer le gagnant par e-mail, nous mettrons son nom sur cette note.

– Cette dynamique commence le 18 février et se termine le 21 février à 21 h.

– Le gagnant sera informé le 24 février dans la journée.

– Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes.

– Ce prix ne comprend pas les frais de transport.

– Le prix n’est pas transférable, nous vous recommandons donc de planifier votre stratégie bien avant de participer.