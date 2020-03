«Près de vous»: découverte du classique teinté de cordes de Sinatra

En mars 1956, à mi-chemin de l’enregistrement d’un album d’orchestre intitulé Tone Poems of Color qu’il dirigea, Frank Sinatra a commencé à travailler sur son prochain album vocal, mais il devait être très différent des paramètres orchestraux traditionnels de sa précédente version, Songs for Swinging Lovers. Frank et Nelson Riddle avaient décidé de travailler avec un quatuor à cordes; c’était un choix inspiré par l’amour de Frank pour la musique classique.

Pour ce nouvel album, Sinatra utilisait également différents studios. Pour les cinq dernières chansons qu’il a enregistrées pour Songs for Swinging Lovers, il les a enregistrées aux studios KHJ de Los Angeles, mais à partir de maintenant, il enregistrerait dans les tout nouveaux studios de la Capital Tower. Il a enregistré Tone Poems of Color à la Tour, mais la première chanson vocale qu’il a enregistrée là-bas était ‘Don’t Like Goodbyes’ pour l’album, Close To You.

Écoutez Close To You dès maintenant.

La

Il y a une différence marquée dans l’ambiance des deux studios, les enregistrements initiaux à la Tour semblant beaucoup moins vivants qu’à KHJ. C’est comme si les musiciens et Frank se tenaient en ligne, alors que sur les enregistrements de Songs For Swinging Lovers, il y a de la profondeur, de la chaleur et de la forme. Cela signifiait que les ingénieurs devaient travailler très dur pour revenir aux merveilleuses sonorités provenant de l’installation de KHJ. Le 1er novembre 1956, lorsque Frank a enregistré «Close To You», la chanson-titre de l’album, vous pouvez entendre que le son a une qualité beaucoup plus riche et plus KHJ.

Outre l’amour de Sinatra pour la musique classique, son idée de travailler avec un quatuor à cordes a été influencée par son amitié avec le violoniste Felix Slatkin et son épouse violoncelliste, Eleanor. Les deux autres membres du quatuor sont l’alto Alan Dinkin et le violoniste Paul Shure et bien qu’il y ait d’autres instruments sur l’album, c’est le quatuor qui domine le lit musical exquis sur lequel Frank chante.

Bien qu’il ait fallu un certain temps pour que le son du nouveau studio Capitol Tower se classe aux côtés de l’ancienne installation de KHJ qui n’enlève rien à ce qui est probablement l’album le plus intime de Frank; comme l’a dit Frank lui-même, “C’est vraiment un truc de chambre à coucher.” Tandis que Au petit matin a une intimité personnelle, c’est la voix de Frank et la délicatesse du quatuor qui imprègnent cet album de qualités uniques parmi le canon Sinatra.

Selon le magazine Playboy en mai 1957, «Sinatra est toujours le président du conseil d’administration pour la gestion de matériel comme« Tout m’arrive »,« Avec chaque souffle que je prends »,« Cela pourrait vous arriver »,« Blame It On ». My Youth, «The End of a Love Affair» et les sept autres standards calmes de la collection. » Était-ce la première mention de Frank en tant que président légendaire?

Close to You a fait le palmarès des albums américains le 2 mars 1957 et a culminé au n ° 5 tout en passant plus de trois mois sur la liste des best-sellers.

Frank Sinatra’s Close To You peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de Frank Sinatra sur Apple Music et Spotify.

La