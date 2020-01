Présenté par Bud Light et le nouveau Bud Seltzer

Bud Light porte son parrainage de propriété Post Malone à un niveau entièrement supérieur.

Après avoir présenté l’image du rappeur sur les canettes Bud Light en édition spéciale l’année dernière, la marque Anheuser-Busch a récemment révélé que l’une des deux publicités de Post Malone serait diffusée pendant le Super Bowl de cette année. Ce sera aux fans de décider qui fera la coupe.

Bud Light mesurera les préférences, les commentaires et les partages sur les réseaux sociaux de chaque publicité jusqu’au 30 janvier, date à laquelle un gagnant sera couronné. Les fans peuvent exprimer leurs opinions sur Facebook, Twitter et Instagram.

La première vidéo, #PostyStore, présente Post Malone entrant dans un dépanneur, demandant au caissier si Bud Light est disponible à l’achat, se dirigeant vers l’arrière de l’établissement et s’arrêtant devant une vitrine remplie de Bud Light Seltzer. Ensuite, Malone est poussé dans le magasin, renversant des étagères, alors qu’une équipe d’humains dans son cerveau (chacun ayant les mêmes tatouages ​​distincts) se demande si la nouvelle boisson vaut la peine d’être essayée.

La deuxième vidéo, #PostyBar, est basée sur une prémisse similaire, sauf que Post Malone bénéficie d’un Bud Light Seltzer dans un bar, et plus de son «équipe interne» est présentée.

Le 4 février, Post Malone entamera la deuxième étape de son Runaway Tour. La série de concerts de 67 arrêts a commencé en septembre 2019, et les performances actuellement prévues occuperont Malone pendant la majeure partie du mois de mars.

De plus, le joueur de 24 ans a un rôle principal dans Spenser Confidential, un prochain film Netflix avec Mark Wahlberg et Winston Duke. La sortie du film est prévue pour le 6 mars.

Malone a été nominé pour deux Grammy Awards 2020 – «Record of the Year» et «Best Pop Duo / Group Performance» – mais le premier a été décerné à Billie Eilish, et le second a été remporté par Lil Nas X et Billy Ray Cyrus.

Le Super Bowl LIV, une rencontre entre les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City, aura lieu ce dimanche 2 février et sera diffusé sur Fox. Jennifer Lopez et Shakira devraient jouer pendant le spectacle de la mi-temps.