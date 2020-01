Preuve que Stanley Turrentine était l’un des grands noms du jazz

De toute évidence, Stanley Turrentine avait quelque chose pour les organistes. À tel point qu’il en a épousé une: Shirley Scott. Ils se sont attelés en 1960 alors qu’ils avaient tous les deux 26 ans; dans une étrange tournure du destin, la première session d’enregistrement du saxophoniste ténor de Pittsburgh Note bleue, qui a eu lieu la même année, était un concert de sideman avec un organiste. Ce fut l’estimable Jimmy Smith, menant ensuite la charge Hammond B3 dans le mouvement soul jazz, sur deux dates de studio qui ont abouti aux albums classiques Midnight Special et Back At The Chicken Shack. L’année suivante, Turrentine entre en studio d’enregistrement avec Shirley pour enregistrer Dearly Beloved, le premier d’un certain nombre d’albums classiques que les conjoints ont enregistrés ensemble, dont Never Let Me Go, A Chip Off The Old Block et Hustlin ’.

Écoutez Hustlin ’sur Apple Music et Spotify.

Parce que Shirley était sous contrat avec un label de jazz indépendant rival, Prestige, sa présence n’était pas officiellement reconnue sur Dearly Beloved et elle a utilisé un pseudonyme à peine déguisé, Little Miss Cott. Par la suite, cependant, elle est apparue sous son propre nom. Par souci de variété, chaque fois que Turrentine emmène Scott en studio pour l’une de ses sessions Blue Note, il utilise une configuration différente de musiciens. On Hustlin », qui a été coupé à Rudy Van GelderEst célèbre Centre d’enregistrement du New Jersey Vendredi 24 janvier 1964, Turrentine fit venir le guitariste Kenny Burrell – alors un pratiquant de hard bop bien établi – le batteur Otis Finch et le bassiste Bob Cranshaw. L’apparence de ce dernier était intéressante, car la présence d’un organiste (qui utiliserait habituellement des pédales pour jouer des sons de basse fréquence) exclurait généralement le besoin d’un bassiste.

Virile dans son athlétisme

Propulsé par un rythme addictif, tapant du pied et en temps aléatoire, l’ouvreur de l’album, “ Trouble (No.2) ”, est un numéro de jazz soul contagieux qui trouve Turrentine revisitant le morceau écrit par Lloyd Price / Harold Logan qui a ouvert son Never Album Let Me Go, enregistré l’année précédente. Le ténor rauque de Turrentine est presque viril dans son athlétisme, tandis que le comping de Scott, d’autre part, fait preuve de retenue. Mais quand il est temps pour elle de sortir et de se mettre en solo, elle jette les chaînes.

Bien qu’écrites en 1941, ‘Love Letters’ n’est pas devenu un succès avant 20 ans, lorsque la chanteuse country Ketty Lester l’a frappé aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le rendu de Turrentine est paradisiaque – doux, de bon goût et étoffé par une combinaison de solos exquis (saxophone, puis orgue et guitare) et un travail d’ensemble intuitif. Turrentine a écrit le morceau suivant, «The Hustler»: un numéro plus rapide et dur orienté bop parsemé d’inflections blues sur lequel Burrell prend le premier solo après la déclaration du thème accrocheur. Puis Turrentine montre son courage avec une extemporisation sinueuse qui illustre l’âme inhérente de son approche du saxophone ténor. Il parvient à être rauque et lisse à la fois. Il est suivi de sa femme aux doigts agiles, qui livre une masterclass en orgue soul jazz, avant une reprise du thème principal.

Refonte de chansons à son image

Venant de la plume de Shirley Scott, le numéro suivant, «Ladyfingers», porte bien son nom. Il s’agit d’une valse blues ambrée présentant un thème de type appel et réponse impliquant des échanges antiphonaux entre le saxo de Turrentine et la guitare de Burrell. Ce dernier prend le solo initial, suivi de Scott – dont l’approche imaginative de l’improvisation est tout sauf routinière – puis Turrentine, dont le saxophone rauque est joliment corsé mais débordant d’énergie.

La deuxième couverture de l’album est ‘Something Happens To Me’, un morceau enregistré par la chanteuse Nancy Wilson, en 1960, pour son album Something Wonderful. Turrentine montre son côté lyrique sur ce swinger insouciant de midtempo, qui est entraîné par la basse de marche de Bob Cranshaw et les tambours cinétiques d’Otis Finch.

“Goin” Home “ferme Hustlin” et est basé sur la mélodie principale du mouvement “Largo” du compositeur tchèque Antonin Dvorak New World Symphony, qui lui-même a été inspiré par les spirituels afro-américains que le compositeur a entendus lors de sa visite en Amérique. Turrentine et son gang le reconfigurent en un entraînement de soul jazz doux qui oscille allègrement tout en offrant un espace pour des solos de bon goût de trois des principaux protagonistes. Alors que Burrell et Scott combinent un sens exquis du bon goût avec une sensation profonde et une grande compétence technique sur leurs solos, Turrentine les éclipse tous les deux avec la nature sans effort de ses propres improvisations. Bien que la chanson ne soit pas originale, le saxophoniste pénètre dans la mélodie et la filtre à travers sa personnalité. C’est une performance qui montre comment il pourrait habiter un morceau de musique complètement, en se l’appropriant.

La capacité de Turrentine à refondre le matériel des autres à sa propre image est le signe d’un vrai maître. Sur Hustlin ’, le saxophoniste de Pittsburgh – qui était encore à trois mois de son 30e anniversaire – a montré qu’il était destiné à devenir l’un des plus grands musiciens du jazz.

Hustlin ’a été réédité dans le cadre de la série Blue Note’s Tone Poet Audiophile Vinyl Reissue. Achetez les rééditions ici.