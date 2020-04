Primal Fear sortira son single ‘Along Came The Devil’ en mai

“Le long du diable”, le nouveau single des power metallers allemands PEUR PRIMAIRE, sortira le 15 mai. La chanson, qui est décrite comme “un coup dur PEUR PRIMAIRE bombe “, est extrait du prochain 13e album studio du groupe, “Metal Commando”, dû le 17 juillet via Explosion nucléaire. Selon un communiqué de presse, le titre de l’album parle de lui-même – “Metal Commando” contient “110% PEUR PRIMAIRE et est plein à ras bord de puissance et d’énergie. “

Pré-commandes pour le LP de 11 pistes – qui a été produit par le bassiste Mat Sinner et mélangé par Jacob Hansen – débutera également le 15 mai.

“Je ne veux pas tourner autour des superlatifs, mais chacun de nous a atteint ses limites et nous sommes tous très satisfaits du matériel sonore et de la chanson”, explique Pécheur. “Il est assez sûr de dire que c’est un album de premier plan et peut-être même notre record le plus fort à ce jour. C’est le mélange parfait entre nos origines et notre style actuel, un équilibre parfait et tous les membres du groupe ont fait un travail formidable en le jouant et en l’enregistrant. Pour moi, «Metal Commando» est le bon album au bon moment. “

Dans une récente interview avec “The Metal Command” émission de radio, PEUR PRIMAIRE chanteur Ralf Scheepers a déclaré à propos du prochain disque du groupe: “Nous sommes vraiment satisfaits des résultats finaux. La plupart des gens disent qu’il est difficile de dépasser [2018’s] ‘Apocalypse’, mais je dis que ce sera surmonté. [Laughs]”

Parlant de l’approche musicale de PEUR PRIMAIREest le prochain album studio, Ralf a déclaré: “Nous sommes toujours sur la bonne voie, au même niveau [2014’s] «Livrer le noir» et ‘Apocalypse’. C’est aussi un signe que nous sommes tous satisfaits de la façon dont les derniers albums se sont déroulés en termes de son et de chansons. Fondamentalement, cette ligne rouge va se poursuivre. “

Demandé pourquoi PEUR PRIMAIRELe son est resté si “cohérent” depuis ses débuts éponymes en 1998, Ralf a déclaré: “La cohérence est en quelque sorte collée ensemble et passe par l’épaisseur et la fin. C’est essentiellement ce que chaque groupe qui réussit doit passer. Il y a des hauts et des bas, comme [in] les mariages. Que vous sachiez ce que vous voulez ensemble ou pas, et que vous vouliez rester ensemble – il y a tellement d’ego partout. Je ne dirais pas… chaque musicien doit [have] une sorte d’ego, sinon, il ne pourrait pas être musicien. C’est un fait. Mais si vous avez cinq egos ensemble, ces egos doivent fonctionner. Parfois, ils font mieux et parfois non, mais en gros, si vous vous rappelez pourquoi vous faites cela, alors vous reviendrez toujours au même point que si vous restez avec les gars, vous aurez un équipe solide qui se passe ici. Une équipe signifie également que vous devez tous vous prononcer contre la décision de quelqu’un d’autre. Après quelques années, lorsque les années passent, vous découvrez que ces décisions ont toujours été bonnes. Si quelqu’un n’accepte plus ces décisions, nous ne forcerons personne à rester avec nous. C’est exactement ce qui s’est passé. Nous essayons de ne pas avoir de mauvais sang avec un ancien membre ou autre, mais certaines personnes ont tendance à parler et vous ne pouvez pas le changer. “

PEUR PRIMAIRE est:

Ralf Scheepers – chant



Mat Sinner – basse, chant



Alex Beyrodt – guitares



Tom Naumann – guitares



Magnus Karlsson – guitares



Michael Ehré – tambours



