Primary Wave signe un accord majeur d’édition et d’enregistrement avec l’alimentation en air

Primary Wave a acheté une participation de 70% dans le catalogue de chansons d’Air Supply, un groupe de rock soft en deux parties d’Australie.

L’opération, évaluée approximativement à des millions, implique également un intérêt substantiel dans les flux de revenus des actifs enregistrés du groupe. Des morceaux populaires comme «All Out of Love», «Making Love Out of Nothing At All» et «Lost in Love» sont inclus dans l’accord. (Certes, Air Supply a passé de nombreuses années à chanter sur l’amour; quatre des titres d’album du groupe comportent le mot «amour», tout comme plus de 30 de ses chansons.)

Primary Wave a acquis les droits de publication des membres actuels d’Air Supply, Graham Russell et Russell Hitchcock, qui, dans le cadre de l’accord, auront leur mot à dire sur la façon dont les chansons sont commercialisées et utilisées. Plusieurs maisons de disques, dont Sony Music, détiennent les droits principaux sur les œuvres les plus importantes d’Air Supply.

Dans un communiqué, le fondateur et PDG de Primary Wave, Larry Mestel, a complété la musique d’Air Supply et a déclaré que Russell et Hitchcock sont «deux des plus beaux êtres humains de l’industrie musicale».

Également par le biais d’une déclaration, les membres d’Air Supply ont indiqué leur désir de «partager l’avenir» avec l’équipe de la vague primaire.

Primary Wave a été fondée en 2006, après que Mestel ait acheté une part de 50% du catalogue de Nirvana, suivie d’un achat des droits de chansons de John Lennon. Depuis, l’entreprise s’est diversifiée dans le cinéma, la télévision et la gestion, entre autres. En 2013, BMG a acheté les deux tiers de Primary Wave pour 150 millions de dollars. Et en octobre dernier, Primary Wave a acheté le catalogue d’édition du célèbre producteur Bob Ezrin.

Ayant été formé en 1975, Air Supply est toujours en marche presque un demi-siècle plus tard. Le groupe est actuellement en tournée, avec des performances prévues jusqu’en juin. Bien que la gamme d’Air Supply ait changé de nombreuses fois, Russell et Hitchcock sont des membres originaux.

Fin 2018, la comédie musicale d’Air Supply, All Out of Love: The Musical, a connu un parcours réussi à Manille, aux Philippines. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles l’émission se déroulerait dans d’autres pays (à savoir l’Australie), mais Russell et Hitchcock n’ont pas fait d’annonce officielle.