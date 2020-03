Primavera Sound Barcelona reporté jusqu’en août

Les organisateurs de la 20e édition du Primavera Sound Barcelona ont officiellement reporté le festival musicalement diversifié jusqu’en août, au milieu de la pandémie de COVID-19. Initialement prévu pour début juin, Primavera Sound aura désormais lieu du 26 au 30 août. La programmation impressionnante de cette année comprend des artistes tels que Beck, Disclosure, The Strokes, Massive Attack, Lana Del Rey et Tyler, the Creator.

Dans une déclaration sur le site Web du festival, les organisateurs de Primavera Sound ont écrit: «Il y a des choses qui n’arrivent qu’une fois dans une vie. La crise sanitaire mondiale actuelle du COVID-19 en fait malheureusement partie. Mais ce ne sera pas le seul. L’esprit de solidarité et de réponse collective de la société face à cette urgence perdurera pendant longtemps et nous permettra d’embrasser des situations exceptionnelles et de surmonter le défi… et de nous embrasser littéralement une fois que c’est fini. »

Les organisateurs ont ajouté: «Nous nous sentons obligés et responsables de contribuer dans la mesure du possible à la survie de la scène musicale en direct, dont le rôle sera essentiel au retour à la normalité après cette situation absolument sans précédent à laquelle les secteur culturel et tous ses agents: artistes et leurs équipes, agences, promoteurs, lieux, festivals, constructeurs de scènes, équipes techniques et de production, personnel de bar, personnel de nettoyage et de sécurité, et en général les milliers de personnes impliquées dans le secteur… face à cela ensemble. Nous allons passer à travers cela ensemble. Et nous célébrerons ensemble notre 20e anniversaire. »

Les détails de l’homologue portugais du festival, NOS Primavera Sound à Porto, seront annoncés prochainement. Malgré les dates reportées en Espagne – qui est actuellement l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie en Europe – les organisateurs ont indiqué qu’ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que la composition actuelle reste aussi intacte que possible.

Autre artistes attendus sur le projet de loi incluent Bauhaus, Pavement, Kacey Musgraves, Dinosaur Jr., Bikini Kill, Kim Gordon, The Jesus & Mary Chain, Young Thug, The National et King Princess, parmi beaucoup d’autres.

L’annonce d’hier de Primavera Sound – qui a lieu chaque année au Parc del Fòrum de Barcelone – est la dernière d’une vague de reports ou d’annulations liés aux coronavirus provenant de festivals à travers le monde.

Pour plus d’informations sur Primavera Sound 2020, visitez leur site officiel.