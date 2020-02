Primus annonce une tournée «Un hommage aux rois» en l’honneur de la ruée vers les héros

Les héros californiens du funk metal de longue date Primus se lanceront dans une tournée estivale nord-américaine intitulée A Tribute to Kings. Il verra la tenue de Bay Area interpréter l’ensemble de l’album classique Rush de 1977, A Farewell to Kings, ainsi que leur propre musique.

Le leader de Primus, Les Claypool, explique le contexte du projet et la dette que son groupe doit à l’influence de Rush, en disant: «Il y a un peu plus d’un an, Ler Lalonde et moi avons commencé à donner un coup de fouet à l’idée que Primus interprète une série de des émissions mettant en vedette un album Rush emblématique de notre jeunesse.

«Le fait que A Farewell to Kings ait été le premier album de Rush que j’aie jamais entendu, et qu’il contient mon morceau préféré de Rush,« Cygnus X1 », le choix s’est rétréci rapidement. Il y a des années, j’avais fait quelque chose de similaire avec la Brigade Fearless Flying Frog du Colonel Claypool, lorsque nous avons couvert les animaux de Pink Floyd dans son intégralité. C’était un travail fou, mais cela a fini par être l’un des efforts en direct les plus agréables que j’aie jamais fait.

«Doublant la tournée Primus: A Tribute to Kings, elle devait initialement être jouée à l’automne 2019, mais, lorsqu’on nous a demandé de soutenir Slayer dans sa campagne finale, la tournée Tribute to Kings a été reportée.

“Geddy, Alex et Neil avaient été des super-héros de Larry, Herb et moi dans notre adolescence”, continue Claypool, “donc quand nous sommes tous devenus amis en tournée ensemble au début des années 90, nous étions plutôt ravis; en partie à cause du facteur musical geek-out mais surtout parce que les trois gars que nous avions tant admirés de loin se sont avérés être de grands humains terre-à-terre et, comme nous, un peu excentriques.

“La tournée Tribute to Kings sera, comme il est implicite, un hommage respectueux et affectueux à trois musiciens, auteurs-compositeurs, légendes et amis spectaculaires.” La tournée sera d’autant plus poignante après la mort de le batteur et parolier Rush très vénéré Neil Peart le 7 janvier 2020, à l’âge de 67 ans.

La tournée s’ouvre le 26 mai à Irving, TX et s’étend sur plus de 40 dates jusqu’en août. Wolfmother ouvrira les invités pour toute la tournée avec un soutien supplémentaire de The Sword and Battles. Les billets seront en vente générale à partir du vendredi (21) à 10h heure locale; plus d’informations sont à primusville.com.

