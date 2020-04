Prix ​​nationaux du livre des juges de montagne John Darnielle

John Darnielle, des Mountain Goats, a été nommé juge des National Book Awards de cette année, travaillant dans la catégorie Littérature en traduction. Il a également partagé une nouvelle cassette, Songs for Pierre Chuvin. Darnielle a posté un message crypté sur Instagram avec des instructions pour envoyer “Cassette” au 31996 pour des mises à jour sur la sortie de la bande 10 pistes.

En plus de son travail avec les chèvres de montagne, Darnielle est une romancière accomplie. Il a sorti deux romans: Wolf in White Van de 2014, qui a été nominé pour le National Book Award for Fiction, et Universal Harvester de 2017. Il a également écrit le livre 33 1/3 sur le maître de la réalité de Black Sabbath, qui a été écrit sous la forme d’une nouvelle. Il doit actuellement faire une tournée aux États-Unis en avril et mars avec les Mountain Goats.

En savoir plus sur Wolf dans une camionnette blanche dans «Rise Above Your Station: An Evening With the Mountain Goats ‘John Darnielle» sur le terrain.

to be serious about it though it's a profound honor for me to be a judge in this year's National Book Awards — and especially that I'm in the Literature in Translation category, a real passion for me. Excited! https://t.co/cG3HEe9E7l — The Mountain Goats (@mountain_goats) April 1, 2020

