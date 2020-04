Promusicae prévoit 108 millions de dollars de pertes COVID-19 pour la musique espagnole

Promusicae, une association commerciale qui représente plus de 90% de l’industrie espagnole de la musique enregistrée, s’attend à ce que la pandémie de coronavirus (COVID-19) inflige des pertes de plus de 108 millions de dollars (100 millions d’euros) à la communauté musicale espagnole.

Promusicae a mené une enquête sur les perspectives de la crise des coronavirus, les signaux économiques actuels et les perspectives à long terme de l’industrie musicale nationale pour arriver à la conclusion. De plus, Promusicae a noté que les dommages financiers de la musique enregistrée pourraient en fait dépasser 108 millions de dollars si la récession post-COVID-19 durait plus longtemps que prévu.

Dans son rapport, Promusicae a également souligné les chiffres et les ventes encourageants de l’industrie en 2019. L’industrie musicale espagnole a gagné 22,5% de plus l’année dernière qu’en 2018, avec un chiffre d’affaires total de plus de 320 millions de dollars (296,4 millions d’euros). La musique numérique a connu une forte augmentation, notamment une hausse de 34,9% des abonnements payants aux plateformes de streaming audio. Notamment, les ventes de musique physique ont également augmenté en 2019, de 7,2%.

Cependant, les récents progrès de la sphère musicale nationale (après la reprise de 2014) pourraient être perdus, prévient Promusicae, à moins que le gouvernement espagnol ne fournisse rapidement un soutien financier. Le pays étant bloqué et la pandémie de COVID-19 montrant peu de signes concrets de ralentissement, les nouvelles sessions d’enregistrement sont essentiellement inexistantes, les ventes physiques ont chuté et, comme aux États-Unis et ailleurs, la prévalence du streaming musical a chuté.

Sur le plan de l’assistance, Promusicae appelle à un «fonds d’indemnisation» pour aider les entreprises touchées par les fermetures obligatoires et les reports de sortie de musique, y compris les labels et les magasins de disques. En outre, l’association professionnelle a suggéré une ligne de crédit sans intérêt d’environ 16,29 millions de dollars (15 millions d’euros) pour les petites et moyennes entreprises de l’industrie musicale, ainsi qu’une baisse des impôts sur les sociétés et une aide au loyer pour les entités qui ont soutenu particulièrement De lourdes pertes.

Les professionnels de la santé ont diagnostiqué à ce jour plus d’un million de cas de COVID-19 dans le monde, dont environ 110 000 proviennent d’Espagne. L’un des pays les plus durement touchés, l’Espagne est entrée en lock-out à grande échelle le 14 mars et les autorités gouvernementales ont récemment prolongé la mesure jusqu’au 12 avril.