Propager la maladie: une histoire orale de Thrash Metal

En mettant l’accent sur la précision et la vitesse, le thrash metal a émergé au début des années 80 pour devenir la forme dominante de heavy metal tout au long de la décennie. Groupes américains Metallica, Slayer, Megadeth et Anthrax est devenu connu sous le nom de Big Four du thrash metal, tandis que des groupes tels que Kreator et Sepultura ont émergé d’Allemagne et du Brésil, respectivement, pour aider le thrash à prendre pied dans le monde.

Dans cette histoire orale, les innovateurs de thrash donnent leur version de l’histoire, de ses influences et de ses débuts à une résurgence mondiale dans les années 2010…

Écoutez le meilleur thrash metal sur Spotify.

Croyez-le ou non, les débuts du thrash metal américain ont été trouvés dans l’environnement improbable de Newcastle, en Angleterre, où un trio de métal indiscipliné appelé Venom rôdait…

Conrad “Cronos” Lant (bassiste / chanteur, Venom): Je suis sorti de la scène punk ainsi que du rock habituel comme les pierres et Violet foncé; d’autres groupes nous enlevaient la pisse et disaient que nous ne pouvions pas jouer, parce que nos chansons étaient si rapides. “Angel Dust” était notre tentative de Motörhead ou une chanson d’OVNI, et à partir de là, c’est devenu de plus en plus rapide et de plus en plus rapide, et nous avons pensé que nous allions passer au niveau supérieur. Une fois qu’il est devenu évident que nous pouvions gérer cette vitesse sans nous casser le cou, nous nous sommes dit: «Pourquoi pas le f__k? Obtenons cela le plus rapidement possible. ” Les mâchoires des gens chuteraient à la vitesse de celui-ci.

Jeff “Mantas” Dunn (guitariste, Venom): Je pense que le public qui achète du métal était prêt pour quelque chose de différent, alors nous sommes allés là-bas et nous l’avons battu et le public a adoré. Il est probablement juste de dire que la première chanson de thrash metal que nous avons faite était “Witching Hour”. Comment avons-nous fait ça? Eh bien, comme Paul Stanley l’a dit, quand quelqu’un lui a demandé comment BAISER maquillage, at-il dit, “Si quelqu’un tombe dans le Mississippi et trouve 16 pépites d’or, vous n’allez pas les appeler un génie f__kin”. ” Ce que nous avons fait était exactement ce que nous avons fait, ce n’était pas artificiel.

Tom Araya (bassiste / chanteur, Slayer): Sans Venom, il y a de fortes chances qu’il n’y aurait pas eu de Slayer. Leur bienvenue en enfer [1981] et Black Metal [1982] les albums ont été une grande influence sur nos guitaristes Kerry King et [the late] Jeff Hanneman.

Charlie Benante (batteur, Anthrax): Mon envie de jouer vite est venue de certains groupes, en particulier ceux du Royaume-Uni, comme Motörhead – et d’un autre que j’aimais à l’époque, Venom.

Une fois que le thrash metal a pris pied en Californie, sa maison spirituelle est devenue la région de la baie de San Francisco. Le premier et le plus grand groupe de thrash de Bay Area était Metallica, bien qu’ils soient originaires de Los Angeles. Le guitariste Dave Mustaine a été l’un des premiers membres. Un autre musicien important dans le développement de Metallica était Cliff Burton, un bassiste de formation classique décédé tragiquement jeune dans un accident d’entraîneur en 1986.



James Hetfield (guitariste / chanteur, Metallica): Il y avait toujours de la concurrence dans le temps quand il s’agissait de vitesse et de se mettre au défi. Tout le rythme rapide est assez amusant: vous y mettez tellement d’émotion. Ma vitesse – en ce qui concerne le downpicking et les rythmes – je suis assez à l’aise avec ça. Je ne vois pas comment cela pourrait devenir beaucoup plus rapide.

Dave Mustaine (guitariste / chanteur, Megadeth): Je voulais m’amuser et être comme AC / DC, mais mon jeu de guitare ne le dictait pas – j’avais un style de jeu beaucoup plus agressif. Je devais vraiment le laisser déchirer la partie à l’intérieur de moi qui abritait toute la douleur et l’émotion. Malheureusement, j’avais tellement de choses émotionnelles qui m’arrivaient quand je grandissais, que l’alcool était le seul moyen pour moi de leur échapper.

Kerry King (guitariste, Slayer): J’avais l’habitude d’aller voir Dave Mustaine jouer avec Metallica. Moi et Jeff Hanneman serions stupéfaits qu’il déchirerait tous ces solos et regarderait autour de lui, sans faire attention à ce qu’il jouait.

James Hetfield: Cliff Burton est toujours vivant dans nos cœurs et dans celui de nos fans, cela ne fait aucun doute. Il y a toujours des pensées, quand nous faisons des choses, dans notre esprit: “Wow! Cliff adorerait ça, tu sais? Il adorait jouer et devenir fou avec les sons. Il adorait les paysages sonores, mais de manière lourde: il était un grand fan de Pink Floyd et de certaines choses vraiment profondes mais lourdes. C’était un type unique.

Les pitreries ivres de Mustaine ont poussé le groupe à le licencier au début de 1983. Il a ensuite formé Megadeth, tandis que sa place à Metallica était remplie par Kirk Hammett d’Exodus, les prochains thrashers de Bay Area hors des blocs.

Dave Mustaine: Je sais qu’ils devaient faire ce qu’ils devaient faire: en fait, à cause de la quantité que nous buvions, ils m’ont peut-être donné une deuxième chance. Ils m’ont peut-être donné 20 chances, mais parfois vous ne voyez pas l’écriture sur le mur jusqu’à ce que vous vous arrêtiez.

Kerry King: J’ai adoré Exodus. Leur premier record [Bonded By Blood, 1985] c’est super.

Tom Araya: Exodus nous a époustouflés: nous avons fait trois concerts avec eux à San Francisco, et nous sommes rentrés à la maison avec un avantage concurrentiel en pensant: «C’est ce que nous devons faire pour faire de la grande musique!

Kirk Hammett (guitariste, Metallica): Les trucs que j’écoutais quand j’étais adolescent étaient des vieux trucs d’OVNI, des albums solo d’Ulrich Roth, des vieux Scorpions, les trois ou quatre premiers albums de Van Halen, et des trucs plus abstraits comme Robin Trower et Pat Travers. Beaucoup de Ritchie Blackmore, aussi.

Un mouvement fertile de thrash metal a également pris racine à Los Angeles, où Slayer s’est formé en 1982. À un certain moment en 1983 ou 1984, le terme de «thrash metal» a été inventé. Par qui? Réponses sur une carte postale, s’il vous plaît…

Charlie Benante: Je crois que la première fois que j’ai pris connaissance du terme «thrash metal», c’était dans un magazine – ça aurait pu être Kerrang !. C’était à peu près au moment de notre record de propagation de la maladie [1985]. Outre Anthrax, il y avait quatre autres groupes qui faisaient ce type de musique – Metallica, Slayer, Exodus de San Francisco, et je pense que Megadeth venait de sortir leur premier album.

Eric Peterson (guitariste, Testament): Nous avons utilisé le terme «speed metal» avant «thrash metal». Beaucoup d’entre nous ont fait beaucoup de vitesse. Nous sortirions le vendredi soir et rentrerions à la maison le dimanche matin! Nous étions debout toute la nuit, trébuchant sur des choses sombres.

Brian Slagel (fondateur, label Metal Blade): Je me demande qui a pensé à ce terme. Ce pourrait être quelqu’un à San Francisco parce qu’ils ont embrassé la scène là-bas.

Jim Martin (guitariste, Faith No More) Il semble que les gros gars portant des manteaux de sport et des jeans aient développé ce terme à huis clos lors d’une réunion de marketing. Je ne pense pas avoir jamais prononcé le terme à haute voix.

Thrash fut bientôt dominé par un «Big Four», avec Metallica, Slayer et Megadeth rejoints par les New Yorkais Anthrax. Une scène outre-mer est également apparue, notamment en Allemagne et au Brésil.

Mille Petrozza (guitariste / chanteur, Kreator): Nous n’étions que de jeunes enfants pleins d’enthousiasme, qui voulaient ressembler aux groupes qu’ils écoutaient. Nous étions des marchands de cassettes: nous écoutions toutes sortes de trucs du métal underground – Hirax, Sepultura, Possessed, Death. Nous voulions juste faire partie de cette scène, et quand j’écoute notre album Pleasure To Kill maintenant, c’est ce que j’entends.

Andreas Kisser (guitariste, Sepultura): Notre label, Roadrunner, a fait un gros pari en signant un groupe brésilien comme nous. Il y a beaucoup de Slayer, Metallica, Kreator et Vio-lence dans la guitare à l’époque – toutes ces bonnes choses – mais avec l’expérience que nous avons acquise sur la route, nous avons vraiment grandi en tant que musiciens et nous nous sommes intéressés à d’autres types de jouer.

Mille Petrozza: Les Anglais nous appelaient «haine metal»! Cela vient de l’EP Flag Of Hate, que nous avons sorti entre nos albums Endless Pain et Pleasure To Kill – mais aussi de la façon dont je chantais à l’époque, qui était vraiment très haut de gamme. Cela convenait à la musique, cependant.

Alors que la scène thrash a attiré l’attention internationale, les groupes principaux ont rivalisé avec acharnement pour la domination, échangeant des insultes publiques en cours de route.

Lars Ulrich (batteur, Metallica): Il y a tellement de choses sur le rock’n’roll et le heavy metal qui parlent de live-fast-die-young et d’être scandaleux, mais vous arrivez à un endroit où vous êtes à l’aise avec ce que vous avez, et dans cette situation, les querelles, etc. sur devenir hors de propos. Bien sûr, ils font une bonne copie, et nous pouvons tous lever la main et admettre être coupable de parler de merde.

Kerry King: Il y avait de la compétition, mais il y avait aussi beaucoup d’admiration, du moins quand il s’agissait de moi et de mon groupe. Nous avions toujours hâte d’obtenir un nouveau disque Metallica avant sa sortie, pour voir ce qui se passait, et je sais qu’ils ressentaient la même chose pour nous.

Kirk Hammett: Je suis un homme intègre et sincère, et je crois au karma, et je ne laisse rien de ce genre me déranger. Il y a des choses plus importantes dans la vie, et je ne me laisse pas exciter par qui a dit quoi que ce soit. J’ai une assez bonne idée de moi-même, donc je ne me laisse jamais déranger. Vous ne me verrez jamais répondre à des conneries, je ne me suis jamais dérangé. Je n’ai pas le temps pour ces conneries.

Le pic créatif de la première vague de thrash metal est survenu en 1986 et en 1987, lorsque quatre albums phénoménaux ont été publiés – Metallica’s Master Of Puppets, Megadeth’s Peace Sells … But Who’s Buying ?, Among The Living by Anthrax et Slayer’s Reign In Blood. Le dernier d’entre eux a causé des problèmes à ses créateurs en raison de la nature controversée de son morceau d’ouverture, «Angel Of Death».

Jeff Hanneman (guitariste et compositeur de ‘Angel Of Death’, Slayer): Je n’avais aucune idée. Au moment où j’écrivais cette chanson, c’était avant que nous ayons des bus touristiques, donc nous avions l’habitude de nous rendre aux concerts. Il n’y avait rien à faire dans la voiture à part lire, alors quand j’ai vu quelques livres sur [infamous Nazi scientist] Josef Mengele, je les ai achetés et je pensais qu’il serait un mauvais sujet à écrire. Puis, quand les gens ont commencé à m’appeler un nazi, j’ai dit: «Oh putain! Il y a un gars du Chili et un autre de Cuba dans ce groupe, comment puis-je être nazi? “

Kerry King: Vous devez vous rappeler que Jeff et moi n’avions encore que 22 ans. C’est très jeune d’être sur votre troisième album, sans parler de celui que vous mesurez pour le reste de votre carrière. Ce fut un moment formidable. Nous étions tous si jeunes. Je creuse vraiment cet album. Nous terminons le spectacle avec «Raining Blood» maintenant, et peu importe où dans le set nous le jouons, la foule juste f__kin »s’allume. À ce jour, c’est tellement pressé de jouer avec tout le monde en train de se déchirer.

Deux albums clés – Rust In Peace de Megadeth et Seasons In The Abyss de Slayer, tous deux sortis fin 1990 – et une tournée classique intitulée Clash Of The Titans, qui s’est déroulée de la fin des années 90 à l’été 1991, a marqué l’apogée commerciale du thrash. métal.

Kerry King: La montée du thrash metal était définitivement une bizarrerie – quelque chose que personne n’aurait pu prévoir ou planifier. C’était comme si tout le monde se préparait à un grand sommet et explosait avec le son que le genre allait être comme dans les 25 prochaines années. Nous ne le savions pas, mais c’est ainsi que cela a fonctionné.

Dave Mustaine: Rust In Peace est définitivement un point culminant: nous savions que nous étions sur quelque chose. Je me souviens quand nous l’avons mélangé avec [renowned studio guru] Max Norman, nous avons réalisé que nous étions un groupe sérieux.

Scott Ian (guitariste, Anthrax): Lors de la tournée Clash Of The Titans, nous devions être les meilleurs possible, ou être complètement écrasés par Slayer tous les soirs. J’avais mon propre petit mosh pit pour une personne derrière leur batterie lors de cette tournée. Ils ont les fans les plus fous, et ils sont les meilleurs dans ce qu’ils font, donc nous avons dû être aussi durs que possible. Cette tournée était drôle parce que c’était un projet de loi renouvelable, et Megadeth était catégorique: ils ne continueraient jamais après Slayer. Cependant, le projet de loi a couru – c’était soit Megadeth, Slayer, Anthrax; ou Anthrax, Megadeth, Slayer – ils n’ont jamais continué après Slayer. Nous venons de dire tout de suite: “Nous allons jouer à chaque fois, f__k it.”

Dave Mustaine: Je regarde en arrière avec beaucoup d’affection pour cette tournée, même s’il y avait des divergences d’opinion entre les groupes et des conflits de personnalité. J’y repense comme un énorme succès.

Metallica a sorti un disque non thrash à grande diffusion, Metallica (alias «The Black Album») en août 1991, et le groupe de grunge Nirvana a sorti Nevermind un mois plus tard. D’un coup, le thrash metal était désormais la musique d’hier, et à part quelques albums clés, le genre est tombé dans l’obscurité pendant la plus grande partie de la décennie.

Charlie Benante: Je pense que tout le thrash a culminé entre 1989 et 1990. Une fois que Metallica a sorti son «Black Album» et qu’il a fait son chemin dans le courant dominant, je pense que c’était le pic. Après cela, le grunge est entré en scène et la musique alternative est arrivée, et c’est tout.

Mille Petrozza (Kreator): Dans les années 90, tout le genre métal était en crise d’identité, et je mentirais si je disais que nous ne l’étions pas non plus. Mais c’était important pour nous de faire des albums expérimentaux, car il fallait trouver notre chemin. Et en tout cas, sur ces albums, nos racines thrash metal ne se sont jamais complètement éloignées. Il est parfois difficile de maintenir un équilibre, vous savez – d’aller trop loin dans le domaine expérimental et d’oublier vos racines et ce que vous représentez vraiment.

Andreas Kisser: Nous nous sommes éloignés de tout ce qui concerne Kreator et Destruction. Nous avions un groove et beaucoup de gens l’ont aimé. C’était juste une conséquence de tout ce que nous avons vu sur la route. Nous étions un groupe plus mature, donc nous avons joué moins agressivement.

Kerry King: J’étais vraiment blasé pendant un certain temps à la fin des années 90. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi Limp Bizkit était si gros. Cela m’a affecté – je ne voulais pas jouer de la musique. Je pensais que si c’est comme ça que la musique se passe, alors je le déteste. C’est pourquoi Jeff Hanneman a écrit tant de notre album de 1998, Diabolus In Musica, qui est trop funky pour moi.

Dave Mustaine: Je ne voulais pas faire partie du groupe après [the 1999 album] Le risque est sorti. La scène musicale de l’époque était entièrement consacrée à la musique alternative, et au lieu de simplement s’en tenir à nos armes et d’être juste les puissants Megadeth comme AC / DC ou Iron Maiden, tout le monde faisait pression sur moi et les trois autres gars, et il n’y a que tant de choses que je peut prendre.

Lors du spectacle Thrash Of The Titans en août 2001 – tenu à San Francisco au profit du chanteur du Testament Chuck Billy, qui se remettait alors d’un traitement contre le cancer – toute une série de groupes de thrash metal se sont réunis à nouveau. Cela a déclenché une résurgence du thrash américain, qui a été suivi au nouveau millénaire par une vague de jeunes groupes d’Europe et du Royaume-Uni.

Dennis Pepa (ancien bassiste de Death Angel): Quand on nous a demandé de jouer au spectacle en 2001 pour Chuck Billy, nous avons dit: “F__k, faisons-le!” Sans ce spectacle, nous ne nous serions jamais remis ensemble. Sans cela, rien ne nous aurait donné un coup de pied dans le cul.

Mille Petrozza: Les nouveaux groupes sont évidemment influencés par ce que nous avons fait dans le passé, mais c’est génial! S’ils découvrent ce que nous avons fait il y a 20 ans, alors c’est comme un manifeste sur tout le sujet de cette scène. Le métal devrait être de dire, “F__k vous et tout le monde – je vais faire mon truc!”

Charlie Benante: Le thrash était quelque chose qui s’était passé et qui avait influencé beaucoup de musique qui allait suivre, et ce fut un grand moment dans le temps. Et maintenant, il y a une résurgence, alors voilà.

La résurgence du thrash metal a été confirmée en 2010 et 2011, lorsqu’une série de spectacles d’arène mettant en vedette Metallica, Slayer, Megadeth et Anthrax sous la bannière Big Four a eu lieu en Europe et aux États-Unis. Thrashers du monde s’unissent – c’est comme 1986 encore une fois!

Kirk Hammett: En 1988, ce spectacle n’aurait jamais eu lieu, quelle qu’en soit la raison. En 1998, personne n’a donné un f__k, et en 2010, c’était une grande nouvelle. Que Dieu le bénisse! C’était initialement James [Hetfield]’face A. Il s’est juste demandé un jour à quel point ce serait formidable si les Big Four tournaient ensemble, et nous nous sommes tous gratté la tête en accord et nous nous sommes tous dit: “Ouais, ce serait très, très cool.” C’était hilarant, car cela aurait pu facilement être 1985: nous avons beaucoup moins de cheveux mais beaucoup plus d’expérience!

Scott Ian: Nous avions entendu les rumeurs comme tout le monde – elles circulaient depuis un moment. C’était drôle: les gens s’approchaient littéralement de moi dans la rue, disant: «Hé, est-ce vrai? Est-ce vrai? Allez-vous faire cette tournée des Big Four? » Quand nous avons eu l’offre officielle d’en faire partie avec les trois autres groupes, c’était vraiment excitant. Il y avait des appels et des courriels qui allaient et venaient entre nous, comme «Holy s__t! Wow – pouvez-vous le croire? “

Lars Ulrich: La vie est trop courte pour que tout cela ne soit pas possible. Je ne veux pas que Metallica se transforme en un acte de nostalgie, mais en même temps nous aimons notre passé, nous respectons notre passé, nous apprécions notre passé. C’est très amusant de descendre dans la mémoire et de revivre certains de ces moments du passé, avec une nouvelle vision de la vie et une nouvelle appréciation des relations.

Kerry King: Thrash semble être en bonne forme. Je ne pense pas que ça va s’autodétruire comme au début des années 90.

James Hetfield: Nous sommes fiers d’avoir influencé pas mal de gens en termes de son et de jeu. C’est juste la transmission d’une torche. Nous nous sommes inspirés de Diamond Head, Motörhead, Thin Lizzy et tous ces autres groupes, et nous l’avons digéré et recraché à notre façon, et il est transmis – donc c’est à eux de le prendre à un autre niveau aussi!