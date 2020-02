The Blue Notebooks était compositeur Max RichterDeuxième album sur le thème de la guerre en Irak et acclamé par la critique. Max Richter a décrit The Blue Notebooks comme «un album de protestation sur l’Irak, une méditation sur la violence – à la fois la violence que j’avais personnellement vécue autour de moi quand j’étais enfant et la violence de la guerre…». Il a composé The Blue Notebooks dans la perspective de l’invasion de l’Irak en 2003 et a initialement publié l’album pour le label indépendant 130701 le 26 février 2004. The Blue Notebooks a été nommé par The Guardian comme l’une des 25 meilleures œuvres de musique classique du 21e siècle.

Écoutez The Blue Notebooks de Max Richter en ce moment.

«The Blue Notebooks»: la protestation de Max Richter contre la guerre et la violence

Pour ceux qui aiment le projet Sleep de Max Richter, ou son travail de bande sonore pour la télévision et le cinéma (comme The Leftovers et Ad Astra), The Blue Notebooks est un délice à découvrir. L’album présente l’actrice Tilda Swinton, des lectures de Franz Kafka (dont The Blue Octavo Notebooks l’album tire son nom), et du poète polonais Czesław Miłosz, dans une performance vocale qui a été comparée au mouvement ASMR sensuel et enregistré de YouTube (Richter même sous-titré plus tard l’un des morceaux de Sleep ‘whisper music’). Une réédition somptueusement luxueuse et double disque des Blue Notebooks a été publiée par Deutsche Grammophon en 2018 pour célébrer le 15e anniversaire de l’album.

«Sur la nature de la lumière du jour»

La valse brève et mélancolique ouvre The Blue Notebooks, avec une performance de Swinton, et la mise en scène de Kafka: “Tout le monde porte une pièce à l’intérieur”. Le plus long, “On The Nature Of Daylight”, influencé par Purcell et Beethoven, dirigé par le violoncelle suit ensuite. C’est une complainte immensément populaire, qui a fait plus que tout autre morceau de Richter pour cimenter son nom dans la conscience du monde musical international. C’est un bel exemple de la capacité de Richter à créer un art éminemment adaptable, puis à lui permettre, comme un enfant en pleine croissance, d’exister seul dans le monde, de s’ajouter et d’être promu de multiples façons.

En 2004, cependant, Max Richter n’était pas encore sur la plupart des radars des gens. Les restrictions budgétaires des Blue Notebooks signifiaient qu’il avait été enregistré dans une précipitation presque absurde et impensable, et le record est passé tellement inaperçu qu’à l’époque, la famille de Richter se trouvait dans une situation financière désespérée. Il a fallu l’inclusion de la pièce sur un nombre remarquable de bandes sonores et de compilations; d’autres interprétations par Richter lui-même et par d’autres (y compris une réutilisation de la voix de «This Bitter Earth» de Dinah Washington et un échantillonnage par la légende du rap britannique Roots Manuva); plus la réédition de l’album; avant que son voyage ne paraisse finalement complet avec l’ajout de son excellent clip musical 2018, Elisabeth Moss.

«Journal fantôme»

L’émouvante miniature de piano «Horizon Variations» mène à la pièce la plus vaste de l’album, «Shadow Journal», un morceau de dub ambiant influencé par Brian Eno que Pitchfork a décrit comme «littéralement parfait». Son poids de basse repose sur les sons d’un alto traité et, comme avec d’autres pistes de l’album, il a présagé la tendance des enregistrements sur le terrain avec son architecture sonore cinématographique. Ces enregistrements soutiennent Swinton, lisant les lignes évocatrices de Miłosz de la Terre inaccessible: “J’ai jeté un sort sur la ville, lui demandant de durer.” Il a ensuite été utilisé dans un autre projet de guerre, l’animation israélienne Waltz With Bashir, qui était la première bande originale majeure de Richter.

‘Iconographie’

La magnifique pièce chorale accompagnée d’orgue ‘Iconography’ transcende sa base échantillonnée, le niveau d’attention aux détails de Richter déjà en place et l’atmosphère luxueuse. Il révèle la dette de Max Richter envers le maître baroque allemand Johann Sebastian Bach, puis a rejoint ‘Shadow Journal’ sur la bande originale de Waltz With Bashir. Un remix de Konx-Om-Pax de Glasgow figure également sur la réédition de The Blue Notebooks, enveloppant la pièce d’effets électroniques et ajoutant des synthés ondulants et un groove trapu pour un morceau house trop court.

«Vladimir’s Blues»

Le zig-zagging, Chopin«Vladimir’s Blues», une pièce pour piano influencée par Nabokov, comme souvent avec le travail de Richter, laisse l’auditeur en redemander, les papillons de l’écrivain ayant volé hors de la pièce presque avant d’atterrir. Il a ensuite été largement présenté dans la série dramatique surnaturelle de HBO The Leftovers.

Max Richter a réenregistré “ Vladimir’s Blues ” comme un morceau supplémentaire sur la réédition de The Blue Notebooks, ainsi que de l’ouvrir pour un remix de Jlin, dans son style de footwork de Chicago, le thème papillon approprié pour un artiste qui prend déjà un genre de danse américaine curieux et l’éclaircit mystérieusement et de façon inattendue.

Caractéristiques Tilda Swinton

La machine à écrire de Swinton revient sur «Arboretum» et «Old Song», alors qu’elle relit Kafka. Sur le premier, elle préfigure les cordes, qui reposent sur un rythme à consonance électronique, rappelant certains des actes de Warp Records. ‘Old Song’, comme certains des derniers morceaux de Richter pour Songs From Before, laisse une composition pour piano d’un autre compositeur (dans ce cas, Robert Schumann) presque submergé sous les atmosphères, ajoutant au sens du temps qui passe dans les écritures de journal.

“ Organum ” revient dans un cadre riche et dévotionnel, avant la dernière des trois pièces plus longues de l’album, la construction tendue et majestueuse de “ The Trees ”, au début de laquelle Swinton lit une dernière fois, de l’hymne de la perle de Miłosz . L’album se termine ensuite avec un autre morceau de piano court comme par magie, «Written On The Sky», qui revisite «On The Nature Of Daylight» en solo, comme une sorte de serre-livre.

L’édition étendue des Blue Notebooks comprend également ‘A Catalog Of Afternoons’, une œuvre si succincte qu’elle a déjà fait son chemin dans la première compilation Richter, Voyager: Essential Max Richter. L’édition ultra deluxe Notebook ajoute également une toute nouvelle piste, la dérive de cordes cosmique traitée de manière abrasive de «Cypher».

Comme pour ses ancêtres classiques les plus estimés, The Blue Notebooks de Richter reprend les idées existantes et les présente à nouveau à différentes époques. Et comme pour ces ancêtres, son travail continue de gagner en reconnaissance au fil des ans: la place de l’album dans notre histoire musicale continue même de grandir.

