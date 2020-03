Protomartyr annonce une tournée et un nouvel album, partage une nouvelle chanson: écoute

Protomartyr, qui a récemment ouvert pour Bernie Sanders, a annoncé son cinquième album: Le groupe de Detroit revient avec Ultimate Success Today, qui sortira le 29 mai via Domino. Regardez la vidéo de leur nouvelle chanson «Processed by the Boys» ci-dessous. Protomartyr prévoit également de partir en tournée. Consultez leur calendrier ci-dessous.

“Il y a de l’obscurité dans la poésie d’Ultimate Success Today”, explique Ana da Silva des Raincoats dans la biographie qui l’accompagne. «Le thème de la fin des choses, avant tout l’existence humaine, est présent et rappelle The Road de Cormac McCarthy. Notre monde a atteint un point qui nous fait peur: incendies, inondations, tremblements de terre, faim, guerre, intolérance … Il y a des cris de désespoir. Y a-t-il de l’espoir? La cupidité est la maladie qui met la vie en danger. »

Ultimate Success Today propose des contributions de Nandi Rose (alias Half Waif), du saxophoniste alto jazz Jemeel Moondoc, Izaak Mills et Fred Lonberg-Holm. Le nouvel album fait suite à Relatives in Descent 2017 et à leur EP Consolation 2018.

Lisez le rapport de Pitchfork sur l’émission de sortie de disque du groupe Detroit Riverboat.

Ultime succès aujourd’hui:

01 jour sans fin

02 Traité par les garçons

03 Je suis toi maintenant

04 L’aphoriste

05 juin 21

06 Marteaux du Michigan

07 Tranquillisant

08 Hymnes d’affaires modernes

09 Pont et couronne

10 ver dans le ciel

Protomartyr:

03-12 Chicago, IL – Sleeping Village

03-13 Kalamazoo, MI – Bell’s Eccentric Cafe

03-14 Columbus, OH – Festival fondu – Le Bluestone

03-17 Austin, TX – Hôtel Vegas

03-18 Austin, TX – Hôtel Vegas

03-19 Austin, TX – Mohawk

04-27 Londres, Angleterre – Peckham Audio

28/04 Londres, Angleterre – The Lexington

04-29 Paris, France – La Boule Noire

04-30 Utrecht, Pays-Bas – Ekko

05-02 Berlin, Allemagne – Ubran Spree

05-03 Berlin, Allemagne – Urban Spree

05-04 Groningen, Pays-Bas – Vera

05-05 Bruxelles, Belgique – Nuits Botanique

06-01 Toronto, Ontario – Lee’s

06-02 Montréal, Québec – Le Ritz

06-03 Boston, MA – Sinclair

06-04 Brooklyn, NY – Ailleurs

06-06 Philadelphie, PA – Underground Arts

06-07 Washington, DC – Chat noir

06-09 Raleigh, NC – Rois

06-10 Atlanta, GA – Comte

06-11 La Nouvelle-Orléans, LA – Gasa Gasa

06-12 Dallas, TX – Club Dada

06-15 Tucson, AZ – Congrès de l’hôtel

06-16 Phoenix, AZ – Salon rebelle

06-17 San Diego, Californie – Casbah

06-18 Los Angeles, CA – Chambre Lodge

06-19 Los Angeles, CA – Chambre Lodge

06-20 Oakland, Californie – Starline Social Club

06-22 Portland, OR – Wonder Ballroom

06-23 Seattle, WA – Crocodile

06-26 Minneapolis, MN – Entrée 7th Street

06-27 Milwaukee, WI – Cactus Club

06-28 Chicago, IL – Thalia Hall

