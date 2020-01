Prouver que le guitariste Grant Green avait des jambes

Bien que le premier stand de Grant ait été la première sortie du guitariste Grant Green pour Blue Note Records ce n’était pas sa première session d’enregistrement pour le célèbre label de jazz de New York. Le guitariste de St Louis était, en fait, entré dans Le studio légendaire de Rudy Van Gelder à Englewood Cliffs, New Jersey – où Blue Note a fait la majorité de leurs enregistrements à partir de 1959 – à deux reprises. Pour une raison quelconque, cependant, la musique enregistrée sur deux jours en octobre et novembre 1960 a été mise de côté. Ce n’est que le samedi 28 janvier 1961 que Green a pu enregistrer les six titres qui sont devenus son premier album pour le label.

Grant Green n’avait peut-être que 25 ans quand il a enregistré Grant’s First Stand mais, malgré son nom de famille, il n’était pas un greenhorn. Il jouait professionnellement dans le Midwest américain depuis son adolescence et avait fait ses armes dans des groupes locaux de jazz et de R&B. Green a été enregistré comme accompagnateur avec le saxophoniste Jimmy Forrest en 1959, et l’année suivante a attiré l’attention de Blue Note via une recommandation du saxophoniste alto Lou Donaldson, qui avait été impressionné par Green en l’entendant jouer dans un club d’East St Louis. Donaldson a dit à Green qu’il devrait tenter sa chance à New York, et ainsi, à l’été 1960, le jeune guitariste s’est aventuré dans la Big Apple pour la première fois. Le patron de Blue Note, Alfred Lion, a immédiatement aimé Green et son style de guitare maigre et sans fioritures, qui deviendrait un élément essentiel de nombreuses sessions d’enregistrement Blue Note au début des années 60 (dans sa première année avec le label, le prolifique Green est apparu sur 17 sessions Blue Note).

Green est issu de l’école de guitare jazz Charlie Christian, approchant l’instrument comme s’il s’agissait d’un cor et préférant jouer des lignes mélodiques à une note plutôt que des accords. Son son était propre et épuré, et, sur le premier stand de Grant, le producteur Alfred Lion l’a placé dans un contexte de trio d’orgue, sachant que cela permettrait au guitariste de s’exprimer et de briller. L’organiste était Roosevelt «Baby Face» Willette, une gospel-un musicien influencé qui a apporté une âme sanctifiée à la session (deux jours plus tard, Green rendrait la pareille et apparaîtrait sur le premier Blue Note de Willette, Face To Face). Ben Dixon, un batteur de Caroline du Sud, a également complété le trio. Il rejoindrait également Green lors de la première session de Willette.

Un manifeste musical très personnel

Le premier stand de Grant s’ouvre sur un échangiste moelleux: un morceau de Grant Green appelé «Miss Ann’s Tempo», du nom de sa femme. Propulsé par la batterie vive mais subtile de Dixon et la ligne de basse d’orgue à pédales de Willette, il commence par Green présentant un thème imprégné de blues qu’il développe ensuite avec un solo inventif. Willette, dont l’accompagnement jusque-là a été magnifiquement discret, éclate alors pour un sort d’improvisation avant le retour de Green, jouant quelques lignes mélodiques aux doigts de flottes.

La mélodie Tin Pan Alley ‘Lullaby Of The Leaves’ a été un succès appréciable pour George Olsen et son orchestre en 1932, et dans les années 50 a été relancé dans le monde du jazz par la chanteuse Anita O’Day et le saxophoniste Illinois Jacquet. Green le rend comme un groove jazz-blues midtempo de bon goût avec un sous-ton rythmique doucement oscillant. Ben Dixon a également la possibilité de contribuer un court solo aux côtés de longs sorts d’extemporisation de Green et Willette.

Il y a un caractère évangélique dans l’échangiste effervescent de l’écriture verte «Blues For Willarene». Il commence par un simple motif de blues de la guitare de Green, auquel répond ensuite Dixon et Willette dans une configuration classique d’appel et de réponse. Après cela, le trio établit un groove frémissant qui comprend des solos de guitare et d’orgue habiles.

Plus envoûtant est ‘Baby’s Minor Lope’, écrit par Willette, tandis que le tempo ralentit pour une interprétation plaintive du Billie Holiday-la chanson associée ‘Tain’t Nobody’s Business If I Do’, sur laquelle l’organiste de 27 ans déclare la mélodie principale (tandis que Green fournit des accords de fond doux) avant de prendre le premier solo. Le tempo baisse de plusieurs crans pour la ballade lente ‘A Wee Bit O’ Green ’, qui clôt l’album avec une touche de blues endormi en fin de soirée. Le sens tridimensionnel du simpatico musical établi par Green, Willette et Dixon est tout simplement sublime.

Un travail important

Après deux faux départs en studio, le premier stand de Grant, sorti en mai 1961, a finalement lancé la carrière Blue Note de Grant Green. Non seulement les patrons du label ont creusé son style moelleux et sa capacité à groover, mais d’autres musiciens l’ont fait aussi: en 1966, lorsque son premier passage avec le label a pris fin, le guitariste était apparu sur un album colossal de 68 albums.

Après un séjour de trois ans loin de Blue Note, Green est revenu au label en 1969, bien qu’à ce moment-là, il avait ajouté un James Brownélément de funk influencé par son répertoire. Après son dernier enregistrement pour Blue Note, en 1972, Green n’a enregistré que deux autres albums avant sa mort prématurée, en 1979, à l’âge de 43 ans.

Compte tenu de sa prolificité chez Blue Note – il a enregistré 30 albums pour le label entre 1960 et 1972 – le premier stand de Grant est souvent négligé, même par certains des plus grands fans du musicien. Mais cela reste une entrée importante dans son catalogue. Non seulement c’était l’album sur lequel le monde entier a d’abord entendu son approche unique de la guitare, mais il a également fonctionné comme un manifeste musical très personnel qui est devenu le modèle stylistique de Green lors de son premier – et sans doute le plus satisfaisant – passage à Blue Note.

